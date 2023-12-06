16 историй с концовочкой из серии: «Оп, вот это нежданчик!»
Любой из нас бывал в ситуациях, когда окружающие ни с того ни с себя странновато себя вели. Наши близкие, коллеги и даже незнакомцы иногда, бывает, такое сотворят, что не знаешь, как и реагировать. Любую из этих жизненных сценок можно превратить в вирусную историю, стоит только поделиться ей в сети. Некоторые пользователи так и сделали, а мы собрали из таких историй статью. Пусть неожиданные повороты сюжета в них скрасят любой хмурый день.
- У меня есть коллеги, которые постоянно всех обсуждают, причем с негативным оттенком. Эти сплетники стали распускать слухи, что коллега изменяет жене. А все потому, что он после работы идет не домой, а в другую сторону. Представляю, как они офигеют, когда узнают, что все еще хуже: этот дядька переехал в новую большую квартиру, куда он и идет каждый день после работы. © primys123445678 / Pikabu
- Я набрала неправильный номер, попала на радиостанцию и выиграла бесплатный круиз на Багамы. Отправилась в круиз, там случайно упала в пустой бассейн и получила травму. Круизный лайнер оставил меня на Багамах, а потом меня по воздуху доставили в больницу, где сделали операцию и вернули возможность ходить. И все потому, что я неправильно набрала последнюю цифру номера телефона. © wildlikechildren / Reddit
- Приехал в отель, отдал ключи от машины работнику отеля, чтобы он припарковал ее, и поднялся в свой номер. Распаковал заказанную еду, сижу, ем, и тут приходит тот работник и говорит, что случайно разбил мою машину. Я спустился на парковку, чтобы осмотреть повреждения, а когда пришел обратно, на моей тарелке сидела мышь и наслаждалась едой! © onlyme4444 / Reddit
- Я с детства была фанаткой Queen, и однажды, когда мне было лет 7 или 8, мы с семьей поехали на их концерт в другой город. После концерта была вечеринка, и Брайан Мэй, гитарист, подписал какому-то мальчику гитару, я это видела. Мы с этим мальчиком провели несколько часов вместе, а потом я вернулась в свой город. 3 года назад в клубе я встретила парня, мы разговорились, и он похвастался, что у него есть гитара с автографом. Это была та самая гитара! Сейчас я замужем за этим парнем. © Unknown author / Reddit
- У маминой подруги не было сына, была дочь. И я постоянно слышал, какая она молодец, какой порядок в их доме, как она постоянно готовить еду к приходу родителей, отлично учится и во всем слушается маму с папой, не то что я! Ну, я вырос и женился на этой дочери. Реально, она молодец, не обманула мамина подруга! © varantt / Pikabu
- Позвонил друг, поделился восторгом... Он себе секретаршу искал... По объявлению явилось чудное мгновение. На все вопросы хлопало ресницами утвердительно, пока друг не спросил: «А как у вас обстоят дела с экселем?» «Мне эксель велик. Я обычно эски ношу». © Esenin1586 / Twitter
- В 17 лет неформалила, побрилась на спор налысо, но одевалась в платья и юбки. Встречалась при этом с крутым брутальным бородатым качком-байкером с длинными волосами. Вот как-то едем в маршрутке, залезает бабулька, протягивает мне деньги и говорит: «Парень, передай!» Я отвечаю, что я не парень. Бабулька не растерялась, повернулась к моему байкеру и сказала: «Ну тогда, внучка, ты хоть передай!» © Подслушано / Ideer
- Семейство моей сестры — сыроеды. Несколько лет назад они приехали в гости из другого города. Пошли с ними в ресторан. Муж мой, как обычно, заказал стейк, я тоже что-то из мясного. Те сидят, ковыряются в меню, взяли овощную нарезку и фреш. Муж мой тогда не знал, что они сыроеды и кто это такие вообще. Когда принесли все, мой смотрит на них и спрашивает: «Что это?» Они ему с гордостью: «Мы сыроеды!» Он, недолго думая, серьезно: «Ну тогда хоть сыра себе закажите...» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Было это 21 год назад. Была я беременна, и уже довольно заметно. Стою на остановке, жду троллейбус. А тут идут мимо 2 бывших одногруппника, с которыми давно не виделись. Они на мой живот посмотрели и спрашивают: «Кого ждешь?» Ну я и ляпнула: «Троллейбус». И долго не могла понять, почему они от меня бочком-бочком отошли. © Лиза Петрова
- Сын подруги закатил истерику по поводу некупленного нового телефона, выдал коронную фразу: «Я не просил меня рожать!» Подруга, недолго думая: «Не просил, но и не отказывался. А молчание, как известно — знак согласия. Промолчал тогда? Теперь не выделывайся». Пацан завис минут на 15. © AnnaMain / AdMe
- Однажды я привел своих детей на местную ферму. Там мы нашли козочку, чьи рожки застряли в изгороди, а сама она просто печально сидела на траве. Мы пытались помочь ей освободиться, но она застряла намертво. Мы погладили ее и накормили травой (так как она сжевала вокруг себя все, до чего смогла дотянуться), а затем вернулись к кассе, чтобы сказать, что животному нужна помощь. Но только я успел заикнуться про козочку, как парень устало оборвал меня и сказал: «Да, мы знаем. Застряла в заборе. Это Бренда. Она может выбраться оттуда, когда захочет. Ей просто нравится внимание». © uncannycookie / Tumblr
- Ехала в поезде, попался необычный попутчик — представительный мужчина средних лет, который прямо в поезде переоделся в роскошный махровый халат, пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинчик и читая Ремарка, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге. Но одна попутчица не разделила моего восхищения и начала возмущаться, мол, поезд не место для подобных одеяний и он своим видом смущает окружающих. В ответ мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и начал крякать им после каждой фразы этой женщины. Спустя 10 минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге». Возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам, повторяя: «Боже, с каким дураком я еду». А мужчина продолжил невозмутимо читать и пить чай. © Палата № 6 / VK
- В этом году у меня начали активно выпадать волоски на бровях, поэтому я пошла к дерматологу, чтобы узнать диагноз. Когда врач сказал, что у меня алопеция, я ответила, что шокирована. Он сказал: «Но ты не выглядишь удивленной». А я выдала: «Знаю. Это потому, что у меня нет бровей». © samlymatters / Twitter
- У меня был начальник, который как-то достал документы из принтера, а потом закричал: «Черт возьми, он снова напечатал их вверх ногами!» Я подошел и перевернул их нужной стороной, а он молча развернулся и ушел. Я заглянул в мусорную корзину и увидел там 3 комплекта документов. © Jesse Thomson
- Сын разгадывает детский кроссворд, пытается отгадать слово «храп». Жена подсказывает: «Что папа ночью делает?» Сын, зная о моей любви к ночным набегам на холодильник: «Ест!» © Dmytro / AdMe
- Первый раз за 3 месяца отвела сына в сад. Одна из мамаш решила меня уколоть: «Ой, а мы думали, что у мальчика нет мамы: все папа и папа...» Я: «Просто мальчику очень повезло с отцом, как и мне с мужем». Bosonogiygen / Twitter
А вот еще несколько статей, где развязка так непредсказуема, что у любого брови вверх поползут:
AdMe/Народное творчество/16 историй с концовочкой из серии: «Оп, вот это нежданчик!»
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