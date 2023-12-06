16 историй с концовочкой из серии: «Оп, вот это нежданчик!»

Любой из нас бывал в ситуациях, когда окружающие ни с того ни с себя странновато себя вели. Наши близкие, коллеги и даже незнакомцы иногда, бывает, такое сотворят, что не знаешь, как и реагировать. Любую из этих жизненных сценок можно превратить в вирусную историю, стоит только поделиться ей в сети. Некоторые пользователи так и сделали, а мы собрали из таких историй статью. Пусть неожиданные повороты сюжета в них скрасят любой хмурый день.