16 историй, услышав начало которых, вы точно захотите узнать и конец

Жизнь порой преподносит ситуации покруче тех, что мы можем увидеть в остросюжетных фильмах. Люди со странными вопросами и просьбами могут ворваться в ваш день и ошеломить. Или же происходит совпадение, которое, казалось бы, возможно лишь в книге. А то и вовсе может случиться нечто, что оставит после себя больше вопросов, чем ответов.