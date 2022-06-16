16 историй, услышав начало которых, вы точно захотите узнать и конец
Жизнь порой преподносит ситуации покруче тех, что мы можем увидеть в остросюжетных фильмах. Люди со странными вопросами и просьбами могут ворваться в ваш день и ошеломить. Или же происходит совпадение, которое, казалось бы, возможно лишь в книге. А то и вовсе может случиться нечто, что оставит после себя больше вопросов, чем ответов.
Герои нашей подборки рассказали свои истории, которые ввели их в легкий ступор. И мы в ADME лишь диву даемся, как такое могло произойти.
- Шла как-то с работы, настроение никудышное. Уволилась, как назло, еще и дождь начался. Иду по лужам, голова опущена вниз, в один момент поднимаю взгляд из-под зонта и вижу мужчину, который идет навстречу. Большой, грозный, выглядит весьма солидно. Говорил по телефону. И тут он заканчивает разговор, прячет телефон и начинает радостно прыгать из одной лужи в другую! Мне так захотелось повторить за ним. Сложила зонт и попрыгала под дождем домой. Как же это было офигенно! © Палата № 6 / VK
- Только начала работать в аптеке. Заходит парень и берет тест на беременность. Я, отсчитывая сдачу, взяла и ляпнула: «Удачи!» Прошло минут 5, он возвращается: «А что вы имели в виду?» Так смешно и неловко одновременно мне давно не было. © Подслушано / Ideer
- Однажды я забыла запереть дверь своей квартиры и проснулась посреди ночи. Сначала мимо двери спальни пробежала большая собака, потом человек. Черт возьми, я так испугалась и закричала: «Кто это?!» Мужчина сказал: «Это Даг!» Пока я думала о том, кто такой Даг, он сказал: «О, черт». И повернулся, чтобы выйти обратно через входную дверь, сказав: «Извините». Я спросила: «Разве у тебя не было с собой собаки?» Он: «О, да. Эй, пошли!» Он ушел, его собака выбежала за ним, а я заперла свою входную дверь. © scarletohairy / Reddit
- Я ела мороженое, и один старик, зайдя в кафе, сказал: «О, как вкусно выглядит! Я возьму ложку». Я улыбнулась и неловко смеялась, пока его чертова ложка не оказалась в моем мороженом. © KnittingTrekkie / Reddit
- Мама мне рассказывает: «Приехала на свидание и вижу, как у встречающего меня ухажера рот открылся от удивления, когда он мой „Мерседес“ увидел. Ну я что-то застеснялась и, чтобы его не смущать, сказала, что это машина фирмы». Я: «Ага, а то, что фирма тоже твоя, я так понимаю, ты не сказала». © chertovka00 / Twitter
- Отдыхали на море с сестрой. Сидели в ресторане прямо на берегу. Начали о чем-то бурно спорить. Я так пыталась доказать ей свою правоту, набираю в рот воздух, чтобы продолжить дебаты, и тут с потоком воздуха мне в рот залетает большая муха! Мы так смеялись, и спор был окончен моментально. © Подслушано / Ideer
- Я был дома один, разговаривал по телефону с друзьями. Вдруг моя собака начала лаять, словно сумасшедшая, что было странно, так как это была середина ночи и обычно она в это время спит. Я обнаружил, что она лает на шкаф. В ужасе я схватил биту, которую держу в своей комнате на всякий случай, и открыл дверь.
Там не было ничего необычного, но потом я посмотрел вниз и заметил знакомый предмет на дне. Это было мамино ожерелье, которое она потеряла, когда мне было 9 лет. Я показал его маме за завтраком, и она была потрясена не меньше меня. Я до сих пор не знаю, как оно туда попало и как моя собака узнала, что оно там было. Это определенно одно из самых странных событий в моей жизни. © SomeRandomI****14 / Reddit
- Стою в продуктовом магазине, выбираю мясо для обеда. Тут подходит мужчина, мнется и спрашивает: «Итак, что вы думаете о ветчине?» © beezholio / Reddit
- У меня короткая стрижка. И если я не крашусь, то вообще вылитый паренек. Ехала в автобусе, а со мной рядом мужик сидел. Всю дорогу обращался ко мне в мужском роде. Я не стала исправлять его. На следующий день нужно было ехать на корпоратив, поэтому я решила прихорошиться. Еду в автобусе, и тут тот же мужчина заходит. До самой моей остановки пялился на меня, а когда я выходила, сказал: «Девушка, где-то я вас уже видел! Такое лицо знакомое!» Успела рассказать ему всю правду. Посмеялись вместе, а мужчина стал красным, как помидор. © Палата № 6 / VK
- В 10-м часу вечера звонок в дверь. Открываю — стоит дед, живет 2 этажами ниже. Без «здрасьте» и «извините» отодвигает меня и начинает смазывать петли! Бурча под нос: «Достали уже! Каждое утро со своей собакой, а петли смазать — руки не оттуда». А я и не замечал, что дверь скрипит. Теперь слежу, а то неудобно как-то. © netIdeiLuchshe / Pikabu
- «Эй, мужик, не возражаешь, если я тут сяду? Хочу попробовать взять ее номер». Чувак хотел приударить за моей женой, пока мы вместе с ней сидели в кафе. © spit2ee / Reddit
- Сидим с подругой в парке, погода кайф. Идут навстречу 2 подростка 13–15 лет с сиренью в руках. Моя суженая очень удивилась, когда пацан подарил цветы не ей, а мне — 120-килограммовому мужику. © Подслушано / Ideer
- Готовилась к серьезной операции, настроение было ниже плинтуса. Тетя говорит:
— Да ладно, не кисни! Может, ты там свою судьбу встретишь.
— Ну да, конечно! Там же все болеют, кого я там встречу...
Вуаля! Уже 3 года вместе, стали родителями. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было около 13 лет, мы с мамой смотрели на попугаев. И тут женщина повернулась к нам и сказала: «Можно мне?» И вдруг без дальнейших объяснений она взяла прядь моих длинных волос и протянула ее птице, которая укусила мои волосы. Я просто стояла там со своими волосами во рту у птицы. Мы не знали, что делать. Это одна из самых странных вещей, которые со мной случались. © its_garden_time_nerd / Reddit
- Я работаю в продуктовом магазине. Один парень заказал праздничный торт, на котором было написано имя его дочери. Он спросил меня, где найти свечи, а после того, как я принес их, спросил, есть ли в магазине кто-нибудь, кто мог бы зажечь их для него. Я рассмеялся, думая, что это шутка, но он снова спросил. Этот человек действительно хотел ехать домой с тортом с горящими свечками. © mollusk06 / Reddit
- Ночью иду на кухню. Там звук, будто что-то скрежещет по металлу. На печке стоят металлические тарелки. Я начинаю аккуратно их приподнимать, и внезапно по телу проходит что-то похожее на удар током. Я начинаю извиваться и пятиться в коридор. И вдруг из-под кофты выпала маленькая мышь и юркнула под лестницу. Официально заявляю: когда по твоему телу бегает напуганная мышь, а ты об этом не знаешь — это тот еще хоррор. © AmritaKeli / Pikabu
А какие странные или остросюжетные истории приключались с вами?
AdMe/Народное творчество/16 историй, услышав начало которых, вы точно захотите узнать и конец
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