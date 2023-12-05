16 историй, в которых общение с учителями стало испытанием на прочность и чувство юмора

Общение с учителями — это то, с чем сталкиваются все родители школьников. Чего только не услышишь и не увидишь, например, на школьных собраниях. Одни родители устраиваются за первой партой и внимают каждому слову учителя, а другие скрипят зубами: «Когда же это закончится?!» Но равнодушным, пожалуй, не остается никто.

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Еще больше историй, которые знакомы каждому родителю школьника, можно найти здесь. Родительский чат — это тоже вещь неизбежная, а порой забавная, ведь там умудряются обсуждать не только экскурсии и празднование Нового года, но и маникюр. А в этой статье автор поведала, как сделать так, чтобы чат родителей перестал раздражать их самих.