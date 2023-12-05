16 историй, в которых общение с учителями стало испытанием на прочность и чувство юмора
Общение с учителями — это то, с чем сталкиваются все родители школьников. Чего только не услышишь и не увидишь, например, на школьных собраниях. Одни родители устраиваются за первой партой и внимают каждому слову учителя, а другие скрипят зубами: «Когда же это закончится?!» Но равнодушным, пожалуй, не остается никто.
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- Классная вызвала родителей: «Ваша дочь хулиганка, всех обижает». Всегда ходила мама, а тут отец пошел. И давай спрашивать у каждого: «У тебя какие претензии к ней?» Те либо молчат, либо отвечают: «Никаких». Классуха своих подлиз подталкивает, мол, ну же, девочки, смелее... А те просто промолчали. Отец сказал, чтобы больше не вызывали без повода, меня за руку взял — и домой. © user7519528 / Pikabu
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- На собрании классная: «Повлияйте на сына, по математике все плохо». Я удивилась, он же предмет обожает. Говорю ему: «Возьми задание для исправления». А училка не дает. В итоге получили от нее сообщение: «Какой смысл мне давать ему задание? Он же всe сделает. Мне что, пятeрку ему ставить?» Отвечаю, что за это оценки и ставят — за правильные ответы, знания. Как оказалось, сын плохо ведeт себя на уроке. Задание сделает и в телефоне сидит или с соседом болтает. Скучно ему. Говорю, вызывайте к доске. «Так он и там всe решает», — ответ. Ну просто не ребeнок, а монстр. В итоге договорилась с сыном, чтобы делал домашку по другим предметам, если на уроках скучно. А на собрания ходить перестала. © ***Vorobushk / Pikabu
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- К старшему сыну в класс пришел новый мальчик, и оказалось, что его папа — мой бывший одноклассник. Так за 2 года, что они учились вместе, нас 3 раза выгоняли с родительских собраний за поведение, а сколько предупреждений было — не счесть. © Nadinja / Pikabu
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- Месяц назад ходил на собрание, на котором все родители обязаны были присутствовать. В итоге половины родителей не было, но не беда, все важное продублировали в чат класса. Минут 20 мы обсуждали успехи детей и питание. А потом началось: у нас же 9-й класс, у нас же выпускной, а сколько потратили в прошлом году выпускники, а куда ехать, а кому подарки, а почему так мало, а почему так много, а давайте в ресторане, а давайте на природе... Через час я не выдержал, сослался на дела и свалил. © Unknown author / Pikabu
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- Вчера была на собрании в школе (5-й класс). Минут 15 был монолог учительницы, из которого я смутно поняла, что все ок, но кто-то получил двойки, а кто-то плохо себя ведет. Потом все разошлись. Несколько человек подошли с вопросами, но тоже быстро рассосались. Что это было? © GoMintra / Pikabu
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- Как батя, торжественно обещаю ходить на все родительские собрания своего сына, потому что ведь все мы знаем, что если батя идет на собрание, то можно не переживать и не бояться, потому что он все равно ничего не запомнит. © sergey_buruhin / Twitter
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- Мне предстоят 2 собрания. Я бы разделила родителей на 2 лагеря. Первый лагерь: «это ж деточка». Нам ничего не должно быть жалко для детей. «Давайте скинемся по 3, нет, по 5 тысяч, чтобы закрыть все вопросы, а лучше по 7. Зачем нам простая бумага в туалете, если можно заменить на влажную, посуда со сколом — давайте все поменяем, кисти только из пера полярной совы, столы из массива дуба, простыни обязательно шелковые...» И все в таком духе. Второй лагерь: «я ни на что сдавать не буду». «Не имеете права, я сейчас позвоню в комитет образования, пускай они с вами разбираются». При этом с радостью принимают подарки на дни рождения детей (а скидывались остальные), Новый год и прочее. Требуют водить детей на платные кружки бесплатно. И так 2 раза. © Z0987pic / Pikabu
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Еще больше историй, которые знакомы каждому родителю школьника, можно найти здесь. Родительский чат — это тоже вещь неизбежная, а порой забавная, ведь там умудряются обсуждать не только экскурсии и празднование Нового года, но и маникюр. А в этой статье автор поведала, как сделать так, чтобы чат родителей перестал раздражать их самих.
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