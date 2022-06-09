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16 колких комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами — еще чего

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Неукротимое остроумие сетевых комментаторов развлекает пользователей интернета без перебоев и пауз. Неважно, что за тема обсуждается — маршрутки, татуировки, высокомерные кассирши или рождение детей, — шутники всегда найдут повод ввернуть пару фраз.

Мы в ADME в своей работе больше всего ценим возможность посмеяться, поэтому не устаем отслеживать для вас свежие остроумные комментарии в сети. И вот их новая порция.

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Какой ваш остроумный комментарий в сети собрал кучу лайков?

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AdMe/Народное творчество/16 колких комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами — еще чего
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