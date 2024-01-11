16 комичных комментариев, которые можно запросто в бронзе отливать
Ох уж эти ехидные пользователи сети: любая реплика или пост вызывают у них такой поток остроумия, что нам сложно остановиться и не хохотать, даже если родственники, коллеги или попутчики в транспорте уже косо на нас поглядывают. Вот вам очередная порция остроумных комментариев от тех, у кого язык без костей.
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Для создания этого материала был использован источник: Asuwnik / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: B.Gonza / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: SpotlessMind / Pikabu
Если вы еще хотите посмеяться, то вам вам целых 3 повода сделать это прямо сейчас: