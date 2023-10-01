16 комиксов о том, как по-разному ведут себе богатые и те, кто живет от зарплаты до зарплаты
Пока одни перебиваются с копейки на копейку и на всем экономят, другие в деньгах чуть ли не купаются. И, оказывается, этому есть объяснение: в одних и тех же ситуациях богатые и обычные люди поступают совершенно по-разному. И мы решили показать это на примере комиксов.
Богатый человек независимо от ситуации выбирает именно то, что он хочет
И отстаивает свои интересы даже в мелочах
Родители из богатых семей покупают вещи для детей по мере необходимости и по размеру
Малообеспеченные люди устраивают целый пир в ущерб своему кошельку, тогда как зажиточные просто зовут на чай
Люди с хорошим финансовым положением проще относятся к деньгам и не торопятся делать импульсивные и ненужные покупки
Люди, которые хорошо зарабатывают, обычно не дают деньги, просто «потому что неловко не дать»
Богатые люди, как правило, не проверяют чек после покупок
Человек с мышлением богача ставит свои интересы превыше чужих
Большинство людей из обычной семьи тратят на продукты даже больше, чем из состоятельной
У миллионеров не бывает «лишних» денег
В обычных семьях стараются лишний раз никого не беспокоить, особенно когда речь идет о здоровье
Богатые люди вкладывают в то, что приносит доход, а обычные — в то, что приносит расход
Люди из богатых семей не станут тратить время на попытки обменять или вернуть некачественный товар, а просто купят новый
Тот, кто умеет работать и зарабатывать, понимает важность отдыха
Богатые люди ценят свое время и готовы за это платить
Миллионеры не так уж часто одалживают деньги
Стоит ли давать беспроцентные займы близким людям или нет — вопрос щекотливый. Но как оказалось, одолжавание денег друзьям, родственникам и коллегам может привести к неожиданным последствиям.
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