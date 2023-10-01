16 комиксов о том, как по-разному ведут себе богатые и те, кто живет от зарплаты до зарплаты

Пока одни перебиваются с копейки на копейку и на всем экономят, другие в деньгах чуть ли не купаются. И, оказывается, этому есть объяснение: в одних и тех же ситуациях богатые и обычные люди поступают совершенно по-разному. И мы решили показать это на примере комиксов.

Богатый человек независимо от ситуации выбирает именно то, что он хочет

И отстаивает свои интересы даже в мелочах

Родители из богатых семей покупают вещи для детей по мере необходимости и по размеру

Малообеспеченные люди устраивают целый пир в ущерб своему кошельку, тогда как зажиточные просто зовут на чай

Люди с хорошим финансовым положением проще относятся к деньгам и не торопятся делать импульсивные и ненужные покупки

Люди, которые хорошо зарабатывают, обычно не дают деньги, просто «потому что неловко не дать»

Богатые люди, как правило, не проверяют чек после покупок

Человек с мышлением богача ставит свои интересы превыше чужих

Большинство людей из обычной семьи тратят на продукты даже больше, чем из состоятельной

У миллионеров не бывает «лишних» денег

В обычных семьях стараются лишний раз никого не беспокоить, особенно когда речь идет о здоровье

Богатые люди вкладывают в то, что приносит доход, а обычные — в то, что приносит расход

Люди из богатых семей не станут тратить время на попытки обменять или вернуть некачественный товар, а просто купят новый

Тот, кто умеет работать и зарабатывать, понимает важность отдыха

Богатые люди ценят свое время и готовы за это платить

Миллионеры не так уж часто одалживают деньги