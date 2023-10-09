16 красноречивых доказательств того, что между родителями и нами разница — будь здоров
Между поколением наших родителей и нашим всегда будет если не пропасть, то как минимум ямка. Ведь мы росли в разных и бытовых, и экономических условиях, и наши взгляды на моду, карьеру и жизнь в целом могут не совпадать. И хотя мамам и папам могут быть не понятны современные словечки, которые мы употребляем, наше нежелание поскорее обзаводиться семьей и детьми и много чего еще, некоторые вещи остаются неизменными. А какие — узнаете в конце статьи.
Раньше люди спешили поскорее создать семью. Мы же с этим не торопимся
Да и подходящий возраст, чтобы стать мамой или папой, с годами тоже изменился
Раньше поездка на такси в магазин считалась чем-то из ряда вон выходящим. А сегодня и ехать никуда не надо — товары можно заказать прямо на дом
Для нас и наших родителей одно и то же слово может значить совершенно разное
Новые веяния старшее поколение воспринимает по-своему и не всегда в нашу пользу
Богатство больше не измеряется шубами и бриллиантами. Многие люди с достатком стараются не выделяться вычурной одеждой
Старшее поколение не всегда понимает нынешнюю моду
И наводим красоту мы по-разному
Раньше многие были заложниками стереотипов, а нынешнее поколение старается прислушиваться к себе и своим желаниям
И порой не заморачивается хозяйственными хлопотами
Выход в свет — каждый по своему воспринимает это понятие
Мы стараемся дать больше личного пространства своим близкими не вмешиваться с непрошеными советами
Мы переосмыслили назначение дачи
Теперь мы можем без стеснений демонстрировать свою уникальность
Мы и старшее поколение по-разному представляем себе правильное питание
Мы стали больше заботится о своем здоровье. Поэтому особенно ценим умение вкусно готовить полезную пищу
Бонус: как бы ни были сильны различия между поколениями, кое-что всегда остается неизменным
Конечно, со времен юности наших родителей многое изменилось. Например, кумиры. Только посмотрите, как в одном и том же возрасте выглядели звезды, по которым сходило с ума старшее поколение, и те, кто нравится нам.
AdMe/Народное творчество/16 красноречивых доказательств того, что между родителями и нами разница — будь здоров
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