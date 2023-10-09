16 красноречивых доказательств того, что между родителями и нами разница — будь здоров

Между поколением наших родителей и нашим всегда будет если не пропасть, то как минимум ямка. Ведь мы росли в разных и бытовых, и экономических условиях, и наши взгляды на моду, карьеру и жизнь в целом могут не совпадать. И хотя мамам и папам могут быть не понятны современные словечки, которые мы употребляем, наше нежелание поскорее обзаводиться семьей и детьми и много чего еще, некоторые вещи остаются неизменными. А какие — узнаете в конце статьи.

Раньше люди спешили поскорее создать семью. Мы же с этим не торопимся

Да и подходящий возраст, чтобы стать мамой или папой, с годами тоже изменился

Раньше поездка на такси в магазин считалась чем-то из ряда вон выходящим. А сегодня и ехать никуда не надо — товары можно заказать прямо на дом

Для нас и наших родителей одно и то же слово может значить совершенно разное

Новые веяния старшее поколение воспринимает по-своему и не всегда в нашу пользу

Богатство больше не измеряется шубами и бриллиантами. Многие люди с достатком стараются не выделяться вычурной одеждой

Старшее поколение не всегда понимает нынешнюю моду

И наводим красоту мы по-разному

Раньше многие были заложниками стереотипов, а нынешнее поколение старается прислушиваться к себе и своим желаниям

И порой не заморачивается хозяйственными хлопотами

Выход в свет — каждый по своему воспринимает это понятие

Мы стараемся дать больше личного пространства своим близкими не вмешиваться с непрошеными советами

Мы переосмыслили назначение дачи

Теперь мы можем без стеснений демонстрировать свою уникальность

Мы и старшее поколение по-разному представляем себе правильное питание

Мы стали больше заботится о своем здоровье. Поэтому особенно ценим умение вкусно готовить полезную пищу

Бонус: как бы ни были сильны различия между поколениями, кое-что всегда остается неизменным