16 курьезных историй, которые хочется прокомментировать фразой: «Вот до чего доводит недосып»

Без нормального режима сна мы способны превратиться в этаких зомби. И начинаем чудить направо и налево. То в кофе вместо сахара насыпем соли, то отвечаем клиенту что-то невпопад. А новоиспеченным родителям и вовсе становиться несладко. Они легко засыпают в кинотеатре и путают коляску с тележкой для продуктов.