16 курьезных историй, которые хочется прокомментировать фразой: «Вот до чего доводит недосып»
Без нормального режима сна мы способны превратиться в этаких зомби. И начинаем чудить направо и налево. То в кофе вместо сахара насыпем соли, то отвечаем клиенту что-то невпопад. А новоиспеченным родителям и вовсе становиться несладко. Они легко засыпают в кинотеатре и путают коляску с тележкой для продуктов.
- Были с сыном в поликлинике, отправились туда ранним утром, я еще такая сонная шла, вообще ничего не понимала. Отсидели в очереди, пришли к врачу на 10 минуток, затем пошли назад домой, по пути заглянув в разные магазины. Уже в коридоре дома я наклоняюсь, чтобы сыну снять ботинки и замечаю, что он все еще в бахилах, которые мы в больнице надели! То есть все это время он у меня ходил в «пакетах», пока я сонная пыталась прийти в себя? Стыдно-то как. Надеюсь, нас не так много людей видело. © Мамдаринка / VK
- Недавно у нас родился первенец. На работе звоню клиенту, но тогда я так устал, что забыл, кому звоню. Когда человек ответил, я неловко пролепетал: «Кто это?» Бедная женщина на другом конце растерянно: «Э, что?» После чего бросила трубку. Да, дети заставляют тебя делать странные вещи. © C_hustle / Reddit
- Конкретный недосып — это когда вместо молока ты наливаешь себе в чашку с кофе растительное масло и понимаешь, что что-то не так, когда выпил уже полкружки. © Подслушано / Ideer
- Жена устроилась на работу недавно, мне ее невероятно жаль. Видно, что она не вывозит такой напряг, но любимая меня не слушает. У меня выходной, отоспался хорошо, встаю, а жена в одежде спит на диване. Удивился, будить не стал. Она сама проснулась спустя пару часов, вышла на кухню, а я ее спрашиваю, почему она спала на диване, еще и в одежде. Жена ответила: «Да дочь в школу отвела и рухнула без сил досыпать». Я поставил свою кружку и тихонько сказал: «Зай, но сегодня же суббота». Сонная первоклашка еще сама не поняла, почему ее привезли в школу, но не растерялась. Пошла к учителям, которые с ней посидели пару часиков, пока я не приехал. © Палата № 6 / VK
- Гуляла вчера на площадке с сыном. Пока он играл с детьми, я присела отдохнуть на лавочку. Возле меня была замученная мамочка, которая активно качала коляску с плачущим дитем. Ребенок уснул спустя 15 минут, девушка громко выдохнула и пристально глянула на меня. А затем спросила: «Вам своего тоже иногда хочется в детдом сдать?» Я офигела от такой честности. Посоветовала ей доверить ребенка кому-то из близких и хорошенько выспаться. А потом глянула на сына, который решил попробовать песок на вкус. И в голове ответила, что я ее прекрасно понимаю. © Мамдаринка / VK
- Дело было перед Новым годом. Усталость, недосып, стресс и пресс на работе. Приехала в магазин, чтобы затариться продуктами. Загрузила продукты в багажник, вспомнила, что хлеб забыла купить, вернулась, купила. Открываю багажник — продуктов нет. Сажусь в машину с мыслями: вот засранцы, все продукты сгребли. Взгляд падает на панель — странно, откуда у меня взялся такой коврик для телефона. И тут вижу рядом точно такую же машину — свою. Как я оказалась в чужой тачке, вообще не понимаю, но ржала до слез. © Подслушано / Ideer
- Жила нормальной такой жизнью, выше среднего по всем параметрам. Но как все уснут, так у меня прям депрессия начинается. Кажется, что ничего в жизни, как хотела, не смогла. И что мужа неправильно выбрала, и профессия не та. И не видать мне счастья. И прям до слез. А потом начала ложиться в 10-11 вечера и поняла, что хорошие у меня жизнь, муж, работа. Просто недосып нарушает гормональный фон, а 23:00 — отличное время, чтобы уснуть. Жизнь заиграла новыми красками. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я работал на двух работах. По 18 часов в день. Примерно через месяц такого графика я постоянно находился в оцепенении. Захожу в лифт на работе, нажимаю на 7-й этаж. Ничего не происходит. Нажимаю еще раз. И так несколько раз. В итоге звоню охраннику и сообщаю, что лифт не работает, что я в бешенстве и опаздываю на работу. Охранник подходит ко мне и смотрит на мои тщетные попытки заставить лифт ехать. Затем протягивает руку и нажимает кнопку «7». Двери закрываются, лифт поднимается. Я был на первом этаже и все это время нажимал на кнопку первого, а не седьмого. © i_am_not_a_numberr / Reddit
- Вчера в супермаркете очень уставшая на вид девушка попросила меня присмотреть за коляской с ее ребенком, пока она мотнется на второй этаж магазина за кофе. После чего она вручила мне тележку с продуктами и убежала. Встречала я ее с пачкой кофе в руках, который, кстати продается на первом этаже. Смеялись долго, девушка дала мне обещание выспаться. Ребенок, к слову, все это время был в машине с папой. © Карамель / VK
- Ехала из универа в электричке домой, прямо в толпе в проходе чуть не упала спать: мышцы просто потеряли тонус на мгновение от недосыпа. Быстро встала с корточек, лица стоящих рядом людей выражали недоумение. © Подслушано / Ideer
- Проснулся, спал очень мало. Пошел в ванную, чтобы побрызгаться дезодорантом. И облил всю грудь, подмышки и лицо кремом для бритья, потом спокойно спустился на кухню и понял, что я не очень умный. © A_Grilled_Porkchop / Reddit
- Однажды я не спала два дня подряд, дописывала отчет по лабораторной работе. После того как я закончила работу, решила зайти в пекарню неподалеку, чтобы съесть пирожное перед тем, как лечь спать. Зашла в пекарню и тут же забыла, зачем. Стою и жутко пялюсь на кассиршу. Она:
— Я вам помогу чем-то помочь?
— Да.
— Что я могу вам предложить?
— У вас есть торт?
— Да.
— Супер.
— Вы хотите, чтобы на нем было что-нибудь написано?
— Да.
— Что именно?
В этот момент я выхожу из оцепенения и впадаю в панику. Не желая, чтобы она посчитала меня сумасшедшей, решаю притвориться, что нужен праздничный торт. И прошу написать на нем: «С днем рождения». В итоге пришлось заплатить приличную сумму за этот торт. © zamazin / Reddit
- Впервые с момента рождения дочери муж решил меня вывести в свет. Доверили малышку моей маме. Для меня выйти в люди — это целое событие. А то обычно сутками в домашних заботах и пеленках. Вырядилась, накрасилась, даже волнительно было. Долго спорили, на какой фильм идти. По итогу настояла на комедии, хотя муж хотел на триллер. Спустя 15 минут просмотра меня так расслабило. Тишина, удобные кресла, фильм под ухом. Закрыла на секундочку глаза, проснулась уже на титрах. В следующий раз договорились выбраться, когда у дочери перестанут резаться зубы. А то недосып дал о себе знать. Но муж успокоил, сказав, что комедия оказалась неинтересной. © Мамдаринка / VK
- У меня не задался день. С самого утра банк снял большие проценты по кредиту, не выспалась, еще и с парнем поругалась. Поэтому на работу пришла дико раздраженная. Под конец дня с ног валилась от усталости. За 5 минут до закрытия зашла покупательница, попросила показать товар. Придиралась к качеству, хамила, всем была недовольна, сказала, что у конкурентов лучше. Я вскипела и сказала: «Тогда почему же не идете к ним?» Она с недовольным лицом осмотрела витрины и ушла. На следующий день меня уволили. Это был тайный покупатель. © Палата № 6 / VK
- Я проснулся в 3:14 утра, а вставать надо в 6:30. Мой мозг размышлял так: часы — это круг, сейчас на них число «Пи», если радиус часов равен 2, то уже 6:30. Я вскочил с кровати и побежал в душ, а потом понял, что математика так не работает. © Comatose_NY / Reddit
- Помню, как я сильно устала после суточной смены на работе. Пришла домой, а там грязно, еды нет, да и сил у меня тоже не осталось. Решила только загрузить белье в стиралку и пойти спать. Просыпаюсь спустя часов 8 где-то, иду белье доставать, сонная еще, не могу его найти нигде. Машинка стоит не включенная, в корзине белья нет, на полу тоже пусто. И стул стоит без одежды! Нашла только тогда, когда захотела поесть. Открываю холодильник, а мои вещи там почему-то. Видимо, вообще никакая домой вернулась с работы. К сожалению, холодильник стирать не умеет. © Палата № 6 / VK
Однако мы можем чудить не только тогда, когда не выспались. Многие и в обычном состоянии способны придумать проблему на ровном месте.
AdMe/Народное творчество/16 курьезных историй, которые хочется прокомментировать фразой: «Вот до чего доводит недосып»
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