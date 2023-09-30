16 людей, которые в смс-переписках отвечают настолько метко, что не прикопаешься
Некоторые люди будто играют в виртуальный пинг-понг шутками и забавными комментариями, когда переписываются с кем-то. Порой такие диалоги настолько остроумные, что так и хочется сделать скриншот и скинуть кому-нибудь.
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Некоторые люди действительно достигли мастерства по части метких ответов в СМС-переписках. А особенно колко умеют отвечать интернет-продавцы или мастера, которые часто общаются с клиентами.