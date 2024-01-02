16 людей, которые вышли на пенсию и теперь уверенно заявляют: «Да я только жить начал!»

У многих пенсия ассоциируется с токсичными бабушками на лавочке, которые от скуки обсуждают соседей, да и просто всех прохожих. Но на самом деле старость — это, возможно, лучшее время в жизни. По крайней мере именно так считают герои нашей подборки, у которых с выходом на пенсию будто второе дыхание открылось.