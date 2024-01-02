16 людей, которые вышли на пенсию и теперь уверенно заявляют: «Да я только жить начал!»
У многих пенсия ассоциируется с токсичными бабушками на лавочке, которые от скуки обсуждают соседей, да и просто всех прохожих. Но на самом деле старость — это, возможно, лучшее время в жизни. По крайней мере именно так считают герои нашей подборки, у которых с выходом на пенсию будто второе дыхание открылось.
- Мой дедушка уже на пенсии, живет в квартире один, скучно ему, поэтому научился вязать. Вяжет шарфы, носки, иногда кофты. У меня уже весь шкаф в его вещах, даже парню начала передавать одежду. Парень недавно у меня спросил, может ли мой дедушка связать ему свитер с эмблемой Бэтмена на груди. В этот момент у нас родился небольшой семейный бизнес. Дедушка вяжет на заказ гиковскую одежду. Носки с эмблемами, кофты с супергероями, шарфы факультетов из «Гарри Поттера». Зарабатывает себе денежку, да и занимается любимым делом. Уже не так скучно дедуле. © Палата № 6 / VK
- Сегодня в бассейне была женщина 97 лет! Я подслушала, что ей три раза медицинскую справку для посещения не давали. Спросила у гардеробщицы, что это за бабуля. Оказывается, она еще на аквааэробику ходила. Но тренер возмутилась, мол, нагрузка-то большая, и попросила справку о состоянии здоровья. Причем бабушка по лесенке не спускается, а прыгает в глубину. Хороший купальник, отличная шапочка, приезжает на социальном такси. Пример для всех! © larica63 / Pikabu
- Мне 60 лет. Увлеклась недавно фотографией. Пошла в местный клуб собаководов и предложила им сделать фоторепортаж какого-нибудь мероприятия. Теперь меня люди нанимают в качестве фотографа, чтобы я пощелкала их питомцев. Еще я читаю 120 книг в год и научилась вязать. © J662b486h / Reddit
- Вышел на пенсию несколько лет назад и до сих пор кайфую. Вот сейчас я на берегу океана. Скоро поедем к сестре жены, а затем в совершенно другой регион к старшему сыну. Да, в этом году мы с женой много ездили по стране. Но мне нравится и в гараже возле дома копошиться. В общем, все как в моих мечтах — я свободен, никакого стресса. Разве что из-за погоды. © Mark Grablin / Quora
- Моя жена вышла на пенсию чуть более 3 лет назад. У нее каждый день как праздник. Она даже говорит, что без понятия, как раньше находила время на работу. © Toothygrin1231 / Reddit
- Как-то раз познакомился на отдыхе с одной пожилой парой. Они вместе вышли на пенсию, теперь ездят по миру. Где они только не побывали, что только не делали. И на лыжах катались, и несколько раз на море отдыхали, и даже на воздушном шаре летали. Говорят, что сейчас у них начался самый интересный период в жизни. Они мечтали, что когда выйдут на пенсию, то не будут сидеть дома, как другие старики, а начнут путешествовать. Они продали все ненужные вещи, накопили денег и теперь наслаждаются жизнью наконец-то. © Рабочие истории / VK
- В юности я делал модельки железной дороги и паровозов. Мне 66, и я снова планирую этим заняться. А друг такого же возраста вообще недавно на пилота отучился. © NWBoomer / Reddit
- Возвращаюсь домой. Встречается мне дедушка, божий одуванчик. Просит довести до дома, так как ножки не слушаются. Я его веду, а он мне втирает про только что полученную пенсию. Говорит, что поделится, если поднимусь к нему. Я отвечаю, что меня муж и ребенок ждут. А дед выдает: «А, ну иди домой тогда, я сам дойду», — и бодрым шагом отправился домой. Старый ловелас! © Подслушано / VK
- Отец вышел на пенсию пару лет назад. Долго маялся, потом вспомнил, что по образованию он деревообработчик. Решил купить токарный станок. Стали получаться сперва всякие толкушки, раскатки, рукоятки для инструментов. Потом начал делать стаканы, тарелки, чаши. А дальше отец открыл для себя мир эпоксидной смолы. Заказал ему 10 литров прозрачной смолы для столешниц и пигмент. Вот что получается, это тарелка с настоящими шишками:
- Бабушка с дедушкой — обеспеченные люди. Пенсию тратят за день, живут за счет сбережений. Одна из их любимых забав — нанимать студентов на разовые задания по типу мытья полов. Мы с братом предлагали помощь бесплатно, но старики отказались, мол, студентов-то можно учить жизни, пока те выполняют работу: как выбиться в люди, вести себя с противоположным полом, куда деньги вкладывать. Нравится им капать на мозги молодежи, а с нами ругаться не хотят. А студенты и не против — они же оклад получают. © Подслушано / VK
- Моя мама просто какая-то машина, иначе я не могу это объяснить. Она вышла на пенсию и вместо отдыха нашла себе новую работу. Первые месяцы мама не могла успокоиться, постоянно чем-то занималась по дому, искала новые хобби, гуляла целыми днями по городу, а потом решила, что пришло время опять работать, но уже делать то, что ей по душе. Так маме пришла идея открыть собственную клининговую компанию. К удивлению всей семьи ее желание было настолько сильным, что в результате все получилось. Мама даже помощи ни у кого не просила. А лучшее в этой ситуации то, что бизнес оказался востребованным, поэтому и прибыльным. Сплошные плюсы! © Палата № 6 / VK
- Уже будучи пенсионеркой, приобрела я страстишку одну, которая толкала меня на непотребства и ввергала в немалые траты. Страсть эта — увлечение съемкой натюрмортов. И дело это недешевое. Как известно, самые интересные натюрморты получаются с антикварными или винтажными предметами. В нашей простой рабочей семье ничего такого не было. Винтажные вещи в минимальном количестве сохранились. Городок маленький, так что ни барахолки, ни другого места, где приобрести старинные предметы, нет. Вот и вынуждена я была глазом на мусорки косить — вдруг что-то подходящее выкинут. Иногда, очень редко, находила. И под покровом темноты тащила домой. Например, вот этот «живописный» стул и такой фактурный чемодан. Они стали «героями» нескольких натюрмортов.
- Выход на пенсию оправдал все мои ожидания, даже превзошел. 35 лет я упорно трудился электриком, а теперь забыл, что такое будильник и спешка. Даже в очередях людей вперед пропускаю, потому что больше никуда не тороплюсь. Ну и, конечно же, я разговариваю с телевизором, как без этого. © twojs1b / Reddit
- Сегодня полгода, как я уволилась. Я пенсионерка уже 2 года, но работала. Это лучшее время за всю мою жизнь! Понятное дело, на пенсию сложно прожить, поэтому нашла дело, которое не напрягает и дает заработать. Пишу курсовые, дипломы, отчеты для студентов медицинского колледжа и медсестер. Поняла, что можно ходить медленно, кушать долго, спать, пока не проснешься сама. За полгода съездила в три города, четыре раза сходила в театр, на концерте побывала! Могу просто пойти гулять без цели и попутных дел. © SuperTrud / Pikabu
- Я, конечно, совсем другого ожидала от пенсии. Думала, вот сейчас как начну заниматься всем, чем мне хотелось. В итоге первые полгода пришлось присматривать за внучкой. Но я не жалею, ведь я ее очень люблю. Ну а теперь все-таки занимаюсь потихоньку спортом, ландшафтным дизайном и садоводством. Но больше всего на пенсии мне нравится этот размеренный темп жизни. Чувствую себя намного счастливее. © jenaiel / Reddit
- Работаю тату-мастером. Пришла пожилая пара: на вид обоим лет по 70, попросили сделать им парные тату. Думал, что будет, как всегда, какая-то ерунда: цветочки, имена, знаки бесконечности. Но нет. По их задумке я должен был забить каждому из них рукав. Я открыл эскиз и обомлел, ведь там такой эскиз ошеломительный, настолько качественно прорисован, что его бы в музее выставлять. В процессе сеансов выяснил, что знакомы они чуть больше года. Познакомились на каком-то рок-концерте для старичков. Она преподаватель на пенсии, а он литературовед. © Палата № 6 / VK
На пенсии жизнь может быть такой же интересной, как и в трудоспособном возрасте. Ведь наконец-то можно никуда не спешить. С этим согласны пенсионеры из Австралии, которые вместо дома престарелых выбрали для себя круизный лайнер, на котором катаются уже больше года.
AdMe/Народное творчество/16 людей, которые вышли на пенсию и теперь уверенно заявляют: «Да я только жить начал!»
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