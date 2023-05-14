16 маленьких шкод, которым преподали ну очень крутой урок воспитания

Жизнь с детьми — это всегда приключение. Нужно собрать их на прогулку, скормить малышу ненавистные овощи, уложить непоседу спать. Но часто неутомимые сорванцы отчебучивают такое, что уже просто не знаешь, что делать. Тогда преподать урок ребенку могут не только родители, но и просто прохожие.