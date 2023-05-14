16 маленьких шкод, которым преподали ну очень крутой урок воспитания
Жизнь с детьми — это всегда приключение. Нужно собрать их на прогулку, скормить малышу ненавистные овощи, уложить непоседу спать. Но часто неутомимые сорванцы отчебучивают такое, что уже просто не знаешь, что делать. Тогда преподать урок ребенку могут не только родители, но и просто прохожие.
- Приехала сестра, и ее близнецы изрисовали ламинат под ковром. Потом терли железной губкой, все в царапинах. Сестра говорит: «Это же дети». Но это так не работает! Они понимали, что получат, и рисовали именно под ковром. Тогда на их день рождения я всучила им по куску ламината. Сестра кричала, что они ждали определенные игрушки, а я сказала, что ждала оплату ремонта. Добро пожаловать во взрослую жизнь, детки. © Подслушано / VK
- Осенью подходила к подъезду и увидела, как мальчик-подросток из квартиры напротив газовой горелкой плавит домофон. Отругала, загнала парня в подъезд, сразу донесла родителям. Домофон в итоге сломался. Родители мальчика готовы были оплатить ремонт, но домофон не смогли починить в короткие сроки, так что приходилось подпирать дверь камнем. В конце ноября на улице было —35 °С, возвращалась домой, а там у двери тот самый парень. Трясется от холода — не может попасть внутрь: камень не оставили, никто не заходил и не выходил, родителей дома нет. Впустила его, шла сзади по лестнице и ржала в голос. Он признал, что был дураком. Кажется, на моих глазах кто-то выучился на ошибках. © Подслушано / VK
- Мой сын когда-то узнал, что его другу платят за уборку комнаты. Мой тоже захотел. Я согласилась, но при условии, что он будет платить мне за стирку и приготовление еды. Быстро передумал. Считаю неправильной оплату за простую домашнюю работу. Он научился находить мелкие подработки соответственно возрасту. Сейчас сыну 29, и я горжусь тем, что он умеет все: стирать, варить, убирать, чинить все, работать. Говорит, что хорошо помнит мою фразу: «Я вам не прислуга». В доме все должны что-то делать. © Tatyana Golyansky
- Соседские дети вечно оставляли свои вещи у нас во дворе: мячи, фрисби, велосипеды, кучу всего. В итоге мы не могли ни выехать нормально, ни траву покосить — все завалено. Мы говорили с их мамой, но без толку. В итоге однажды соседский велосипед просто пропал с нашего двора. Та мама прибежала с разборками, орала, что мы его куда-то дели. Но мы-то ничего не делали! Посмотрели по камерам другого соседа и увидели, что велосипед увез какой-то мужчина на грузовике. И знаете что? Та мама-соседка в итоге снова начала нас обвинять, но теперь уже в том, что мы не уследили! Грозится чуть ли не в суд обращаться. © missingbike5 / Reddit
- Работаю педагогом в музшколе. Один ученик вел себя просто отвратительно: ругался, мог меня спокойно послать в дальние дали. А ему всего-то 8 лет! Мне это надоело, записала один из уроков на диктофон и вызвала отца в школу. И вот день икс, заходит ко мне его отец — шкаф 2 на 2, я уже в мыслях попрощалась с жизнью. Рассказала все как есть, дала послушать запись. Он сказал спасибо и ушел. На следующее занятие ребенок пришел с извинениями. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала я на пляже. И рядом была барышня: красный купальник, вся такая нагламуренная, копна волос, ноготки, губы. И тут дочка ее идет с реки и орет на весь пляж. Мама совершенно спокойно: «Кричать нельзя. Почему нельзя?» Мелкая, размазывая сопли, выдает: «Потому что это не помога-а-ает!» И замолкает. А маман, вытирая ей лицо платком, говорит: «Тихо и четко говори, что случилось, а я послушаю и помогу». Дальше бубнеж мелкой не расслышала, но девочка больше не плакала и не кричала. © Tigrabux / Pikabu
- У меня карликовость, и как же меня достало, когда родители пытаются воспитывать своих детей через меня. Мол, вон, смотри, тот мальчик не ел овощи и в итоге не вырос — ты же не хочешь так же? И вот однажды снова началось. Какая-то мама пыталась утихомирить своего ребенка и сказала, что я помощник Санта Клауса. Типа посмотрю на его плохое поведение, все волшебному дедушке расскажу, и тот подарков не передаст. Ну я не выдержал и ответил: «Не переживай, ты у Санты уже в списке хороших мальчиков, и он подарит тебе фирменную игровую приставку». Ребенок был в восторге. А вот мама нет. © windmillto / Reddit
- Стою как-то на парковке у ТЦ, жду, пока моя мадам «намагазинится». Подходит женщина с ребенком лет 4–5. Мать начинает разгружать тележку в авто, а пацан держит в руке какой-то пластмассовый молоток и начинает стучать по чужой машине. Тук! Тук! Мать устало говорит ему: «Сережа, не надо!» Тук! Тук! «Сережа!» Мужик в этой машине опускает окно и флегматично спрашивает: «Молодой человек, тебя как зовут?» Пацан исподлобья, мол, Сережа. Мужик, все так же флегматично: «Сережа, отойди от моей машины к чертям собачьим, пожалуйста!» И закрывает окно. Сережа стоит и не знает, что делать. Подлетает мамаша, оттаскивает сына, упаковывает его в кресло, и они уезжают. © KOPEHb***** / Pikabu
- У моего мужа офигенный батя. Строитель. И вот муж видел, как папа такой важный на стройке был, ему бумаги приносят, он командует, все его слушаются. И решил мой муж, тогда еще 14-летний, что надоела ему эта школа и он тоже пойдет на стройку. Муж говорит: «Я думал, что на объекте сейчас все увидят, кто мой отец, и я буду там заправлять». Но отец следил за тем, чтобы он работал наравне со всеми, на обед уезжал, а сына оставлял с работягами заваривать «дошик». Через неделю пацан понял, что очень хочет учиться дальше, нагнал программу за лето, школу окончил хорошистом. Сейчас занимает должность главного инженера, но не в строительстве. © ElSaad / Pikabu
- Середина 80-х, мне лет 8. Идем с батей по дорожке, которая проходит по краю оврага. Впереди нас мужик несет авоську картохи. В авоське дырка, через которую вываливается картофелина. Я с улюлюканьем пинаю эту картофелину в овраг. Ведь это так забавно и офигенно! Батя смотрит на меня с укоризной, догоняет мужика и о чем-то с ним разговаривает. И вот я потею, мне тяжело, я хочу поскорее домой и гулять с пацанами, но мы с батей идем домой к тому мужику, и я тащу ему из магазина целую авоську картохи. © Dimetrisol / Pikabu
- Вместо того чтобы постоянно говорить «нет», я говорю «потом». Например, «Мама, можно мне 5 конфет?» — «Не сейчас, милая. Как насчет того, чтобы у нас было 3 конфеты после ужина?» Я могла бы сказать «нет», и она бы спросила еще раз, возможно, закатила бы истерику, с которой я не хочу иметь дело, или настаивала бы, что ей действительно нужно 5 штук. © Cherie Wilkerson / Quora
- Мой сын, когда был маленьким, лет примерно 7–8, как-то раз с балкона выкинул много рваной бумаги. Когда я это увидела, я заставила его пойти вниз, все собрать и выкинуть в урну. Сама наблюдала с балкона. Это был первый и последний раз, когда он что-то кидал с балкона. © mumimama80 / Pikabu
- Моя подруга воспитывала 2 мальчиков и имела дело с нехилым количеством царапин и синяков. И она нашла обалденный способ справляться со всеми детским воплями по этому поводу. Она брала любую чашку, быстро наливала в нее воду, водила над ней руками и отдавала сыновьям со словами: «Пейте быстрее, это волшебная вода». Мальчишки переставали реветь, и она могла нормально уже замазать все царапины. © Pamela Lea / Quora
- Когда внучка оставалась у нас ночевать, всегда перед сном рыдала: «Я к маме хочу!» Вот весь день и вечер нормально — играем, читаем книжки, собираем пазлы, рисуем, лепим. Но как ложиться в постель — обязательно слезы. Набрал в поисковике «ребенок плачет перед сном». Там посоветовали отвлечь малыша обсуждением завтрашних планов. Воспользовался — работает! Только она собралась лить слезы — спросил у нее, что хочет на завтрак. А после завтрака в парк предпочитает пойти или на детскую площадку, остались ли еще в запасе орехи для белочек и пр. И потом не раз так делал. Работает! © Nemolodoj / Pikabu
- Оставили мне племянника, ему года 4 было. Но у него проблемка: сам не вытирался после туалета. То ли брезговал, то ли еще что, не знаю. В общем, зовет он меня: «Дядя Арчи, я покакал!», а я его просто игнорил. Он в слезах и соплях потратил полрулона бумаги, но научился вытираться. © Archikoff999 / Pikabu
- Одна штука всегда работала с моей дочерью, когда ей было 4–6 лет, то есть она была достаточно взрослой, чтобы просто ходить со мной по городу без коляски. Рано или поздно она жаловалась, что устала ходить. Явно хотела, чтобы ее несли, но я делала невинный вид и говорила: «О, тебе надоело ходить? Тогда побежим!» И мы брались за руки и бежали несколько сотен метров. Она становилась бодрячком и могла ходить еще какое-то время. Легко попасть в ловушку, думая, что их маленькие ножки устали, но на самом деле у детей огромные запасы энергии (понаблюдайте за ними на детской площадке!), просто им все быстрее надоедает, нужно переключить внимание. © Birgitta Berglund / Quora
Родителям действительно можно раздавать призы за их нелегкое дело воспитания нового поколения. А те хитрости, которые они придумывают, впору уже сборником советов издавать.
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