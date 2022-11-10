16 мам рассказали, какие фразочки бросают им окружающие, хотя их об этом и не просили
Рождение ребенка — один из самых счастливых моментов в жизни родителей. Но счастье молодых мам иногда омрачают люди, которые считают своим долгом дать непрошеный совет или высказаться о внешности их ребенка. В этой подборке женщины поделились тем, какие фразочки о своих детях или их воспитании им приходилось выслушивать от близких и совершенно посторонних людей.
- Когда сыну было 5 недель, я сидела на скамейке в торговом центре и кормила его из бутылочки. Какая-то женщина меня спросила: «Сколько лет вашему ребенку?» Я сказала ей, и она ответила с очень обеспокоенным видом: «Это сцеженное молоко?» Узнав, что это смесь, она в течение целых 15 минут рассказывала о важности грудного молока. Но она не знала, что я всегда хотела кормить своего ребенка грудью. Однако после рождения сына у меня так и не получилось, хотя и очень старалась. Я ехала домой из торгового центра со слезами на глазах. Женщины, агитирующие за грудное вскармливание, понятия не имеют, почему матери не кормят грудью, и им не стоит совать нос в чужие дела. © Samantha Stevens / Quora
- Совет по телефону: «Ты как там? Заболела? Ну смотри, детей не зарази». Спустя неделю: «Дети тоже заболели? Это ты их заразила, тебе же говорили». © Анна Зажидько
- Дочь родилась с рыжеватыми волосами на голове и вся покрытая светлым пушком. Навестить малышку пришла ее тетя. В их в семье у женщин была повышенная волосатость, в том числе на лице. У нее тоже. И хотя дочери было несколько часов от роду, золовка воскликнула: «Боже мой! Хочешь, я сделаю ей эпиляцию воском?!» © Anjelika Spimelika / Quora
- Соседка, увидев моего ребенка с пустышкой, сказала: «Это, наверное, ты грудным молоком не кормишь, поэтому с пустышкой ходите». А когда услышала, что кормлю грудью, выдала: «А, ну поэтому вы и с пустышкой». Где логика? © Кирсана / ADME
- Когда мы позвонили свекрови и сказали, что у нее будет внук, она почти заскулила и выдала: «Ой, я хотела девочку!» Честно говоря, казалось, что она вот-вот расплачется. Позже она приехала в гости и осталась с нами на несколько дней. Мы ходили в магазин за одеждой, кроваткой и другими вещами для детской. И каждый раз, когда мы проходили мимо одежды для девочки, она останавливалась и оглядывалась, а потом говорила, как сильно она хочет внучку. © Jody Ayres / Quora
- «Почему вы удочерили девочку, хотя у вас уже была дочь? Почему не сына, чтобы дополнить семью?» — за последние 11 месяцев я слышала этот вопрос несчетное количество раз. Люди, которые были слишком заняты, чтобы позвонить и сказать «привет», внезапно заинтересовались нашим решением с попкорном в руках и осуждением в глазах. С другой стороны, люди, которые были очень к нам близки, с которыми мы разговаривали через день, исчезли. Но самый грубый вопрос звучал так: «Вы не знаете ни ее прошлого, ни ее происхождения. Как можно воспитывать ребенка, не зная, откуда он родом?» Каждая клеточка моего тела так и хочет закричать, когда слышу это. © Shefali Naidu / Quora
- У моей будущей невестки есть сын от первого брака, и он старше, чем мой младший ребенок. Я никогда не была предвзята, помогаю с новоиспеченным внуком, стараюсь для счастья сына. Но эта мамзель учит меня, как воспитывать моего ребенка: «А мой Мишутка уже читал в его возрасте, а ваш нытик, вам надо его наказать» и т. д. На мягкие намеки сменить стиль общения не реагирует. Кажется, я со старшим в воспитании напортачила, а не с младшим. © Подслушано / Ideer
- Многие, наверное, слышали о такой традиции — стричь детей налысо в год. Не обошла и меня эта кара. Когда мне был годик, мама решила меня побрить налысо. Не имея машинки под рукой, она ничего не нашла лучше, чем побрить меня бритвой. Причем тогда у меня уже была нормальная такая копна волос на голове. И теперь, когда моему ребенку исполнился год, она начала спрашивать, собираемся ли мы его стричь. Я начала расспрашивать, а, собственно, зачем это делать надо. Мне сказали: «Ну, так принято». То есть она сама не в курсе, для чего это надо. Своего сына не брила и не делала ничего с ним такого, что «ну, так принято». © Mrs.Pumpkin / Pikabu
- У меня близнецы. Везу в коляске, и обязательно кто-нибудь начинает восторгаться: «Ой, как классно!» Стала говорить таким: «А вы приходите к нам на ночь, классно будет». Сыновьям было года 2, что-то раскапризничались на улице, ревут оба. Беру на руки одного, он успокаивается. Ко второму прислушиваюсь, если уже сильно рыдает, меняю их местами. И тут какая-нибудь тетка начитает выговаривать: «Ой, какие балованные дети». Честно, и без вас дурно. Сейчас мои сыновья уже давно взрослые, но всегда вспоминаю этих «доброжелателей» и никогда к молодым мамам не лезу. © Елена Черемисова
- Через 2 дня после рождения сына я пошла с ним в продуктовый магазин. Следует сказать, что я темнокожая, а муж у меня белый. И тут я замечаю, как пожилая женщина смотрит на моего очень светлого сына и то и дело переводит взгляд с него на меня. Уже собиралась выйти из магазина, как она встает прямо передо мной и спрашивает: «Как у вас получился такой белый ребенок?» Я мгновенно разозлилась и ответила: «Я украла его из больницы». И ушла. Оглянувшись и увидев ужас на ее лице, я всю дорогу домой улыбалась. © Heather Ramsey / Quora
- Впервые забеременела в 28 лет. Мой рост — 161 см, а вес — 50 кг, и мне всегда говорили, что я выгляжу на 14 лет. После рождения дочери меня продержали сутки под наблюдением. Как-то раз посетительница другой роженицы из моей палаты подошла ко мне и сказала, что если бы я была умнее, то лучше бы получала образование, а не рожала. Ведь я трачу кровно заработанные родителями деньги. Не успела я открыть рот и сказать, что это мой первый и единственный ребенок, появились 2 полицейских, и она потребовала арестовать моего мужа за то, что связался с несовершеннолетней. Нам с мужем пришлось предъявить наши удостоверения личности. После я сказала женщине, чтобы она занималась своими делами и не совала нос в чужие. Она, краснея, начала извиняться, но в итоге ей запретили входить в родильное отделение. © Shawna Miller / Quora
- Больше бесят не столько бабки с советами или нерожавшие, а другие мамы моего поколения, которые свой личный опыт возводят на пьедестал и пропагандируют как единственно верный: «У меня получилось, почему у тебя нет? Значит, не стараешься». Как можно в век соцсетей, когда все со всеми делятся личной жизнью, оставаться такой однобокой невеждой, не понимая, что не только дети индивидуальны, но и взрослые тоже, их жизненные обстоятельства, эмоциональный и физический ресурс, наличие или отсутствие помощи? © Vasilina Antonovskaya
- Советы, которые я слышала от старших членов семьи: «Надо вместо памперсов пользоваться марлевыми подгузниками — от них попа у ребенка не преет, дышит. А памперсы вредны» и «До какого возраста он будет ходить в памперсах? Уже скоро 3 года! Хахаха, в 3 года в памперсах ходит». Прямо больная тема у нас была эти памперсы. © Bisquit / ADME
- «Ну это не сын...» — первое, что сказал мне папа, когда я лежала на больничной койке с новорожденной дочкой на руках. После многолетних попыток завести детей наконец на свет появилась моя девочка, а я была так горда и счастлива. Но эти слова и разочарование моего отца зависли темным облаком в комнате. И это при том, что он уже 5 месяцев знал, что у меня будет девочка. Это произошло 30 лет назад, но с того визита я помню только реакцию отца. К счастью, дочка с дедушкой стали лучшими друзьями и он всегда очень заботился о ней. © Great Fun / Quora
- Свекровь как-то пыталась супругу высказать, как, мол, так: «Ты приходишь с работы и ребенком занимаешься? Ты же устаешь за день!» На что получила ответ, что и я как бы устаю за день. Переваривала она это долго. © rufi_twt / Twitter
- Сидит моя дочь на снегу, играет. Мимо идут 2 пожилые женщины. Запричитали, что я дочь потомства лишу так. Я им говорю: «Не переживайте, ничего она себе не отморозит, я сама педиатр, знаю, что делаю». Ответ: «Я тоже педиатр и не рекомендую вам так делать». © Ольга Гензе
А какие фразочки или непрошенные советы доводилось вам слышать в отношении вас и ваших детей?
AdMe/Народное творчество/16 мам рассказали, какие фразочки бросают им окружающие, хотя их об этом и не просили
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