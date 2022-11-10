16 мам рассказали, какие фразочки бросают им окружающие, хотя их об этом и не просили

Рождение ребенка — один из самых счастливых моментов в жизни родителей. Но счастье молодых мам иногда омрачают люди, которые считают своим долгом дать непрошеный совет или высказаться о внешности их ребенка. В этой подборке женщины поделились тем, какие фразочки о своих детях или их воспитании им приходилось выслушивать от близких и совершенно посторонних людей.