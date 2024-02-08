16 мам, у которых после родов жизнь изменилась на 180 градусов

Появление малыша в корне может поменять жизненный уклад. Иногда это приносит лишь ограничения в сне и свободном времени. А бывает, что после этого знаменательного события меняется мнение о близких и даже самой себе. Главное, не унывать, а сделать выводы и постараться все наладить.