16 мам, у которых после родов жизнь изменилась на 180 градусов
Появление малыша в корне может поменять жизненный уклад. Иногда это приносит лишь ограничения в сне и свободном времени. А бывает, что после этого знаменательного события меняется мнение о близких и даже самой себе. Главное, не унывать, а сделать выводы и постараться все наладить.
- Втоpaя беpeменность была долгoжданной, y нас почти 7 лет не полyчалось. Самочyвствие было oтличное, aппетит тoже, ела за двоих. K концу сpoка набpaла больше 30 килогpaммов. Ho меня это не вoлновало. Пока не стaла замeчать, что муж мeня как бyдто избегает. Bроде бы он рядом, но как чyжой человек.
Стaла допытываться, что слyчилось, уж не появилась ли дpyгая, пока я матepинством занята. Снaчала не xoтел ничего говорить, a потом высказался. Скaзал, мол, а ты посмотpи на себя в зepкало, на кого ты стала поxoжа, — paстолстела, за собой не слeдишь, тeтка теткой. Я проpeвела всю ночь, и не знaю, что делать дaльше. Бyдто это так просто — двoих детей выносить, poдить, гpyдью выкормить, ночей не спать. A вместо благодaрности — пpeтензии за изменившуюся фигyру и гpязную голову. © Подслушано Анонимные Откровения / VK
- Мужья жалуются, что жены превращаются в клуш, а мой — наоборот. Мы с мужем оба хотели ребенка, но не получалось. Спустя 3 года я наконец-то в декрете. Внешне не изменилась, но от него постоянные придирки. Для кого крашусь с утра? Я же никуда, кроме прогулок, не хожу. Зачем мне сапоги на каблуке, как я буду с ребенком гулять? Ногти — опасно для ребенка, волосы красить нельзя, пока кормлю, на духи может быть аллергия.
У меня уже истерики, я устала каждые 3 недели уходить на ногти с криками и ссориться в магазинах. Да, понимаю, мужу нужна как раз «клуша». Ему траты на мою внешность всегда кажутся лишними. Ему важнее, чтобы я от ребенка не отходила ни на минуту, а как я при этом буду выглядеть, ему глубоко плевать. © Подслушано / Ideer
- Рождение ребенка меняет буквально все во всех сферах вашей жизни. Настолько, что мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что по сути я все еще тот же человек. Мне пришлось провести небольшую переоценку самой себя. Я и не представляла, сколько у меня было сводного времени, пока не родила. Кроме того, в течение очень долгого времени я вообще не ощущала себя личностью. Какое-то время мне казалось, что моя жизнь фактически закончилась в тот момент, когда она родилась, и теперь я просто игрок в ее жизни. © Kenziecocktail / Reddit
- У меня совсем недавно появился свой личный тренер по фитнесу! Я раньше вообще не занималась спортом, да что там скрывать, даже выйти из дома за продуктами было лень. А тут нас с мужем накрыло волной хороших новостей — у нас будет ребенок, ну а позже мы узнали, что не один, а сразу два! Теперь вот они стали моими личными тренерами по фитнесу. Проснуться рано утром, покормить, затем спуститься с коляской с восьмого этажа, прогуляться, подняться обратно. И так каждый день. Моя фигура еще никогда не была настолько классной! © Мамдаринка / VK
- Я иногда схожу с ума с ребенком. У него энергии дофига, постоянно куда-то лезет, норовит что-то запихнуть в розетку и все в рот тянет. Почитала, что это возраст такой, когда дети познают мир. Здорово, если скоро станет легче, а то пока от усталости и бессилия у меня каждый вечер истерики. Вчера оставила его на 10 минут самого. Так мелкий успел достать мусорное ведро, перевернуть и высыпать все на пол. Застукала, когда сидел с банановой кожурой на голове. © Мамдаринка / VK
- Во время беременности у меня никаких закидонов особых не было, возможно, потому что работала до последнего, а умственная работа не позволяет расслабляться. А вот после родов меня накрыло. Дня через три после кесарева я посмотрела на свой шов на животе, он был жуткий. Я решила, что он таким и останется. Как же я рыдала. © SON5SON / ADME
- Я стала гораздо больше уставать. Мы родили второго вскоре после первого, и дни пролетают незаметно. Ты встаешь утром, начинаешь заниматься ребенком и не успеваешь оглянуться, как уже 10 вечера, и ты валяешься на диване. © jarjums / Reddit
- У каждого свой опыт. Самым большим изменением стала потеря возможности делать то, что хочешь и когда хочешь. Вечером нужно накормить ребенка и уложить спать. Если все сделать правильно, то остаток вечера вы проведете в свое удовольствие. Мы почти не проводим времени с друзьями, которые либо живут далеко, либо не имеют собственных детей. Мы подружились с соседями, у которых есть дети и которые часто собираются на заднем дворе. © aftonroe / Reddit
- Сегодня сын опрокинул целую кастрюлю плова на пол. Лишил семью ужина за полчаса до еды. Я спокойно собрала плов, выбросила, помыла ребенка, помыла кухню, за 20 минут сварганила запеканку и забыла о произошедшем. Без психов, слез об утраченном времени и кулинарном шедевре, я даже ребенка не наказала. Как вы думаете, это можно назвать декретным иммунитетом? © Мамдаринка / VK
- Видели ли вы когда-нибудь в магазинах детей, валяющихся на полу, извивающихся и истошно орущих? Я тоже видела. И до рождения сына я наивно полагала, что такие детские истерики — от недостатка воспитания и вообще фу такими быть. А сегодня мой двухлетка в супермаркете хватал бананы, швырял их на пол, пытался растоптать и верещал. Из магазина я его буквально выволакивала под белы рученьки, судорожно оплатив пострадавшие бананы.
И ведь ничего же не предвещало беды, просто ребенок захотел сам нести пакетик с этими бананами, но нести не хотел или хотел. Снимаю шляпу перед родителями, которые стойко проживают истерики своих детей. © Yazaemamas / Pikabu
- Младшей дочери было 4 месяца. При очередном ночном кормлении говорю мужу: «Давай второго под грудь!» Он на меня посмотрел, махнул рукой, отвернулся и заснул. А я лежу и думаю: «Вот дундук! Сейчас дочку покормлю, и сына потом еще кормить, а спать когда мне?!» И только через 10 минут до меня дошло, что сыну то уже 7 лет, и он спит в другой комнате. © Мамдаринка / VK
- У меня трое детей — 7, 5 лет и 15 месяцев. Самое сложное — это то, как тщательно нужно планировать самые незначительные мелочи. Нужно одеть детей. Нужно пристегнуть их в автокреслах. Нужно понять, как долго мы будем отсутствовать — не перекроет ли это время сон, еду или перекус? Возьмем ли мы два запасных подгузника или три? Может, взять бутылочку или перекус? Как сохранить бутылочку холодной? И так далее. Раньше я была ужасно неорганизованным человеком. Теперь у меня есть списки и расписания, я составляю планы и придерживаюсь их. Это очень круто. © Louis_Farizee / Reddit
- Приоритеты меняются, отпуск перестает быть расслабляющим, сохранение стабильного дохода становится все более важным, появляется целый ряд новых тем, по которым возможны разногласия с партнером. © wooter99 / Reddit
- Поняла одну важную вещь: если хочешь завести ребенка, то рассчитывай только на себя. Мой первый брак — ранний, забеременела сразу после свадьбы. Муж был рад, обещал носить на руках. А уж когда родился сын, вообще радовался до потолка. Но наследник орал, и мужу быстро надоела роль отца. Выжила, справилась, развелась. Второй раз вышла замуж, будучи уже циничной женщиной. Второй муж был милым, заботливым, щедрым. Обожал моего сына, хотел дочку еще. Хорошо, долго я думала, но родила.
И муж показал себя во всей красе! Если раньше я зарабатывала больше него и никогда не спрашивала, на что потратить деньги, то сейчас я оказалась зависимой, и он стал контролировать мои траты. Декретные уходили на подгузники и детские нужды, а на быт я выпрашивала деньги! Я поправилась после родов, а мне не на что было купить даже лифчик и трусы. В итоге — развод. У меня дочь-подросток, и я говорю ей, что ребенок должен быть только тогда, когда она сама поймет, что может справиться со всем сама, от и до. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем оба карьеристы, все в работе с утра до ночи, и дома идиллия. Но вот недавно ушла в декрет. Муж дома только ночует, в свободное время ходит на семинары, смотрит видеоуроки или спит. Он там и головой, и сердцем. Обсуждаем только его работу, если есть время поболтать. Упрекнуть его не могу, так как меня восхищает, когда человек горит своим делом, и к тому же, он наш добросовестный кормилец. Но чувствую, что мы, скорее, партнеры, чем семья. Обижаться глупо, но сердце почему-то саднит. © Подслушано / Ideer
- Сейчас дочке интересно абсолютно все, поэтому мы с мужем героически терпим и отвечаем на все вопросы из разряда: «Почему небо голубое?», «Почему нельзя смотреть на сварку?», «А лешие существуют с русалками?» И таких около 100 в день. Субботнее утро, 5 утра. Просыпаемся с мужем от того, что в нашу комнату открылась дверь, и заходит дочка. Ложится между мной и мужем и говорит достаточно громко: «Папа». Муж сонно спрашивает, что она теперь хочет узнать. Тишина. И растерянное: «Ой, я еще не придумала». © Мамдаринка / VK
Если появление ребенка может выявить кучу подводных камней, то беременность далеко не всем преподносит сюрпризы. Но вот нашим героиням их интересное положение точно запомнилось надолго.
AdMe/Народное творчество/16 мам, у которых после родов жизнь изменилась на 180 градусов
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