16 метких мужских фраз, после которых любой стендап покажется махровой скукотищей

«У каждого свои тараканы», — простая, бытовая, а главное правдивая пословица. Многие мужчины вокруг нас порой ведут себя настолько странно, что хочется спросить: «А откуда у вас такая чудинка?» Вот несколько историй тех людях, которые за словом в карман не полезут.