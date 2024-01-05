16 метких мужских фраз, после которых любой стендап покажется махровой скукотищей
«У каждого свои тараканы», — простая, бытовая, а главное правдивая пословица. Многие мужчины вокруг нас порой ведут себя настолько странно, что хочется спросить: «А откуда у вас такая чудинка?» Вот несколько историй тех людях, которые за словом в карман не полезут.
- Меня сегодня жена целый день донимала глупыми вопросами типа: «Ради чего ты бы смог меня бросить?» Когда все вразумительные аргументы вроде: «Нет такой цены», «Ты для меня все», — закончились, раздраженно ответил: «Только если бы мне взамен дали двух тебя!» Сидит теперь, молчит, смотрит в одну точку, глазами хлопает. Сломалась, кажется. © Rliethnam / Pikabu
- Мой любимый мужчина — хирург. И так уж вышло, что он делал мне операцию. После сего действа заходит ко мне, еле лежащей на койке, в палату, присаживается рядом и говорит: «Любимая, у тебя даже кишочки милые». Чуть не померла от умиления. © СИТУАЦИЯ / VK
- Три года лечилась от бесплодия. Как-то 2 января с утра, сидя на педикюре, задумалась и поняла, что уже больше месяца задержка. По дороге домой купила тест. Положительный. Рассказала новость мужу, он чуть не заплакал. Говорит: «А я думал, что Дед Мороз только маленьким мальчикам подарки приносит». © Нюраня / ADME
Такие милые собачки и самим нужны
- На прошлой неделе делали мне операцию. Лежу на операционном столе. Приходит мужик, оказался анестезиолог. Спрашивает: «На что есть аллергия?» Не задумываясь ответила: «На клубнику только». Он поворачивается к остальном врачам и так серьезно говорит: «Слышали? Сегодня наркоз без клубники будет». © adedas / Pikabu
- Гулял с девушкой, которая мне нравится (она об этом не знала). Случайно прикоснулся к ее руке и почувствовал, что у нее пульс быстрый. Ну, я и решил выпендриться, аки Шерлок Холмс. Беру ее за руку и говорю, мол, я знаю, что ей нравлюсь. Она спрашивает: «С чего ты это взял?» А я такой: «Потому что я считал твой пульс.» Оказалось, что у нее тахикардия, и пульс всегда такой. Вот блин. © СИТУАЦИЯ / VK
Прекрасно его понимаем
- У меня уникальный мужик. Он умудряется спать так, что его хоть выноси из комнаты — не заметит. Однако очень чутко реагирует, если я встаю с кровати и куда-то иду.
Вот это его «Ты куда?», посреди ночи, меня в ступор вводит. Ну куда я могу направиться в три часа ночи в пижаме? Конечно, на карнавал в Рио-де-Жанейро, не в туалет. © Irinakuz / Pikabu
- Муж играет на компьютере, я выговариваю кошке: «Нельзя себя так вести, глупое животное, что ты делаешь?» Муж орет в наушниках: «Извини, я понял, не буду больше». Бой заканчивается, снимает наушники и выдает: «А что случилось?» © Lakshmi / Pikabu
«Попросила мужа приготовить пирог»
- Муж у меня разговаривает во сне. Причем не что-то там мычит, а вполне раздельно и четко говорит предложениями. Сначала, конечно, я шарахалась, но потом привыкла. Порой даже не прислушиваюсь к его бреду. А сегодня ночью он повернулся ко мне и говорит, даже не говорит, а стонет: «Свет, не впускай снеговика в дом, а то будет мокро и морковь, мокро и морковь.» Отхохоталась я в подушку, утром спросила сквозь смех: «А что тебе снилось?» Он посмотрел на меня, как на ненормальную, и выдал: «Ничего мне не снилось, я вообще снов не вижу». И мне с этим жить. © Hrumka21 / Pikabu
- Купили с мужем пазл на 2000 частей с изображением родословной семьи Блэков из «Гарри Поттера». Знаете что он удумал? Он поделил каким-то образом изображение на обложке на 9 квадратов и начертил с учетом масштаба эти же 9 квадратов маркером на линолеуме. Я пришла, смотрю на это и говорю: «Муж, что за фигня?» А он довольный: «Что? Зато теперь мы знаем, что лицо Драко Малфоя в 8 квадрате». © femyninja / Twitter
- Я очень влюбчивая, мужу не изменяю, с предметами своей влюбленности не заигрываю, стараюсь свести общение к нулю постепенно. Начали смотреть сериал, я в шутку сказала, что влюбилась в главного героя. На что муж ответил спокойно: «Пройдет у тебя скоро. Как и со всеми остальными проходило». © Подслушано / Ideer
- Решил познакомить хорошего друга с хорошей подругой. Разведены оба. У обоих дети. Она просто сказала: «Да». Парень: «А пришли фото». А потом: «А фото боком», «А почему разведена?», «А что не помоложе?», «А в соцсетях посмотреть». Мучается от одиночества уже более 10 лет. Сам не подарок. Вот почему выпендривался? Выбесил! Не дал телефон. © Подслушано / Ideer
- Шеф на работе известен всему коллективу, как настоящий жлоб. Недавно на общих посиделках за чаем с коллегами он выдал, говоря про меня: «Ой, вот нравится она мне! Красивая, стройная, много пешком ходит. Машину просить не будет, на бензин не надо тратиться. А еще ест мало. Экономная». От смеха удержаться не получилось ни у кого. © Подслушано / Ideer
- Муж, собираясь идти в бассейн, заходит в спальню, где я валяюсь с книжкой, и спрашивает такой: "В магазине что-нибудь надо взять? Может, хлеба к твоим кислым щам? Пожалейте его, беднягу. © tutanxomon / Twitter
«Муж раньше увлекался гольфом»
- На консультации парень с выраженной стираемостью зубов. Чтобы проверить на бруксизм, спрашиваю его: «Ночью зубами скрипите?» Ответ мужчины из большого города: «Не знаю, я ночью работаю». © TsarkovaTatiana / Twitter
- Дед при знакомстве сказал бабушке, что он итальянец. Они поженились, но с родителями до свадьбы не знакомились. И вот, первая встреча. И вдруг они между собой начинают говорить на каком-то непонятном языке. Бабушка спрашивает, мол, что это такое, явно ведь не итальянский. Короче, бабуля вышла за муж за индейца. © mashkawizii / Reddit
- Оказалось, муж утаивал от меня часть зарплаты, причем нехилую такую часть. На накопленные деньги купил себе дорогую машину. На мой вопрос, почему он это сделал, муж ответил, что если бы я знала реальный размер его зарплаты, то я бы просто не дала ему купить машину, а потратила бы деньги на всякую ерунду. Ерунда — это ремонт кухни, замена старой плиты с плохой духовкой и установка посудомойки. Ерунда — это брекеты для меня, причем это не из-за эстетики, а для здоровья. © Подслушано / Ideer
А вот еще одна подборка, в которой мы рассказываем про 18 мужчин, которые мыслят и поступают очень своеобразно.
AdMe/Народное творчество/16 метких мужских фраз, после которых любой стендап покажется махровой скукотищей
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