16 мужчин похвастались таким урожаем, что даже опытные садоводы позеленели от зависти
Садоводство уже давно не является лишь женской привилегией. Мужчины в современном мире разбираются в выращивании растений не хуже и искренне увлекаются этим ничуть не меньше. И нередко у них вырастают такие редкие или необычные экземпляры, что ими не грех и похвастаться в соцсетях — что и сделали опытные садоводы в нашей подборке.
«Я — картофельный папочка. Это свежий урожай из моего городского сада в самом центре Лондона»
- Мне нравится наблюдать за тем, как процветает твое садоводство в большом городе. © Nomorecoffee101 / Reddit
«Плоды киви скоро уже можно будет собирать»
- Ух ты! Я и понятия не имела, как они растут. Так круто! Спасибо, что поделился этой фотографией. © JennaveX / Reddit
«Подскажите, что же у меня растет?»
«Я горжусь тем, какой инжир вырос у меня в этом году. Уже не могу дождаться второго урожая!»
«Выращивал перец хабанеро, а получилось непонятно что. Подскажите, что же у меня выросло? Я что-то растерялся»
- Это горец перечный. Перца в нем нет от слова «совсем». © Andrewok / Pikabu
«Впервые в жизни сам вырастил помидор»
- Возьмите 2 ломтика итальянского хлеба, большую ложку майонеза, тонко нарежьте этот великолепный помидор, посолите и поперчите. Это настоящий вкус лета! © HeLuLeLu / Reddit
«Посмотрите на моего нового массивного монстра. Это эхеверия Этна. Я влюблен в нее! Весит минимум 4 кг»
«Моему лимонному дереву 2 года. Неужели это мой первый лимон?»
- Поздравляю, до сбора урожая осталось подождать еще год. © siparthegreat / Reddit
«У моего подсолнуха уже формируется цветок. Не могу дождаться, когда он зацветет!»
- Очень круто выглядит! Особенно на фото крупным планом. © BrightLittleFirefly / Reddit
«Уже несколько лет в своем дворе я выращиваю хищные растения. Наконец заказал новые экземпляры»
«Мой первый урожай брокколи. Я горд собой, как павлин!»
- Брокколи — это тот овощ, который у меня вообще никак не растет! Я тебе завидую. © AdMaleficent9374 / Reddit
«Мое авокадо за год выросло до 70 см»
«Собрал урожай чеснока. Теперь его хватит на год вперед»
- Этот запас чеснока мог бы стереть с лица Земли целый город вампиров! © NthAccountNewMeShine / Reddit
Смотрите, какое дерево авокадо вырастил из одной косточки!
У цветка был только короткий стебелек. Теперь спасен!
Один вопрос: оно нас не съест?
Садоводство вообще не такое уж и скучное хобби, как может показаться на первый взгляд. Порой люди умудряются вырастить нечто столь необыкновенное, что даже нарочно выдумать сложно. Фасоль с галактической окраской, морковь-косичка, огурец-альбинос — это еще малая часть чудес, которыми поделились заядлые садоводы.
Фото на превью PoloniaSF.org / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
AdMe/Народное творчество/16 мужчин похвастались таким урожаем, что даже опытные садоводы позеленели от зависти
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