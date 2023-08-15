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16 мужчин похвастались таким урожаем, что даже опытные садоводы позеленели от зависти

Народное творчество
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Садоводство уже давно не является лишь женской привилегией. Мужчины в современном мире разбираются в выращивании растений не хуже и искренне увлекаются этим ничуть не меньше. И нередко у них вырастают такие редкие или необычные экземпляры, что ими не грех и похвастаться в соцсетях — что и сделали опытные садоводы в нашей подборке.

«Я — картофельный папочка. Это свежий урожай из моего городского сада в самом центре Лондона»

  • Мне нравится наблюдать за тем, как процветает твое садоводство в большом городе. © Nomorecoffee101 / Reddit

«Плоды киви скоро уже можно будет собирать»

  • Ух ты! Я и понятия не имела, как они растут. Так круто! Спасибо, что поделился этой фотографией. © JennaveX / Reddit

«Подскажите, что же у меня растет?»

«Я горжусь тем, какой инжир вырос у меня в этом году. Уже не могу дождаться второго урожая!»

«Выращивал перец хабанеро, а получилось непонятно что. Подскажите, что же у меня выросло? Я что-то растерялся»

  • Это горец перечный. Перца в нем нет от слова «совсем». © Andrewok / Pikabu

«Впервые в жизни сам вырастил помидор»

  • Возьмите 2 ломтика итальянского хлеба, большую ложку майонеза, тонко нарежьте этот великолепный помидор, посолите и поперчите. Это настоящий вкус лета! © HeLuLeLu / Reddit

«Посмотрите на моего нового массивного монстра. Это эхеверия Этна. Я влюблен в нее! Весит минимум 4 кг»

«Моему лимонному дереву 2 года. Неужели это мой первый лимон?»

«У моего подсолнуха уже формируется цветок. Не могу дождаться, когда он зацветет

«Уже несколько лет в своем дворе я выращиваю хищные растения. Наконец заказал новые экземпляры»

«Мой первый урожай брокколи. Я горд собой, как павлин!»

  • Брокколи — это тот овощ, который у меня вообще никак не растет! Я тебе завидую. © AdMaleficent9374 / Reddit

«Мое авокадо за год выросло до 70 см»

«Собрал урожай чеснока. Теперь его хватит на год вперед»

Смотрите, какое дерево авокадо вырастил из одной косточки!

У цветка был только короткий стебелек. Теперь спасен!

Один вопрос: оно нас не съест?

Садоводство вообще не такое уж и скучное хобби, как может показаться на первый взгляд. Порой люди умудряются вырастить нечто столь необыкновенное, что даже нарочно выдумать сложно. Фасоль с галактической окраской, морковь-косичка, огурец-альбинос — это еще малая часть чудес, которыми поделились заядлые садоводы.

Фото на превью PoloniaSF.org / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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248424
AdMe/Народное творчество/16 мужчин похвастались таким урожаем, что даже опытные садоводы позеленели от зависти
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