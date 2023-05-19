16 мужчин поработали в женских коллективах, и теперь у них целый вагон историй
Наверняка многим известны стереотипы о коллективах, которые состоят в основном из женщин. О них говорят либо «змеиное гнездо», либо, напротив, «малина». Нам стало любопытно, что говорят мужчины, поработавшие в женских коллективах, и мы поискали на просторах интернета их истории.
- Работаю в женском коллективе. Самое удивительное заключается в том, что, когда одна из женщин начинает ругаться на своего мужа, все остальные присоединяются к беседе со словами: «А мой еще хуже». Но если кто-то своего похвалит, то остальные найдут 1 000 причин, почему им больше других повезло в браке. Какие-то странные соревнования, которые периодически приобретают то минорный, то мажорный лад. © Подслушано / VK
- Когда поступал в медицинский, не знал, что в итоге стану гинекологом. Но на 3-м курсе этот предмет мне очень полюбился. В нем было все: медицина, хирургия, первичная помощь. А роды — это вообще нечто. Но самое крутое, что убедило меня в правильности выбора профессии акушера-гинеколога, — это то, что можно находиться в комнате с молодыми мамами в их самые счастливые моменты. Ни разу не пожалел о своем решении. © EpeePaul / Reddit
- Я один из 2 мужчин в коллективе из 30 человек, остальные коллеги — женщины. И с несколькими проблемами я все-таки столкнулся. Во-первых, на любых собраниях всю нашу ораву называют «дамы», хотя в этот момент обращаются и ко мне тоже. Во-вторых, они чисто из вежливости зовут меня на некоторые мероприятия, например на посиделки по случаю рождения детей. Я не хожу. Ну и, в конце концов, я постоянно переживаю, что кто-то воспримет мою похвалу как флирт. © Matthew Bates / Quora
- Как вы думаете, на что обращают внимание, когда ты работаешь в женском коллективе и клепаешь для начальницы презентацию к конференции? На ясность изложения? На структурирование информации? На удобство? Не-а... «А вот здесь добавьте пару слайдов с цветочками, чтобы паузу заполнить». © spiridonooff / Pikabu
- Работаю в женском коллективе: 11 женщин и я один. У всех либо есть дети, либо на подходе, и я — чайлдфри. У них только и разговоры о детях, а во время перерывов обсуждается мое нежелание заводить детей. Не вытерпел, подал заявление на увольнение, не скрывая причину. А начальник лишь посмеялся, повысил меня и выделил отдельный кабинет. Какой же кайф работать в тишине! © Подслушано / VK
- Работаю в женском коллективе. Люблю прийти на работу и сказать кому-нибудь из коллег-девушек, как они хорошо выглядят, или похвалить за что-нибудь. В основном все спрашивают: «Ты что, клеишься к ней? У нее муж». Ну или что-то похожее. А мне просто приятно сделать кому-то комплимент. Неужели проявить внимание без повода уже нельзя? © Подслушано / VK
- Я единственный мужчина в женском коллективе. Самое ужасное в том, что большинство женщин с любыми вопросами сначала обращаются ко мне, а не к другим женщинам. Почему-то они больше доверяют коллеге-мужчине. Сначала я радовался, но потом понял, что это не очень-то круто. © Smashketchem703 / Reddit
- Имел счастье работать в женском коллективе. Мое рабочее место располагалось рядом с кулером. Чуть ли не в первый день подошла девушка и очень любезно попросила поменять бутыль с водой. Поменял. Так незаметно установка бутылки стала моей «обязанностью». Притом сначала меня просили, а потом и вовсе начали с упреком требовать. В какой-то момент я психанул и отказался помогать. Что только девушки ни делали: звали других парней, таскали сами, демонстративно задевая меня бутылкой. А я начал раздавать им советы, как правильно таскать воду. А потом они просто пожаловались на меня. Я начальнице так и сказал: «Если меня вежливо попросить, я без проблем помогу». Хорошо, что она адекватная оказалась и донесла до остальных суть дела. И все стало как раньше: меня вежливо просили, а я таскал воду вплоть до своего увольнения. © Volkovodec / Pikabu
- Я врач. Сколько себя помню в этой роли, всегда работаю в женском коллективе. Так вот, девушки меня уже ночью начинают поздравлять с праздниками, а с самого утра на работе подарками задаривают, плюс комплименты на год вперед. Ну а я не забываю об их днях рождения, всем покупаю то торты, то мягкие игрушки. Мне почти всегда везет с коллективом. © doktor63rus / Pikabu
- Я 12 лет проработал в женских коллективах. Обратил внимание, что дамы говорят о том же, о чем и мужчины: сплетничают, обсуждают противоположный пол, жалуются на отцов и мужей или на других женщин и т. п. В какой-то момент мои коллеги вообще забывали о том, что в помещении мужчина, и могли начать обсуждать роды, месячные или «того симпатичного доктора». Иногда я в шутку просил их заняться работой, чтобы некоторые «женские вещи» и дальше оставались для меня тайной. А перед моей свадьбой коллеги-женщины устроили специальную вечеринку, пригласили мою невесту и сказали, что ей повезло. © Jim Gayle / Quora
- Я проработал 10 лет преимущественно в женских коллективах. Так вот, некоторые женщины настолько жестоки, что готовы буквально съесть своих коллег за малейший провал. К слову, такое бывает и в мужских коллективах, но точно не в той степени, что в женских. © TomTheNurse / Reddit
- У нашего коллеги второй брак. Пару лет назад он ушел из первой семьи в никуда, а год спустя встретил свою нынешнюю жену. После того как он женился, женская часть нашей компании мигом забыла, как его первая жена после развода ежедневно приходила к нам в компанию и устраивала безобразные сцены. Сами же жалели коллегу и говорили, что он правильно поступил, уйдя от нее. А теперь он для них плохой, «бросил семью ради молодой девушки», а его бывшую жену наш женский коллектив резко стал «понимать». © Подслушано / VK
- Работаю в коллективе, где около 90 % сотрудников — это женщины. Каждое утро они начинают с чаепития. Достают килограмм конфет, несколько пакетов вафель, печенья, кто-нибудь приносит тортик. Затем они начинают рассуждать, что скоро лето, надо бы похудеть, что много сладкого есть нельзя, делятся различными программами для похудения и все собираются купить велотренажер. И сегодня не исключение. Это очень забавно. © NiLeAle / Pikabu
- Какое-то время я был одним из немногих учителей-мужчин в коллективе. Мне доводилось бывать на собраниях, где присутствовало 80–100 женщин. И там совершенно другая атмосфера. Там просто потрясающе! Все дамы очень улыбчивые. С нетерпением жду еще этих встреч. © deabag / Reddit
- Тоже довелось поработать в женском коллективе. Это был какой-то ужас. Они следили за мной по камерам, следили за пределами работы, откровенно лезли в личную жизнь, что-то «копали». В общем, я был на очень плохом счету и доверия не заслуживал. Но самое дикое в том, что некоторые без зазрения совести рылись каждый раз в моем мусорном ведре после моего ухода. В последний день на работе я распечатал на принтере список того, что о них думаю, разорвал листочек и выбросил в ведро. Обиделись на меня. © X*** / Pikabu
- Я высокий мужчина. Работаю в женском коллективе. Как-то раз пришел муж одной из сотрудниц: приревновал свою жену ко мне. Зашел и давай орать, что хочет разобраться со мной. Ну я услышал крики и зашел в кабинет. Он ко мне спиной стоял. Я руку ему на плечо положил, а он развернулся и обомлел: мало того что я его выше примерно на полторы головы, так еще и раза в 2 шире в плечах. Убегал он очень быстро. Хотя я добрый. © Подслушано / VK
Да, порой некоторые стереотипы справедливы и люди попадают в рабочую среду, в которой не очень приятно находиться. Но подобное случается не только в женских коллективах. Почти на любой работе есть такой кадр, от которого все остальные коллеги просто выпадают в осадок.
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