16 мужчин поработали в женских коллективах, и теперь у них целый вагон историй

Наверняка многим известны стереотипы о коллективах, которые состоят в основном из женщин. О них говорят либо «змеиное гнездо», либо, напротив, «малина». Нам стало любопытно, что говорят мужчины, поработавшие в женских коллективах, и мы поискали на просторах интернета их истории.

Да, порой некоторые стереотипы справедливы и люди попадают в рабочую среду, в которой не очень приятно находиться. Но подобное случается не только в женских коллективах. Почти на любой работе есть такой кадр, от которого все остальные коллеги просто выпадают в осадок.