16 небанальных доказательств того, что внешность может быть ой как обманчива

Судить о незнакомцах только по тому, как они выглядят — неблагодарная задача. Иногда люди в непрезентабельных нарядах могут оказаться душевными собеседниками или богачами без комплексов, а тот, кто создает впечатление успешного и уверенного в себе человека, на самом деле может быть «пустышкой», взявшей брендовые вещи напрокат. И такие истории, когда внешнее и внутреннее содержание не совпадают, случаются довольно часто.