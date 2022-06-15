16 неловких историй о том, какие напасти поджидали новичков в первый же день работы
Каждый из нас когда-то был новичком на работе, поэтому волнение и страх ошибиться знакомы нам не понаслышке. В первый день мы еще ничего не знали о своих коллегах, смутно представляли свои обязанности и оставалось лишь гадать, понравится ли нам на новом месте. И конечно, сейчас у многих из нас в запасе есть парочка комичных случаев, которые приключились с нами в первый рабочий день.
В ADME тоже через это проходили. Сегодня мы припасли для вас статью с историями о провалах и комических ситуациях в начале трудовой деятельности, которые дадут вам знать: если подобное случалось и с вами, вы точно не одни. А в конце статьи вас ждет бонус — история о таком крутом вступлении в должность, какое и во сне не приснится.
- Меня уволили в первый рабочий день. Я пришла на должность повара и, когда работа была в самом разгаре, готовя очередной салат, откусила попку у огурца, как привыкла делать дома. Это увидел шеф, и меня отправили домой. © Подслушано / Ideer
- В первый рабочий день надела костюм, шелковую блузку, каблуки. Прихожу, а секретарша в красном купальнике из «Спасателей Малибу». Думала, ошиблась дверью, но меня отвели к моему новому начальнику. Гляжу, а он в костюме Крокодила Данди! Потом заглянула монахиня. Святые угодники, что происходит? Оказалось, что в компании раз в месяц бывает день переодеваний, а победитель получает подарочную карту на $ 500. В своем костюме я чувствовала себя глупо, но это оказалось весело. © Xena Lee / Quora
- Устроилась врачом в женскую консультацию. В первый рабочий день пациентки не пускали меня в кабинет, потому что я была без талона. © Подслушано / Ideer
- Меня взяли помощницей бухгалтера. Когда я вошла в кабинет и со всеми перезнакомилась, главбух молча взяла мой рюкзачок и начала в нем рыться. На мой вопрос: «А?..» — и офигевший взгляд она сказала: «Ты выглядишь ненадежно, я должна проверить». После этого я свалила в закат. © BoomGirl / Pikabu
- Устроился в техподдержку. Босс провел меня по офису и познакомил с тремя своими секретаршами. Одна из них пожаловалась мне, что вынуждена каждый день вручную составлять отчеты для начальства, а это скучно и утомительно. Мне очень хотелось произвести впечатление, и уже к обеду я придумал, как автоматизировать процесс. Теперь отчет можно было составить, нажав всего одну кнопку. Босс был в восторге. В тот же день ту девушку уволили, так как в составлении этих отчетов и заключалась вся ее работа. М-да. © Zarokima / Reddit
- Меня приняли на должность страхового брокера и отправили на обучение. Лекция была скучной. Я устал, закинул ноги на стол и накрыл голову пиджаком. Коллега сфотографировал меня, сделал копии снимка, и они потом долгие месяцы висели над каждым столом в офисе. Как меня не уволили, я не знаю. В итоге я побил несколько рекордов по продажам и стал одним из лучших работников компании, несмотря на оплошность в первый день. © Jean Paul / Quora
- После института пошла работать на завод. Первый рабочий день. Строгий костюм, каблуки, распущенные волосы. Иду такая по цеху, вокруг станки, ящики и провожающие взгляды рабочих. Не увидела на полу лужицу масла, и... ноги едут, я падаю на колени, волосы окунаются в это масло, юбка задралась, я в шоке. Итог: коса и кроссовки уже 4 года, поднялась по карьерной лестнице. Первый блин не всегда комом. © Подслушано / Ideer
- Первый рабочий день в новом офисе. Выбежала из метро и, опаздывая, лечу со всех ног на работу. Очнулась только тогда, когда дернула ручку двери закрытого старого офиса. В объяснительной так и написала: «Причина опоздания — ушла в старый офис по привычке». Поржали надо мной всем коллективом. © Подслушано / Ideer
- Моя первая работа. В одной из комнат увидела, что в углу свернулся калачиком золотистый ретривер. Я подумала, что это офисный питомец, и вывела его погулять в обед. Возвращаюсь, а там народ утешает плачущую незрячую коллегу. Пес оказался ее собакой-поводырем. © stabiloFFC / Twitter
- Накануне первого дня работы я растянула лодыжку. Пришлось сказать боссу, что я не приду. На второй день я появилась на рабочем месте в фиксирующем ботинке и на костылях и мои коллеги начали смеяться. Оказалось, что у моей предшественницы 6 меcяцев назад была такая же травма и, видимо, это «необходимое требование» для этой должности. Коллеги, кстати, оказались замечательными и, пока мне было сложно пользоваться общественным транспортом, подвозили меня до дома на машине. © Helena VonVille / Quora
- В первый день работы в мебельном магазине мы с моим начальником должны были доставить диван. Когда мы заносили его в дом через дверь на заднем дворе, я незаметно для себя наступил на собачью кучку и потом разнес эту красоту по всему дому. Начальник смеялся надо мной на обратном пути. © NathanArizona / Reddit
- В первый день вместе со всеми документами предложили написать заявление по собственному с открытой датой. В итоге проработал я там 30 минут. © Funtizuma / Pikabu
- Я работала в ипотечной компании, совершая «холодные» звонки и предлагая услуги. До этого я не делала ничего подобного, поэтому сильно нервничала и путалась в словах. Мои собеседники грубо отправляли меня куда подальше, и в конце дня я чувствовала себя ужасно. А потом я позвонила одной старушке. Я забыла, что надо говорить, и сбилась, но она сказала мне милым голосом: «Ничего, дорогая, попробуй еще раз». Я повторяла свой текст несколько раз, в то время как она подбадривала меня. Со мной впервые общались как с живым человеком. Оказалось, что услуга ей не нужна, и я удалила ее данные, но до сих пор вспоминаю ее с благодарностью. © spachuga / Reddit
- Устраивалась сметчиком. Собеседование проходило в прекрасном офисе. Но мое рабочее место оказалось через дорогу в бараке, который слегка переделали в склад-мастерскую-офис. При входе я увидела мужчину топлес, который самозабвенно красил батарею. Справа было что-то типа кухоньки, в раковине валялись картофельные очистки и скорлупа. Туалет был совмещен с ванной, дверь стояла рядом и при необходимости переносилась вручную в проем. Посреди всего этого великолепия стояли 2 грязных стола с компьютерами. Работодатели так и не поняли, почему я не хочу работать среди полуголых мужчин, которые жарят в офисе яичницу. © FonKaplya166 / Pikabu
- В мой первый рабочий день в магазине я разбирал диски с компьютерными играми на большом стеллаже. Я рассортировал их по стопкам на полу и по очереди ставил на полки. Неожиданно я наступил на одну стопку, упал, и огромные груды игр со всех сторон с грохотом посыпались на меня. Все посетители оглянулись. Через 10 минут я заменял кассира, и, когда доставал для покупателя игру из шкафа, одна из его тяжеленных стеклянных дверей оторвалась. Я с трудом удерживал ее и громко звал на помощь. Мне было неловко еще и потому, что ни один из клиентов, которые видели первый инцидент, еще не ушел. © candied_yams / Reddit
- Недавно я начал работать на автомойке. В первый же день я перегрелся на солнце и меня стошнило прямо на машину, которую я обслуживал. © SharkVsLazer / Reddit
Бонус
- Я провел на новой работе в страховой компании не больше 15 минут вместе с другими новичками, когда вошла менеджер по персоналу, похлопала в ладоши и с широкой улыбкой на лице сообщила, что пришли результаты исследования рынка и все мы получим бонус — по $ 5 000. После этого я проработал там еще 5 лет в надежде, что этот день когда-нибудь повторится. © Unknown author / Reddit
А какие неожиданности случались с вами в первый день на рабочем месте?