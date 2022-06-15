16 неловких историй о том, какие напасти поджидали новичков в первый же день работы

Каждый из нас когда-то был новичком на работе, поэтому волнение и страх ошибиться знакомы нам не понаслышке. В первый день мы еще ничего не знали о своих коллегах, смутно представляли свои обязанности и оставалось лишь гадать, понравится ли нам на новом месте. И конечно, сейчас у многих из нас в запасе есть парочка комичных случаев, которые приключились с нами в первый рабочий день.