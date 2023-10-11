16 щекотливых ситуаций, о которых женщины рассказывают разве что отражению в зеркале. И то шепотом

Неловкие ситуации случаются со всеми без исключения. Даже самый внимательный и аккуратный человек не застрахован от того, чтобы в конце сложного рабочего дня не попросить продавщицу взвесить 300 грамм «филиного куре». Но есть моменты, которые иначе как «женскими» не назовешь. Тут и странноватые бойфренды, и пикантные случаи в примерочной, и внезапные повороты событий в дамской комнате.