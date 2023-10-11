16 щекотливых ситуаций, о которых женщины рассказывают разве что отражению в зеркале. И то шепотом
Неловкие ситуации случаются со всеми без исключения. Даже самый внимательный и аккуратный человек не застрахован от того, чтобы в конце сложного рабочего дня не попросить продавщицу взвесить 300 грамм «филиного куре». Но есть моменты, которые иначе как «женскими» не назовешь. Тут и странноватые бойфренды, и пикантные случаи в примерочной, и внезапные повороты событий в дамской комнате.
- Встречалась с одноклассником. На тот момент я жила с мамой, дедушкой и бабушкой. Первый этаж, решеток не было, так что мы с парнем могли свободно проводить время вместе. Но одним прекрасным вечером нас спалила моя бабуля, сидевшая на кухне. Она резко что-то захотела узнать у меня и смело зашагала ко мне в комнату. Услышали мы ее поздно. Начали думать, куда спрятать возлюбленного моего. Ничего лучше шкафа не придумали. Бабушка заходит в комнату, и, естественно, все поняла. Открывает шкаф. Она смотрит на парня, парень смотрит на нее и говорит: «а я тут вещи складываю». Спустя время бабуля рассказала эту историю всем гостям на нашей свадьбе, а мы стояли красные, как раки. © Подслушано / Ideer
- История о знакомстве с парнем. Он, бедняга, настолько меня стеснялся, что каждое утро с несчастным видом стоял у моего рабочего стола и безуспешно пытался завязать беседу. И во время обеда тоже. Кажется, для него заговорить с женщиной было чем-то нереально сложным. В конце концов я просто не выдержала, сунула ему свой номер телефона и сказала: «Когда вернусь из поездки, пригласи меня на обед». © sicklemoon28 / Reddit
- Выступала на городском мероприятии, вдохновенно пела песню, отдавая всю себя, активно жестикулировала, на лице эмоции бьют через край! Спустя пару часов получила запись выступления: ветер с реки задрал мне юбку, а я даже не заметила, увлеченно смотря вдаль. До сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- Решила я прикупить джинсы. Выбрала, продавщица ведет меня в примерочную. Там все по высшему классу: красивое зеркало, удобные сиденья, стены даже покрыты тканью. Сняла штаны, пытаюсь влезть в джинсы. Облокачиваюсь на стену и понимаю, что она съезжает в сторону. Теряю равновесие, падаю, сверху обрушивается другая стена. Я полуодетая, вокруг беспорядок, все в шоке. Как выяснилось, это были просто доски, накрытые сверху тряпками. Я-то не пострадала, а вот гордость моя очень даже. Продавщица извинялась, что не предупредила, но это не очень мне помогло: меня видел весь магазин в нелепейшем виде в одних трусах. © Estelle Mathers / Quora
- Я сделала пластику груди: с шестого размера уменьшила до второго. Потратила на все около 400 тысяч. И я счастлива. Больше не надо заправлять ее в лифчик, по часу перемерять белье в магазине, так как ничего не подходит. На мне стала хорошо сидеть одежда, могу спокойно носить купальник, не переживая. Мужу сказала, что потратила 100 тысяч, и то он распсиховался, что это лишние траты. Сильно поругались. Я ненавидела себя и то, как я выглядела. А теперь у меня аккуратная и красивая грудь. И сделана она на мои собственные деньги, а не на деньги мужа. © Подслушано / Ideer
- Пришла я как-то в гости к парню, с которым мы познакомились в интернете. Засиделись допоздна, я уснула у него на диване. Посреди ночи он захотел фастфуда и пошел за едой. Я проснулась где-то через час, а его все нет. Заснула снова, просыпаюсь еще через пару часов — дома пусто! Звоню ему, а он такой: «А, да, я решил пойти ночевать к родителям». У меня даже денег на такси не было, хорошо хоть подруга выручила. Ну и вишенка на торте — потом я поняла, что у меня месячные начались прямо на том диване. Такая вот история. © Ocula / Reddit
- Страшная сила — шопинг. Гуляла в центре с мужем увидела магазинчик, который меня очень заинтересовал, побежала к нему и уже даже вижу, что буду мерить. Бегу — удар, и я лежу. Очнулась — возле меня муж, работники этого бутика и скорая. Оказывается, не заметила, что витрина и вход стеклянные, да такие чистые — только мое лицо отпечаталось. Итог: трещина в переносице и два фингала. Какие же были лица у работников этого магазина, когда я все-таки через час там появилась! Получила скидку. © oseledich / Pikabu
- Болтаю как-то с подружкой по телефону и признаюсь ей, что подумываю расстаться со своим парнем. Вдруг звонок обрывается и я слышу, как мой парень спрашивает: «Ты что, хочешь меня бросить?» Я сижу в шоке. Оказалось, он установил камеру в квартире, чтобы следить, не привожу ли я кого! А неделю спустя я обнаружила еще одну камеру. Тут же выдернула шнур, конечно. Мне по сей день приходится блокировать фейковые аккаунты, с которых он следит за мной в соцсетях. © Bri Kay / Quora
- На работе нравился коллега. Как-то пришла я на работу в черном свитерке с короткими рукавчиками, наверх — черная ангорская кофточка, все красиво; макияжик, кудельки, улыбаюсь, глазками постреливаю. На совещании кофточку сняла: жарко мне стало, и по случаю томно протягиваю объекту документы... А он только и пялится на мой бок, странно так. Пошла припудрить нос, подняла руку и прифигела: видимо, на мой дезодорант под мышками прилипла целая куча ангорского пуха. Получились черные мохнатые подмышки. © Подслушано / Ideer
- Выхожу из офиса, на улице льет. Держу в руках зонтик, тут ко мне подходит женщина со словами: «Эй, ты где это взяла?» У меня паника от чего-то, и в ответ я как заору: «Это мой зонт!» И убегаю прямо в жуткий ливень. Пройдя половину квартала с так и нераскрытым зонтом в обнимку, понимаю, что я жутко сглупила, — женщина просто хотела купить себе такой же. © SkeletonJane / Reddit
- Есть у меня очень игривое платье — коротенькое, с открытой спиной, спереди сетка (обязательно нужно надевать лифчик). Ношу дома, и все ок. И вот однажды повздорили с мужем. Закрылась в комнате на втором этаже, и даже когда он извиняться пришел, не открывала. Позже меня отпустило, я полежала в ванне, принарядилась в это платье и решила спуститься вниз, чтобы помириться наконец. Воодушевленная, спускаюсь по лестнице и вижу, что на меня смотрит муж и наш соседушка. Я пулей взлетела наверх! Но потом мы с мужем, кстати, помирились все же. © Archana Viswanathan Menon / Quora
- Сегодня после тренировки в зале я решила помыться в общей женской душевой. К слову, ноги я не брила. В общем, стою я, моюсь, как вдруг в душевую забегает девочка лет шести и по очереди заглядывает под перегородки в поисках свободной кабинки. Доходит до моей, испуганно охает и убегает с криком: «Ма-а-ам, там моется какой-то мужик!» © Палата № 6 / VK
- Стыдно — это когда ты на дне рождения у бабушки в присутствии многочисленных гостей пытаешься отгадать, что за интересный юноша изображен на старом потускневшем фото. Перебрав всех мужчин из списка гостей, говоришь: «Значит, это ухажер из молодости». И только красная как рак мама пытается остановить эту лавину позора, которая вот-вот накроет нас с головой. Кто же мог подумать, что это бабушка в день своего 17-летия... Папа, кстати, смеялся громче всех. © Подслушано / Ideer
- Была в обувном магазине. Кассир спрашивает, мол, не хотите ли зарегистрироваться в программе лояльности, бонусы получать? На что я возьми да и ляпни: «Ой нет, спасибо, я на самом деле не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
- Я провела отличный день в аквапарке, наплавалась от души. А ближе к обеду ко мне подошла женщина и намекнула, что с купальником сзади что-то явно не так. Я в недоумении оборачиваюсь и вижу гигантскую дырку прямо посередине. И вот в таком виде я веселилась весь день, поверить не могу. © flabinella / Reddit
- А вы знаете, как с помощью женских трусов лишиться ванной до понедельника и поменять трубы? Я пошла мыться. Вода еще была в ванной, я достала пробку... Снимала белье с батареи и нечаянно уронила в ванну трусики. Моя ванна решила этим поужинать. Теперь вода не спускается. Вызвала сантехников. Они еще глубже запихнули их в трубу. Теперь нужно менять трубы. Сделают это они только в понедельник. Вот и все. © Палата № 6 / VK
Наверняка парочка похожих историй есть в запасе у каждой если не первой, то второй женщины. А временами бывает любопытно взглянуть на это другими глазами — например, глазами мужчины, который работал в дамском коллективе и не понаслышке знает, каков на самом деле этот загадочный мир.
AdMe/Народное творчество/16 щекотливых ситуаций, о которых женщины рассказывают разве что отражению в зеркале. И то шепотом
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