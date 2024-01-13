16 неподражаемых детей, которые поддают жару всем вокруг
Иногда думаешь: ну дети и дети, что необычного-то. А потом маленькая девочка заставляет тебя взять за руки незнакомую старушку и только так переходить дорогу. И ты слушаешься. Потому что хоть порой и сложно понять, что у малышей в голове, но их беззаботным настроением просто заряжаешься.
- Сидим в электричке. Возле меня какой-то мужик говорит по телефону и постоянно вместо «звонИт» почему-то говорит «звОнит». Напротив нас сидела маленькая девочка и постоянно злилась, когда слышала это «звОнит». В итоге не выдержала, встала и как на весь вагон закричит: «ЗвонИ-И-Ит! Говори правильно, а то покусаю!» Мужик был в шоке, а половина вагона просто хлопала этой девочке. © Палата 6 / VK
- Ceгoдня пpям coвceм гpycтный дeнь. C yтpa нeмнoгo пoвздopилa c мyжeм. Дoбиpaяcь нa paбoтy былo oчeнь xoлoднo, пoтoм еще зaнyднaя кoллeгa пoдкинyлa пpoблeм. Пepeд oбeдoм звoнит нeизвecтный нoмep, пo гoлocy cлышy — дeти. Hy, дyмaю, бaлyютcя. Дaльшe диaлoг:
— Здpaвcтвyйтe!
— Дoбpый дeнь!
— A вы мoжeтe пpoдoлжить пecню?
— Cмoтpя кaкyю.
— Пycть бeгyт нeyклюжe...
— Пeшexoды пo лyжaм, a вoдa пo acфaльтy peкoй...
— Cпacибo, вы caмый дoбpый чeлoвeк.
И пpям тaк пpиятнo cтaлo. И вpoдe кaк yжe нe злюcь нa мyжa, да и пpo кoллeгy зaбылa. Дeти — этo вы лyчшиe! Cпacибo, чтo cдeлaли мoй дeнь. © Just Story / VK
- Сегодня маленькая девочка устроила флэшмоб в маршрутке: кинула воздушный шарик в толпу. Все смеялись и отбивали его. Ни разу не видела в общественном транспорте таких счастливых людей. © Story Now / VK
- Собираемся в отпуск, пакуем чемоданы, перебираем вещи, ищем купальники. Вдруг ко мне подходит 3-летний сын. Глаза светятся от радости: «Ма-а-ам, в этом году на море я сам себе смогу все позволить! Я с прошлого лета копил деньги!» — и показывает мне горстку мелких монеток. Да, сынок, ты позволишь себе все... © Палата 6 / VK
- Вышла на улицу. Услышала, как две девочки и мальчик играют в «семью». И пока мальчик (то есть папа) типа на работе, девочки играют. «Ма-а-ам, может мы другого отца найдем?» — «Доча, у нас нет выбора. Всех нормальных мужиков разобрали». Даже в 5 лет девушки и то понимают, как сложно нормального мужика найти. © Палата 6 / VK
- У дочки на новогоднем утреннике в первом классе Дед Мороз был молодой, худенький и со звонким голосом. А вот Снегурочка — возрастная крупная учительница с хриплым басом и длинным носом. Вот они вдвоем вышли в зал, а дети аж замолчали и замерли. И тут одна девочка громким шепотом выдала: «Это ведьма, да?!» © Подслушано / Ideer
- Завязался у меня служебный роман с моей будущей женой. А у нее была маленькая дочка 4 лет. С работы нас развозили, и мы обычно делали так: подруга выходила на своей остановке, а я на следующей, типа мне тут по делам к другу надо, а сам шел обратно — к ней домой. Ну и как-то она взяла с собой на работу дочку, потому что детский садик в тот день не работал. В конце рабочего дня мы, как обычно, поехали по домам. И вот ГАЗелька останавливается на их остановке, они начинают выходить и дочка, видя, что я сижу на своем месте и не собираюсь выходить с недоумением на всю маршрутку заявляет: «А дядя Рома сегодня у нас не будет ночевать?!» Вот так мы со своей будущей женой спалили свой роман, который крутили полгода. Кстати, дочку в этом году замуж выдали. Во время-то летит. © EHOTneKOT / Pikabu
- Когда мой сын учился в начальной школе, он пригласил к себе на День рождения своих друзей — одноклассников и одноклассниц. Весь день дети резвились, на улице построили крепость из снега, наигрались в снежки, дома наелись вкусняшек, провели день шумно и весело. К вечеру приходит мама одной девочки ее забирать, а перед ее приходом я включил «медленное ТВ» с многочасовой трансляцией из кабины поезда дальнего следования. В комнату мама девочки зашла в тот момент, когда все дети (кто на диване, кто на полу) абсолютно молча смотрели на черный экран, потому что поезд заехал в тоннель. Мама спрашивает:
— Доча, чего делаете?
— Телевизор смотрим, — не отводя глаз от черного экрана ответила девочка.
— Тебе интересно?
— Да.
— А что ты видишь?
— Поезд.
Повисла пауза... И тут мама поворачивается ко мне и уже с серьезным лицом задает вопрос: «А вы детям ничего запрещенного не давали?» © YakuninAlexey / Pikabu
- Пообещали нашему 6-летнему ребенку за участие в шахматном турнире исполнение любого желания, любую игрушку, что угодно. А он не просто поучаствовал, но и победил. Думала, сейчас выберет какой-нибудь здоровый конструктор или дорогущую машинку, а он попросил дойти до дома пешком (мы этого никогда не делали, обычно времени нет, бегом-бегом на транспорт), идти надо было пару часов, наверное. А по пути захотел в магазин мармелада. Набрал там мешочек себе и довольный ел всю дорогу. И до сих пор вспоминает тот день и «подарок» как один из лучших! Правда, в следующий раз при таком же «бери, что хочешь» он попросил огромную фуру, но это уже другая история. © Lilu72 / Pikabu
- Сын устроил истерику в магазине. Прижал к себе самый дешевый хлеб и со слезами умолял меня его купить. Выглядело это дико: маленький ребенок прижимает к сердцу хлеб, слезы градом и с надрывом, мол, ну мама, ну купи пожалуйста. Я была в шоке. А кассир внезапно тоже. А хлеб-то мы покупаем, но получше, в пекарне. Просто в садике у них вот этот хлеб. И он ему нравился. Но зачем было устраивать истерику — я не поняла. В тот магазин я еще долго не ходила. © liya.smolyan / Pikabu
- Собираемся в другой город, договариваюсь с другом, что остановимся у него в доме. Мы должны приехать поздно ночью, договорились, что он дверь на ночь не закрывает, мы просто заходим и проходим в первую комнату — гостевую, и спокойно располагаемся там. А утром уже увидимся на завтраке. И вот, время полчетвертого ночи, темнота. Я уже на грани проваливания в сон от усталости, открываю дверь чужого дома, свет не горит. И среди полной темноты, на полу, в центре комнаты сидит мальчик лет 10 и собирает конструктор. В полчетвертого ночи! И ме-е-едленно так отрывается от конструктора, поворачивает голову и смотрит неотрывно на меня. Прямо как в фильмах ужасов.
— Здравствуй.
— Здравствуйте.
— Мы в гости приехали, думали все спят.
— Я знаю. Я вас жду. Проходите.
Я сначала подумал, что я уже давно задремал и это глюки! Прошел в комнату, положил вещи, возвращаюсь в машину. Прохожу — ни мальчика, ни конструктора — пусто. Мне становится как-то стремно вообще тут останавливаться. Спустя пару секунд включается мозг и я понимаю, что пацан-то этот — ребенок девушки друга, который просто играл на полу... Вроде отпустило. Уже утром выяснилось, что пацан проснулся ночью, долго не мог уснуть и решил поиграть в конструктор. А пока я вещи относил, он за 10 секунд собрал весь конструктор и ушел спать. © SpaceManul / Pikabu
- Я стоял у забора и смотрел, как экскаватор сносит старую школу. Ко мне подошел мальчик лет семи, и мы некоторое время смотрели вместе. Потом он повернулся ко мне и заявил: «Это самый счастливый день в моей жизни». © Intagvalley / Reddit
- Мама обожает рассказывать как я, будучи мелкой, очень серьезно отругала мужчину за попытку перейти дорогу, не держа маму за руку. Он вообще был нормальным таким взрослым и не знал стоявшую рядом с ним пожилую женщину. Но они послушно взялись за руки и вместе перешли дорогу. Я сказала ему, что он умничка. © ValuableMine9 / Reddit
- Мой 4-летний племянник спросил меня, почему на поле появился мужчина, одетый в костюм коня. Но это была обычная живая лошадь. © Unknown author / Reddit
- Один ребенок спросил меня во время урока плавания, мол, ты здесь живешь, да? А когда я уточнил, что он имеет в виду, он заявил: «Ну после уроков ты же живешь здесь, в бассейне. Тебе как, нравится?» © PurpleFunk36 / Reddit
- Отводил дочку в детский сад. У нее были варежки на резинках, но дочка упорно отказывалась их надевать и ныла, что холодно. Ну я спросил, чего от варежек-то отказывается. А она заявила: «Я не могу их надеть, в них овсянка». Потом выворачивает их — и да, оттуда двумя горками вывалилась овсяная каша. © sockhead99 / Reddit
А вот еще несколько детей, с которыми любая жизнь становится просто огонь-пожар:
AdMe/Народное творчество/16 неподражаемых детей, которые поддают жару всем вокруг
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