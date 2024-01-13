16 неподражаемых детей, которые поддают жару всем вокруг

Иногда думаешь: ну дети и дети, что необычного-то. А потом маленькая девочка заставляет тебя взять за руки незнакомую старушку и только так переходить дорогу. И ты слушаешься. Потому что хоть порой и сложно понять, что у малышей в голове, но их беззаботным настроением просто заряжаешься.