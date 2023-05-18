16 невыдуманных историй, от которых мурашки по коже не просто бегут, а скачут галопом
Многие из нас любят пощекотать себе нервишки чтением триллеров или просмотром хорроров. Однако некоторые люди и сами могут поведать, как сталкивались с чем-то мистическим в своей жизни. И даже если этим паранормальным явлениям в итоге находится логичное объяснение, от таких историй всегда бегут мурашки по коже.
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Работала медсестрой, и привезли к нам дядечку. Ночью начал дядя бузить, я пошла посмотреть. Захожу к нему, а он спрашивает, чего я собаку не впустила. Ну, я успокоила его, мол, нет тут собак. Потом рассказала об этом другим сестрам, и оказалось, что он всем твердит, будто за мной рыжая такса ходит. А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона и так до самого утра и не заснула. Все потому, что у меня на тот момент было 2 месяца, как собака умерла, рыжая, такса. Сестры об этом не знали. © Grend / Pikabu
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Когда мне было лет 10, бабушка и дедушка жили с нами, потому что у них в квартире был ремонт. Они обитали в моей комнате, соответственно, и все вещи их были там, включая шкатулку с золотыми украшениями. Как-то бабушка, когда собиралась утром на работу, в шкатулке ничего не обнаружила. Была паника, винили даже меня, поскольку дома никого, кроме своих, не было. А лет через 8 делали ремонт и нашли украшения под плинтусом за массивным шкафом. До сих пор не можем понять, что за мистика. © Подслушано / Ideer
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Проснулась утром, подошла к шкафу и заметила на зеркале отпечатки детских ладошек. Но я живу одна и дети ко мне в гости не приходили. Перепугалась не на шутку и стерла отпечатки, но сначала сделала фото. © hxnnxhrxhn / Reddit
- Положили меня в больницу. Сижу я ночью на кровати и вижу, что по коридору проходит маленькая девочка. Я за ней вышла, спросила, что случилось. А она говорит, что маму ищет. Я повела ее за собой к посту медсестры, подхожу, начинаю рассказывать, при этом не смотрю на девочку. Женщина смотрит на меня офигевшим взглядом. Оглядываюсь, а сзади девочки нет. Я думала, что она ушла куда-то, попросила медсестру поискать девочку, а медсестра сказала, что дети последние 2 месяца не поступали. © Подслушано / VK
- Сегодня ночью видел сон: меня целует мама. Так явственно, что проснулся. Глянул на часы — 0:40. Мистика! Именно в это время 52 года назад я родился. Как такое может быть? © VikChek / Twitter
- В частный дом переехали, когда мне было 11. И однажды ночью проснулась от звуков, издаваемых гитарой. В комнате никого, только я. Гитара стоит прислоненная к пианино и играет сама по себе. А потом я проснулась окончательно и до меня дошло, что живем около вокзала и ночью товарные поезда так носятся, что все приходит в движение. У нас и люстра ходуном ходит, и посуда в шкафу пляшет по ночам. Вот такая «мистика». © Подслушано / VK
- Работал я охранником в школе, обязанности были так себе: следить, чтобы дети на переменах особо не бегали, ну и ночью обходить все 3 этажа школы. Сидеть охране полагалось в небольшой будке из стекла и досок возле входа в школу. И вот как-то сижу ночью, и на всю школу раздается ужасный грохот. Ощущение такое, как будто бьют арматуриной по стене совсем рядом со мной. И звук этот постепенно приближается к моей комнатке. А потом метров за 5 до меня грохот прекращается. В следующую смену звуки эти повторились. А на другой день узнаю, что мой сменщик уволился, потому что ему постучали в стеклянную дверь комнаты охраны. Надо ли говорить, что это было ночью и за дверью никого не было. © korgon2001 / Pikabu
- Я получила рукописное письмо, очень личное, там были такие подробности моей жизни, будто писал близкий друг. А в конце — незнакомое мне имя Патти Си и номер телефона. Я позвонила и попросила пригласить эту Патти Си. Женщина на том конце провода вздохнула и сказала, что Патти Си — это ее мать, которой не стало полтора года назад. Я сбивчиво объясняю, что получила странное письмо, где указано имя и номер телефона. И тут женщина выдает, что это новый телефонный номер, ему всего 6 месяцев. Я положила трубку и решила погуглить адрес отправителя письма, и оказалось, что это городской парк. Я так и не нашла никаких объяснений, и это будет беспокоить меня всю жизнь. © CatiCom / Reddit
- Сидим с подругой в комнате, играем. Видим, мимо двери прошла ее мама на кухню. Отчетливо помню, что она в таком светло-зеленом платье была. Подруга говорит: «Мам, дай воды». В ответ ни звука. Она еще несколько раз ее окликнула. Заходим вместе с подругой на кухню, а там никого. Мы аж заорали от ужаса. В этот момент в квартиру зашла ее мама, совсем в другой одежде. Прошло уже больше 20 лет, до сих пор вспоминаем. © Yuliya Perevoznikova
- Мне было лет 14. Сплю в своей комнате, дверь закрыта. Просыпаюсь от скрежета когтей собаки, хотя она никогда не спала со мной, всегда была с родителями. Я сначала игнорировала, но сдалась и впустила. Она залезла на кровать и начала рычать на угол комнаты. Выгнать ее не смогла, она не унималась и рычала в стену. Еле уснула, хотя было не по себе. Рано утром мама будит меня и говорит, что бабушка скончалась ночью. Вот и не верь после этого в мистику... © Подслушано / VK
- Не стало моей бабушки, и я переехала в ее комнату. И вот на 40-й день она мне приснилась и сказала, что в ее матрасе спрятано 382 тысячи рублей. Проснувшись утром, распорола матрас и нашла эти деньги. © Podslyshano / Twitter
- Мне 13 лет было, брату — 10. В глухой деревне как-то рано утром стояли мы на остановке, ждали автобус в школу. И вдруг из ниоткуда появилась высокая и худая фигура в черном подряснике, как священники и монахи носят, чуть сутулая, лица не разобрать. И большими, быстрыми шагами, гораздо быстрее человеческих, будто бы земли совсем не касаясь, прошла мимо нас, исчезнув тоже в никуда. Я бы подумала, что это был батюшка, но церковь ближайшая в 30 минутах езды, а в поселке никакой батюшка не жил. Да и появляться из ниоткуда и исчезать в никуда батюшки не умеют. Видели это явление мы оба — брат и я. Вот до сих пор не знаю, что это было. © Alena Wenske
- Отец установил камеру у крыльца, чтобы выследить лису. Но вместо этого заснял некую дымку, напоминающую Коду. Кода — наша собака, которой не стало много лет назад. © Igotshiptodotoday / Reddit
- У меня на антресолях кто-то шипел по ночам. Я натягивал одеяло на голову и вспоминал молитву, предвкушая нападение домового. А потом как-то ночью там на антресолях что-то ка-а-а-ак бахнет! У меня сердце секунд 5 вообще не билось. Взял фонарик, полез наверх. Оказалось, банка малосольных огурцов сначала шипела, потом взорвалась. Мой первый инфаркт. ©***14 / Pikabu
- Ночь, просыпаюсь после пары часов сна и иду сонный в туалет. Свет не включаю. И тут ручку двери резко что-то дергает. Я в оцепенении, стою смирно и смотрю на дверь. Опять что-то дернуло, после чего глухой стук. Уже паника: живу один. С 3-го раза дверь открывается, медленно распахивается. Внутрь забегает небольшая тень, я чуть не подпрыгиваю. Это был мой кот! Научился прыгать на ручку двери, чтобы открыть. © GazTen / Pikabu
- В 2 часа ночи постучали в окно на 4-м этаже. Жила я одна в кошмарной хрущевке со старыми деревянными окнами. Подавив желание заорать не своим голосом, я притворилась, будто ничего не слышала и сплю дальше. Телефон лежал на полке, чуть дальше расстояния вытянутой руки, и достать его, не выдав при этом себя, было невозможным. В голове проносились дикие мысли. Слендермен? Фредди Крюгер? Тут стук повторился, все так же настойчиво и дерзко, а из-за расшатанных стекол в раме стук был еще громче. Из глаз от страха брызнули слезы, но в попытках не выдать себя я по-прежнему не шевелилась. Где-то глухо мяукал кот, я плакала от бессилия, что с моим Пикселем сейчас что-то происходит. Сделав вид, что я просто меняю позу во сне, ложусь на бок и пытаюсь скосить глаза и посмотреть в окно. А там между дверцами стоит мой пушистый. Поскольку была открыта только форточка, он залез между дверок, благополучно застрял — хорошо, что не поперек, а параллельно стеклам, — и, видимо, оттого что не мог вылезти (а его мяуканье я слышала плохо), он не нашел ничего лучше, чем яростно лупить хвостом по стеклам. Смотрела на этого жирного дурака, и мне хотелось и плакать, и смеяться. © SpoiledVersion / Pikabu
Не только мистические истории заставляют ломать голову над их разгадкой. В сети можно найти ряд снимков из прошлого, на которых запечатлены уж очень странные вещи. Например, привидения. Однако при детальном анализе изображения становится ясно, что нас хотели провести за нос.