AdMe
AdMe

16 невыдуманных историй, от которых мурашки по коже не просто бегут, а скачут галопом

Народное творчество
511-

Многие из нас любят пощекотать себе нервишки чтением триллеров или просмотром хорроров. Однако некоторые люди и сами могут поведать, как сталкивались с чем-то мистическим в своей жизни. И даже если этим паранормальным явлениям в итоге находится логичное объяснение, от таких историй всегда бегут мурашки по коже.

  • Работала медсестрой, и привезли к нам дядечку. Ночью начал дядя бузить, я пошла посмотреть. Захожу к нему, а он спрашивает, чего я собаку не впустила. Ну, я успокоила его, мол, нет тут собак. Потом рассказала об этом другим сестрам, и оказалось, что он всем твердит, будто за мной рыжая такса ходит. А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона и так до самого утра и не заснула. Все потому, что у меня на тот момент было 2 месяца, как собака умерла, рыжая, такса. Сестры об этом не знали. © Grend / Pikabu

  • Когда мне было лет 10, бабушка и дедушка жили с нами, потому что у них в квартире был ремонт. Они обитали в моей комнате, соответственно, и все вещи их были там, включая шкатулку с золотыми украшениями. Как-то бабушка, когда собиралась утром на работу, в шкатулке ничего не обнаружила. Была паника, винили даже меня, поскольку дома никого, кроме своих, не было. А лет через 8 делали ремонт и нашли украшения под плинтусом за массивным шкафом. До сих пор не можем понять, что за мистика. © Подслушано / Ideer

  • Проснулась утром, подошла к шкафу и заметила на зеркале отпечатки детских ладошек. Но я живу одна и дети ко мне в гости не приходили. Перепугалась не на шутку и стерла отпечатки, но сначала сделала фото. © hxnnxhrxhn / Reddit

  • Положили меня в больницу. Сижу я ночью на кровати и вижу, что по коридору проходит маленькая девочка. Я за ней вышла, спросила, что случилось. А она говорит, что маму ищет. Я повела ее за собой к посту медсестры, подхожу, начинаю рассказывать, при этом не смотрю на девочку. Женщина смотрит на меня офигевшим взглядом. Оглядываюсь, а сзади девочки нет. Я думала, что она ушла куда-то, попросила медсестру поискать девочку, а медсестра сказала, что дети последние 2 месяца не поступали. © Подслушано / VK
  • Сегодня ночью видел сон: меня целует мама. Так явственно, что проснулся. Глянул на часы — 0:40. Мистика! Именно в это время 52 года назад я родился. Как такое может быть? © VikChek / Twitter
  • В частный дом переехали, когда мне было 11. И однажды ночью проснулась от звуков, издаваемых гитарой. В комнате никого, только я. Гитара стоит прислоненная к пианино и играет сама по себе. А потом я проснулась окончательно и до меня дошло, что живем около вокзала и ночью товарные поезда так носятся, что все приходит в движение. У нас и люстра ходуном ходит, и посуда в шкафу пляшет по ночам. Вот такая «мистика». © Подслушано / VK
  • Работал я охранником в школе, обязанности были так себе: следить, чтобы дети на переменах особо не бегали, ну и ночью обходить все 3 этажа школы. Сидеть охране полагалось в небольшой будке из стекла и досок возле входа в школу. И вот как-то сижу ночью, и на всю школу раздается ужасный грохот. Ощущение такое, как будто бьют арматуриной по стене совсем рядом со мной. И звук этот постепенно приближается к моей комнатке. А потом метров за 5 до меня грохот прекращается. В следующую смену звуки эти повторились. А на другой день узнаю, что мой сменщик уволился, потому что ему постучали в стеклянную дверь комнаты охраны. Надо ли говорить, что это было ночью и за дверью никого не было. © korgon2001 / Pikabu
  • Я получила рукописное письмо, очень личное, там были такие подробности моей жизни, будто писал близкий друг. А в конце — незнакомое мне имя Патти Си и номер телефона. Я позвонила и попросила пригласить эту Патти Си. Женщина на том конце провода вздохнула и сказала, что Патти Си — это ее мать, которой не стало полтора года назад. Я сбивчиво объясняю, что получила странное письмо, где указано имя и номер телефона. И тут женщина выдает, что это новый телефонный номер, ему всего 6 месяцев. Я положила трубку и решила погуглить адрес отправителя письма, и оказалось, что это городской парк. Я так и не нашла никаких объяснений, и это будет беспокоить меня всю жизнь. © CatiCom / Reddit
  • Сидим с подругой в комнате, играем. Видим, мимо двери прошла ее мама на кухню. Отчетливо помню, что она в таком светло-зеленом платье была. Подруга говорит: «Мам, дай воды». В ответ ни звука. Она еще несколько раз ее окликнула. Заходим вместе с подругой на кухню, а там никого. Мы аж заорали от ужаса. В этот момент в квартиру зашла ее мама, совсем в другой одежде. Прошло уже больше 20 лет, до сих пор вспоминаем. © Yuliya Perevoznikova
  • Мне было лет 14. Сплю в своей комнате, дверь закрыта. Просыпаюсь от скрежета когтей собаки, хотя она никогда не спала со мной, всегда была с родителями. Я сначала игнорировала, но сдалась и впустила. Она залезла на кровать и начала рычать на угол комнаты. Выгнать ее не смогла, она не унималась и рычала в стену. Еле уснула, хотя было не по себе. Рано утром мама будит меня и говорит, что бабушка скончалась ночью. Вот и не верь после этого в мистику... © Подслушано / VK
  • Не стало моей бабушки, и я переехала в ее комнату. И вот на 40-й день она мне приснилась и сказала, что в ее матрасе спрятано 382 тысячи рублей. Проснувшись утром, распорола матрас и нашла эти деньги. © Podslyshano / Twitter
  • Мне 13 лет было, брату — 10. В глухой деревне как-то рано утром стояли мы на остановке, ждали автобус в школу. И вдруг из ниоткуда появилась высокая и худая фигура в черном подряснике, как священники и монахи носят, чуть сутулая, лица не разобрать. И большими, быстрыми шагами, гораздо быстрее человеческих, будто бы земли совсем не касаясь, прошла мимо нас, исчезнув тоже в никуда. Я бы подумала, что это был батюшка, но церковь ближайшая в 30 минутах езды, а в поселке никакой батюшка не жил. Да и появляться из ниоткуда и исчезать в никуда батюшки не умеют. Видели это явление мы оба — брат и я. Вот до сих пор не знаю, что это было. © Alena Wenske
  • Отец установил камеру у крыльца, чтобы выследить лису. Но вместо этого заснял некую дымку, напоминающую Коду. Кода — наша собака, которой не стало много лет назад. © Igotshiptodotoday / Reddit
  • У меня на антресолях кто-то шипел по ночам. Я натягивал одеяло на голову и вспоминал молитву, предвкушая нападение домового. А потом как-то ночью там на антресолях что-то ка-а-а-ак бахнет! У меня сердце секунд 5 вообще не билось. Взял фонарик, полез наверх. Оказалось, банка малосольных огурцов сначала шипела, потом взорвалась. Мой первый инфаркт. ©***14 / Pikabu
  • Ночь, просыпаюсь после пары часов сна и иду сонный в туалет. Свет не включаю. И тут ручку двери резко что-то дергает. Я в оцепенении, стою смирно и смотрю на дверь. Опять что-то дернуло, после чего глухой стук. Уже паника: живу один. С 3-го раза дверь открывается, медленно распахивается. Внутрь забегает небольшая тень, я чуть не подпрыгиваю. Это был мой кот! Научился прыгать на ручку двери, чтобы открыть. © GazTen / Pikabu
  • В 2 часа ночи постучали в окно на 4-м этаже. Жила я одна в кошмарной хрущевке со старыми деревянными окнами. Подавив желание заорать не своим голосом, я притворилась, будто ничего не слышала и сплю дальше. Телефон лежал на полке, чуть дальше расстояния вытянутой руки, и достать его, не выдав при этом себя, было невозможным. В голове проносились дикие мысли. Слендермен? Фредди Крюгер? Тут стук повторился, все так же настойчиво и дерзко, а из-за расшатанных стекол в раме стук был еще громче. Из глаз от страха брызнули слезы, но в попытках не выдать себя я по-прежнему не шевелилась. Где-то глухо мяукал кот, я плакала от бессилия, что с моим Пикселем сейчас что-то происходит. Сделав вид, что я просто меняю позу во сне, ложусь на бок и пытаюсь скосить глаза и посмотреть в окно. А там между дверцами стоит мой пушистый. Поскольку была открыта только форточка, он залез между дверок, благополучно застрял — хорошо, что не поперек, а параллельно стеклам, — и, видимо, оттого что не мог вылезти (а его мяуканье я слышала плохо), он не нашел ничего лучше, чем яростно лупить хвостом по стеклам. Смотрела на этого жирного дурака, и мне хотелось и плакать, и смеяться. © SpoiledVersion / Pikabu

Не только мистические истории заставляют ломать голову над их разгадкой. В сети можно найти ряд снимков из прошлого, на которых запечатлены уж очень странные вещи. Например, привидения. Однако при детальном анализе изображения становится ясно, что нас хотели провести за нос.

Фото на превью YAALI / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
511-
AdMe/Народное творчество/16 невыдуманных историй, от которых мурашки по коже не просто бегут, а скачут галопом
Поделиться этой статьёй