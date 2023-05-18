16 невыдуманных историй, от которых мурашки по коже не просто бегут, а скачут галопом

Работала медсестрой, и привезли к нам дядечку. Ночью начал дядя бузить, я пошла посмотреть. Захожу к нему, а он спрашивает, чего я собаку не впустила. Ну, я успокоила его, мол, нет тут собак. Потом рассказала об этом другим сестрам, и оказалось, что он всем твердит, будто за мной рыжая такса ходит. А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона и так до самого утра и не заснула. Все потому, что у меня на тот момент было 2 месяца, как собака умерла, рыжая, такса. Сестры об этом не знали. © Grend / Pikabu

Когда мне было лет 10, бабушка и дедушка жили с нами, потому что у них в квартире был ремонт. Они обитали в моей комнате, соответственно, и все вещи их были там, включая шкатулку с золотыми украшениями. Как-то бабушка, когда собиралась утром на работу, в шкатулке ничего не обнаружила. Была паника, винили даже меня, поскольку дома никого, кроме своих, не было. А лет через 8 делали ремонт и нашли украшения под плинтусом за массивным шкафом. До сих пор не можем понять, что за мистика. © Подслушано / Ideer