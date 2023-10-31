12 остросюжетных CМС-диалогов людей с альтернативной логикой
Некоторые СМС-диалоги по непредсказуемости сюжетных поворотов бывают покруче голливудских блокбастеров. Мы не устаем восхищаться людьми, у которых всегда в запасе парочка точных фраз, и вот очередная порция остроумных СМС-диалогов этих остряков.
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А кто из ваших друзей или близких — мастер остроумных диалогов?
Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/12 остросюжетных CМС-диалогов людей с альтернативной логикой
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