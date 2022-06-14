16 отцов-одиночек, чьи фото просто не могут не вызвать теплую улыбку

Каждому из нас важно ощущать любовь и поддержку родителей. Иногда случается, что за воспитание и благополучие ребенка отвечает только папа и, несмотря на стереотипы в нашем обществе, круто справляется с задачей.

Мы в ADME верим, что каждый герой этой статьи заставит приятное тепло разлиться в душе.

«Вчера я получил полную опеку над дочерью, и теперь я самый счастливый человек в этом мире»

«Чего только не придумаешь, когда ты отец-одиночка, который хочет хотя бы 3 минуты побыть в ванной»

«Первые 6 лет жизни дочери я воспитывал ее в одиночку. Мы тратили на творчество уйму времени и обожали рисовать такие фрески мелками»

«Мы с другом — одинокие отцы. Приятно выбраться вот так вместе с детьми и разделить нагрузку»

«Купил дом для себя и дочки, и даже хватило, чтобы приобрести это. Не самая впечатляющая установка, но для отца-одиночки возможность потренироваться впервые за годы просто грандиозна»

«Когда узнал, что подруге твоей дочери разбили сердце и сегодня у вас дома соберутся поплакать 6 девушек»

«Привет! Я новоиспеченный отец-одиночка со своим сыном»

«Так и живем...»

Название книги: «Ты моя мама?»

«Нашел это старое фото: когда подставка для елки сломалась и нужно как-то выкручиваться, если ты одинокий папа»

«Обустроил новое жилье. Неплохо для отца-одиночки с маленьким ребенком?»

«Его самый первый улов. Мне очень нравится быть отцом»

«Я со своей малышкой»

«4 года спустя. 3 судьи и 2 адвоката, и наконец все закончилось. Теперь я основной опекун. Боритесь и не сдавайтесь!»

«Он обожает быть с папой, потому что катается на тракторах и экскаваторах по ферме. Скажу вам, эта улыбка стоит всего!»

«Она ненавидит фотографироваться, но мне наконец удалось уговорить ее сделать селфи со мной»

«Сегодня я был самым счастливым в мире папой-одиночкой»

«Папа — мой герой. Он крутой, потому что он часть моей семьи. Во-первых, он защищает меня, когда я напуган. Во-вторых, он делает все, чтобы мне не было больно. В-третьих, он каждый день говорит „Я люблю тебя“. Мой герой папа невероятно крутой!»