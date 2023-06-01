16 перлов от голосовых помощников, которым иногда так и тянет сказать: «Веди себя прилично»

Многие из нас успешно пользуются голосовыми помощникам, которые сейчас способны включить музыку, напомнить о важной встрече и заодно ответить практически на любой вопрос. Вот только некоторые диалоги с ними способны ввести человека в легкое недоумение. Иногда складывается ощущение, что их разработчики обладали своеобразным чувством юмора и заодно научили шутить созданные ими нейросети.

И это не единственная подборка историй о том, на какие диалоги способны голосовые помощники. Иногда даже кажется, что они все больше становятся похожи на людей — так же спорят, обижаются и даже могут чуток приврать, чтобы выставить себя в лучшем свете.