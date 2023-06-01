16 перлов от голосовых помощников, которым иногда так и тянет сказать: «Веди себя прилично»
Многие из нас успешно пользуются голосовыми помощникам, которые сейчас способны включить музыку, напомнить о важной встрече и заодно ответить практически на любой вопрос. Вот только некоторые диалоги с ними способны ввести человека в легкое недоумение. Иногда складывается ощущение, что их разработчики обладали своеобразным чувством юмора и заодно научили шутить созданные ими нейросети.
- Говорю: «Привет, Siri, напомни мне через 25 минут позвонить специалисту по поводу ремонта кондиционера» Siri: «О чем бы ты хотел, чтобы тебе напомнили?» © Doctor__Hammer / Reddit
- Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у Алисы: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа, конечно же, зовут по-другому. В итоге он теперь думает, что у меня есть любовник. Спасибо, Алиса. © Подслушано / Ideer
- Заглянул к родителям в гости. Там бабушка с мамой сидят и пытаются понять, что за растение им подарили и что с ним дальше делать. Ругаются, рассматривают какой-то справочник. Тут приходит мой шестилетний брат с планшетом, встает возле цветка и обращается к голосовому помощнику: «Взгляни на фото». Он наводит устройство на растение, и приложение сообщает его название. © Neocor / Pikabu
- Решила маме показать, какой у меня крутой понимающий телефон, говорю: «Привет, Siri, набери мамулю». А меня тут же поставили на место. Телефон заявил надменным тоном: «Вообще-то я не знаю, кто ваша мать. Я даже не знаю, кто вы». © Подслушано / Ideer
- Сижу с телефоном в руках. Приходит кошка Маруся и ложится на свое законное место. Я ее укладываю, заботливо укрываю:
— Покушала, моя умница? Ложись, моя хорошая.
И вдруг голосовой помощник отвечает:
— Не хочу, я выспалась.
— Это я не тебе говорю, а кошке.
— Тогда это в корне меняет дело. © Virginia71 / Pikabu
- Подарили бабушке смартфон. Еле-еле научили им пользоваться. Как-то раз она звонит мне и сообщает испуганным голосом: «Говорила по телефону с дедом, спросила его, куда можно девать мелочь по 50 копеек: куча уже накопилась, нигде не хотят принимать. И вдруг слышу женский голос: „Раздайте бедным“». Оказывается во время разговора как-то включился голосовой помощник. © Подслушано / Ideer
- Ложимся спать. Выключили свет, поставили на зарядку телефоны. Пытаемся уснуть, а сон никак не идет. Вертимся. Крутимся. Полтора часа прошло. Муж в сердцах говорит: «Когда мы уснем-то наконец?!» Голос из темноты отвечает: «И правда, когда?» Это Siri так отреагировала. Сна после этого не было ни в одном глазу. © krohotyn / Pikabu
- Я сказал голосовому помощнику включить худшую музыку, которую он только сможет отыскать. Он сообщил: «Запускаю твой плейлист в случайном порядке». © SteveJobsOfficial / Reddit
- Моя жена недавно отметила тридцатилетие. Сегодня ей не понравилась шутка голосового помощника.
— Что насчет шутки?
— Знаете, вам исполнилось 30 лет. © 68pontiac / Reddit
- Пришел в гости к приятелю. У него не получалось настроить полученную в подарок колонку с голосовым помощником. Полчаса возились — не цепляется, хоть что делай. Сделали сброс — снова ничего не вышло. Голосовой помощник посмеялся над нами, а потом заявил: «Я понял, что вы хотите подключить устройство. Лучше я сделаю это сам». И р-р-раз, через минутку сделал все, что нужно. Колонка до сих пор работает без проблем. Я долго думал... © LexaFaktor / Pikabu
- Siri, я в курсе, что за окном холодно, а у нас зима. Не надо говорить «Бр-р-р!» всякий раз, когда я пытаюсь выяснить у тебя, сколько градусов на улице. © cygnus311 / Reddit
- Если вы начнете тихонько разговаривать с Алексой, она спросит, хотите ли вы включить режим шепота. Затем поздно ночью вы можете прошептать, как сильно вы ее любите, и она прошепчет в ответ: «Извини, я не знаю ответа на этот вопрос». © Flacid_Monkey / Reddit
И это не единственная подборка историй о том, на какие диалоги способны голосовые помощники. Иногда даже кажется, что они все больше становятся похожи на людей — так же спорят, обижаются и даже могут чуток приврать, чтобы выставить себя в лучшем свете.
AdMe/Народное творчество/16 перлов от голосовых помощников, которым иногда так и тянет сказать: «Веди себя прилично»
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