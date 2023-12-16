16 отзывов, по которым хоть сейчас короткометражки снимай
Нередко по отзывам мы составляем свое мнение о товаре или услуге. Но иногда в этих текстах можно обнаружить такие перлы, что некоторые люди начисто забывают о том, зачем пришли на сайт и бегом несутся выкладывать все в соцсетях.
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В сети все настолько непредсказуемо, что скандальный отзыв можно найти даже на телешоу. Держите подборку историй от участников знаменитых передач про ремонт, в которых все не так радужно, как показано на экране.