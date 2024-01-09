16 пар, которые подтверждают поговорку «В каждой избушке свои погремушки»
У этих людей семейная жизнь проходит под девизом «Не заскучаешь». То жена скрывает свои кулинарные огрехи, то муж спросонья выкидывает такие кренделя, что впору анекдоты рассказывать. Заглядывайте в нашу подборку и поднимите себе настроение.
- Моя девушка суеверная. Как-то раз я пригласил ее погулять, на что ответом было твердое «нет». Это она объяснила так: «Я чувствую, что сегодня вечером произойдет что-то ужасное». «И что в этом такого?» — спросите вы. Все бы ничего, но в тот день я хотел сделать ей предложение. В итоге пошел к ней домой, сразу на пороге вручил букет и кольцо, а она в шутку мне отвечает: «В квартиру зайди! Через порог не передают!» Тогда я понял, что она чокнутая, и еще больше в нее влюбился. Третий год вместе. © Палата № 6 / VK
- Однажды отпустили с работы пораньше. Ужасно голодный побежал я домой. Жена дома. Думаю, приду, застану ее за готовкой. Со мной в подъезд зашел курьер с едой. Запах — вкуснятина, я уже слюнями заливался. Как назло, тот со мной еще и в лифт зашел! Еду, мысли только о еде. И тут мой этаж, выходит курьер, выхожу я. Курьер подходит к моей квартире, а ему открывает моя жена! Видели бы вы ее взгляд, когда она, заметив меня, расплакалась, начала винить себя, что не умеет готовить. Да бог с этим! Я полюбил тебя не за котлеты! © Палата № 6 / VK
- Начал встречаться с девушкой. Она использует очень много тонального крема. И я заметил, что, когда целую ее, у меня на губах остается тональник. Недавно я сказал ей: «Приходи на следующее свидание без этой гадости, а то я уйду». Да, грубо, но сил уже нет вытирать ее тоналку. В следующий раз девушка пришла без тональника, а у нее все лицо в прыщах. Я ее, как всегда, поцеловал в щеку, и мы пошли гулять. Ну да, прыщи, но я ее такой и люблю, прыщавой и настоящей, без всей этой косметики. © Подслушано / VK
- Нашему браку много-много лет. Муж мой человек строгий, не сильно разговорчивый. Однако заботливый, домашний. Семьянин до мозга костей. Я, конечно, не наглею в своих желаниях, но если что-то надо, он всегда выполнит. Но слов, выражающих любовь, говорить не умеет. Да и не умел никогда. Я, как любая женщина, хотела бы их слышать. Хоть иногда.
Однажды утром сидим, спрашиваю:" Дорогой, а ты любишь меня?" Обычно отмахивался. А тут, поднял голову от чтения, помолчал и говорит: «У тебя совесть есть?» Я аж поперхнулась. Он: «Неужели без слов непонятно?» Подумала-подумала и решила, что все понятно. Любит. © Тайные истории / VK
- Как наденем с мужем обручальные кольца — отношения портятся. И каждый раз все серьезней и серьезней проблемы. Так на протяжении 6 лет. После очередного скандала подали на развод окончательно, я оставила кольцо и ушла. Через месяц помирились. Спросила у мужа, где наши кольца, он сказал, что у его мамы. Я решила, что забирать их не будем, купили новые, напоминающие обручальные, и все наладилось! © Тайные истории / VK
- Многие из нас ждут того самого человека. Мне было уже 37. Была в отношениях, но все не то. Я уже смирилась и решила, что вся эта любовь — только в сказках. По инерции встречалась со своим парнем. И вот, поехала навестить маму в Данию. Сначала я думала съездить на 2 недели, но что-то дернуло купить билет на 3. В свой предпоследний день я пошла на джазовый фестиваль и заметила там мужчину: на него словно светил прожектор, я не видела и не слышала никого другого. А потом его друзья втянули меня в разговор, он повернул голову ко мне, да так и застыл. Потом весь вечер за мной ухаживал, но мне пришлось сказать, что у меня билет на завтра, да и дома ждет парень. Я уехала к себе. Полтора месяца спустя уволилась с работы, рассталась с парнем и вернулась в Данию. Через три месяца мы с моим любимым поженились. Вместе 4 года. Не отказывайтесь от своей мечты. © Natasha Figueroa / Quora
- Жена просто обожает покупать продукты за день до того, как у них закончится срок годности. Да, я понимаю, что они дешевле, но иногда это выглядит просто смешно. Вот, например, на прошлой неделе она пришла вечером из магазина с куском камамбера и с куском лосося и говорит: «Смотри, нам это надо съесть, потому что завтра всему хана». Ну, и получается, что у нас на ужин и завтрак камамбер с лососем. Оно-то неплохо, но немного странно такими классными продуктами давиться, лишь бы только они не пропали. © Палата № 6 / VK
- Когда моя жена хочет сладкого, то превращается в настоящую тигрицу! И это я не преувеличиваю! Лежим на диване, смотрим фильм, весь попкорн съели. Она начинает ныть, что хочет сладкого, а я говорю, что не собираюсь идти в магазин в такое позднее время. Сначала жена обижается, затем начинает урчать, урчание переходит в настоящий рык. После она аккуратно ползет ко мне и кусает за все, к чему может дотянуться! Приходится вставать и идти в магазин в час ночи за шоколадкой для своей тигрицы. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было 10 лет, я вдруг заявил матери, что хочу выучить японский. Мы жили в маленьком австралийском городке и чудом по объявлению в газете нашли единственного японца в городе. И я начала учить язык.
Тем временем мой будущий муж жил в глуши в Японии. У них там даже светофора не было. Он заявил родителям, что переедет в Австралию сразу после окончания учебы. Над ним посмеялись, потому что он проспал все уроки английского. Учителя его отговаривали, но упрямец работал каждую свободную минуту и к окончанию школы накопил на билет.
В 17 лет я уговорила родителей отпустить меня одну жить в столицу ради практики японского (ходила там в школу с иностранцами). Мне было одиноко. А еще одноклассники-японцы говорили по-английски, так что мои языковые навыки падали.
Как-то раз я шла мимо маленького японского ресторанчика и увидела объявление: «Требуются сотрудники». Какая-то сила буквально потащила меня туда. У меня не было времени на подработку, а в ресторане не собирались нанимать иностранцев, но я все равно оставила контакты повару, который был очень мил со мной. Через 3 недели тишины меня позвали на работу. Оказалось, повар каждый день изводил своего шефа, чтобы тот взял меня. Это и оказался мой будущий муж. 22 года вместе! © Rebecca Allen / Quora
- Муж вернулся из командировки: ночь за рулем, упал спать. Я ушла на работу, тут звонит 5-летний сын: «Мама, я хочу есть!» Говорю, мол, разбуди папу — он покормит. Сын: «Я будил, он садится на кровати, смотрит на меня и говорит: „Я не папа, я банка с краской“, — и опять спать. Я спросил, какого цвета краска. Папа сказал, что картофельного. Мам, я пюре что-то захотел». Банка с краской, конечно, потом проснулась, накормила всех, а от своих слов категорически отказалась, возмущенно булькнув крышечкой. © Вера Бушова / Палата № 6 / VK
- У мужа моего никогда не было ванны: он жил в частном доме, с баней. А сейчас мы живем в квартире со стандартной ванной. Недавно купила себе пену для ванны, двухлитровый бутыль. И было у меня только 3 сеанса пенной «пати». Муж с восторгом зовет к нам всех своих друзей, которые живут в частных домах, чтобы принять ванну с чудо-пеной. У меня в телефоне теперь есть коллекция фото: тут мой муж соорудил у себя на голове рога оленьи, а тут — шевелюру как у клоуна. Не наигравшийся в детстве мужик. © Тайные истории / VK
- Я учительница. Когда мы только познакомились с моим мужем, я ужаснулась. Человек, занимающий руководящую должность, много читающий, написал мне: «Я ни много словин». Минут пять пыталась понять смысл, исходя из контекста, меня осенило — «немногословен». Спустя некоторое время мы стали встречаться. Попросил подтянуть его с правописанием. Проходили программу с 1 класса. Стеснялся жутко. Трудно, со скрипом, но мы это сделали. © Тайные истории / VK
- Эх, как же женщина меняет мужчину. Помню, как я отрывался, когда у меня не было жены. Однажды проиграл спор друзьям, поэтому пришлось кататься без штанов на скейте по всему городу. Я час гонял и даже не парился о том, что думают люди вокруг. Сейчас у меня есть вторая половинка. О том, чтобы выйти на улицу в неприглядном виде и речи быть не может. А вчера я получил за то, что без шапки пошел в магазин под домом! © Палата № 6 / VK
- Мой муж психиатр. Он человек, влюбленный в свою работу. С огромным количеством людей общается только из профессионального интереса. Говорит, что у них есть аномалии в поведении. А когда предложение мне делал, сказал: «Ты самая большая аномалия. Мне мало 2 часов в неделю, чтобы понять тебя». Надо было бы отказать ему, но мои аномалии решили, что им это нравится. © Тайные истории / VK
- Никогда не думала, что через 12 лет жизни с мужем буду втихаря от него покупать и готовить мясо. С недавних пор муж стал вегетарианцем. Нет, он не запрещает мне и детям есть мясо, но сам его выбирает и покупает. Говядину по € 9 за кг и курицу по € 6. Мне жалко семейный бюджет и поэтому я покупаю мясо в простом магазине, а не в навороченных эколавках. Любим мы с детьми мясо. И едим. © Тайные истории / VK
- 31 декабря прошлого года под бой курантов сжигала бумажку с желанием — переехать жить в Норвегию. Желание было слишком нереальным, никаких возможностей уехать не было. А в начале лета я — без работы, денег, личной жизни и планов на будущее — знакомлюсь в маршрутке с приезжими норвежцами, которые приехали к нам снимать для норвежского ТВ биатлонистов и их подготовку к сезону. Их машина сломалась, они вынуждены были блуждать в поисках нужного места, да и их английский мало кто понимал. Стала их проводником, общались на ломаном английском и пальцах. Теперь я жена норвежского телеоператора, люблю своего скандинава до коликов, живу в норвежской провинции. Ну не могут такого рода события быть просто совпадением! © Тайные истории / VK
А мы верим в новогодние чудеса. Да и как не верить, когда люди сами делятся своей радостью? Из этой подборки волшебных историй вы также узнаете, зачем перед Рождеством в Эстонии ставят тапку на подоконник.
AdMe/Народное творчество/16 пар, которые подтверждают поговорку «В каждой избушке свои погремушки»
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