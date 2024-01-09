16 пар, которые подтверждают поговорку «В каждой избушке свои погремушки»

У этих людей семейная жизнь проходит под девизом «Не заскучаешь». То жена скрывает свои кулинарные огрехи, то муж спросонья выкидывает такие кренделя, что впору анекдоты рассказывать. Заглядывайте в нашу подборку и поднимите себе настроение.

А мы верим в новогодние чудеса. Да и как не верить, когда люди сами делятся своей радостью? Из этой подборки волшебных историй вы также узнаете, зачем перед Рождеством в Эстонии ставят тапку на подоконник.