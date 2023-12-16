16 переписок, финал которых такой же непредсказуемый, как подарок от тайного Санты
Люди все чаще общаются посредством мессенджеров. Самый большой плюс подобного вида общения в том, что такие переписки легко заскринить. Тем более там нередко кипят страсти, о которых должен знать весь интернет. В нашей подборке — диалоги с непредсказуемой концовкой.
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- Сын на каникулах был в лагере. Я еду на машине к месту прибытия автобуса. Ловя моменты на светофорах и в пробках, пытаюсь найти в чате лагеря сообщения с уточнением времени прибытия. Знаете, почему мне это удается далеко не сразу? Потому что родители в чате играют в города!
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- «Мы с учительницей обсуждали стенгазету, пока я шел в магазин, и одновременно я писал сообщение другу. Боже, какой позор!»
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- «Традиционно в День татуировщика я вспоминаю вот это сообщение. Прошло 4 года, а у меня все так же ни деточек, ни мужа».
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