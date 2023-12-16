16 переписок, финал которых такой же непредсказуемый, как подарок от тайного Санты

Люди все чаще общаются посредством мессенджеров. Самый большой плюс подобного вида общения в том, что такие переписки легко заскринить. Тем более там нередко кипят страсти, о которых должен знать весь интернет. В нашей подборке — диалоги с непредсказуемой концовкой.