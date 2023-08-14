16 переписок, в которых такие страсти разбушевались — аж искры из глаз
У современного человека ни дня не проходит без переписки с кем-нибудь. Еще чуть-чуть и этот письменный жанр полностью заменит разговоры по телефону. Не удивительно, что и множество недоразумений, перлов и уморительных ситуаций тоже происходит именно в наших чатах. И некоторые пользователи сети решили поделиться самыми яркими своими диалогами.
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Помимо общения с друзьями, родными и коллегами, мы так же частенько переписываемся с абсолютными незнакомцами, например, с потенциальными интернет-покупателями. И порой среди них попадаются такие дотошные экземпляры, что хоть бесплатно товар отдавай, лишь бы отцепились.