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16 переписок, в которых такие страсти разбушевались — аж искры из глаз

Народное творчество
810314

У современного человека ни дня не проходит без переписки с кем-нибудь. Еще чуть-чуть и этот письменный жанр полностью заменит разговоры по телефону. Не удивительно, что и множество недоразумений, перлов и уморительных ситуаций тоже происходит именно в наших чатах. И некоторые пользователи сети решили поделиться самыми яркими своими диалогами.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ckooms / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: psipohmelya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: NasTas426 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DimitryM / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: SSD80 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: xBiggie_Cheesex / Reddit

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: SamEggAndChips / Reddit

Помимо общения с друзьями, родными и коллегами, мы так же частенько переписываемся с абсолютными незнакомцами, например, с потенциальными интернет-покупателями. И порой среди них попадаются такие дотошные экземпляры, что хоть бесплатно товар отдавай, лишь бы отцепились.

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810314
AdMe/Народное творчество/16 переписок, в которых такие страсти разбушевались — аж искры из глаз
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