16 переписок, в которых такие страсти разбушевались — аж искры из глаз

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У современного человека ни дня не проходит без переписки с кем-нибудь. Еще чуть-чуть и этот письменный жанр полностью заменит разговоры по телефону. Не удивительно, что и множество недоразумений, перлов и уморительных ситуаций тоже происходит именно в наших чатах. И некоторые пользователи сети решили поделиться самыми яркими своими диалогами.

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