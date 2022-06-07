16 пользователей сети, для которых отгадывать назначение диковинных вещей — как орешки щелкать

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Еще 50 лет назад мы обращались за помощью к друзьям и знакомым, когда находили причудливые предметы, и не всегда получали ответ. Сегодня достаточно задать вопрос многомиллиардной аудитории в сети, добавить фото — и вуаля! Тайна раскрыта за считаные минуты.

ADME любит писать о странных находках, при взгляде на которые возникает лишь один вопрос: «Да что это вообще такое?» Нам будет интересно узнать, назначение какого из изделий ниже станет для вас открытием.

1. «Нашел на детской площадке нечто похожее на красную резиновую игрушку с прозрачной ручкой»

Ответ: Это деталь конструктора из набора Lego Duplo «Праздничный пикник».

2. Кто подскажет, что это за приспособление?

Ответ: Сушилка для перчаток.

3. Кто-нибудь знает, что за заостренная палочка лежала в расческе?

Ответ: «Ее можно вставить закругленным концом в ручку расчески, чтобы разделить волосы на пряди. Я видел такие у парикмахеров».

4. «Даже человек, который сделал мне сюрприз, не знает, что это. Есть присоска и регулируемые ручки, которыми можно что-то зацепить»

Ответ: Прибор предназначен для сушки и наполнения многоразовых пакетов на молнии.

5. «Помогите понять, для чего нужен такой инструмент»

Ответ: Для деления отрезков на равные части. Установите делитель на одном конце заготовки, а затем выберите, на сколько частей ее разделить.

6. Какое назначение у этого зажима?

Ответ: Это замковый множитель для групповой блокировки и маркировки рубильника. Аппарат могут заблокировать максимум 6 сотрудников, чтобы отключить подачу электроэнергии в момент работы с оборудованием.

7. А это еще что такое?

Ответ: «Измельчитель продуктов. Я пользуюсь таким для поджарки фарша».

8. «Не знаю, что это за неопознанный объект»

Ответ: Когда-то здесь пользовались встроенным пылесосом, и шланг присоединялся именно к этому отверстию.

9. «Помогите разобраться с предназначением находки»

Ответ: «Уверен, что это соковыжималка для лимона или лайма».

10. «Нашла у бабушки необычную принадлежность с вращающимися дисками внутри и выгравированными цифрами»

Ответ: Это календарь для отслеживания менструального цикла.

11. Что за диковинка?

Ответ: Варган, лабиальный музыкальный инструмент.

12. «Откопала металлическую штуку со свободно вращающимся колесиком с одной стороны»

Ответ: «Она нужна для оформления краев выпечки. У моей бабушки была такая».

13. Что скажете насчет этой твердой и прозрачной пластиковой вещицы?

Ответ: Это был стаканчик, который расплавился после мытья в посудомоечной машине.

14. «Обнаружил на дне ящика в отеле»

Ответ: Это специальная трубочка для мате — напитка из Южной Америки, похожего по вкусу на чай.

15. «Набрела в комиссионке на фарфоровую тарелку с металлическим дном и трубкой сбоку»

Ответ: Это прибор для подогрева детских блюд. Через трубку заливают горячую воду, закрывают ее, и еда остается теплой. Изображение с персонажами на дне проявляется по мере того, как малыш съедает свою порцию.

16. «Мне подарили загадочную штуковину из жесткой пены с небольшим углублением без упаковки. Для чего она?»

Ответ: Похоже на подушку или массажер для шеи.