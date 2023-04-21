16 попутчиков, которые будто специально сели в транспорт, чтобы испортить всем настроение

Езда в общественном транспорте почти всегда предполагает наличие попутчиков. И бывают ситуации, когда соседство с ними вызывает желание покинуть салон или вагон как можно скорее и больше не выходить из дома. Мы мечтаем, чтобы каждый мог наслаждаться комфортным путешествием и не сталкивался с такими попутчиками, которых хотелось бы забыть навсегда.