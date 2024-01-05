16 примеров того, как беременность добавляет перца в обыденную жизнь

Беременность — такое чудесное время, что никогда не знаешь, что взбредет в голову не только будущим мамам, но и окружающим людям. Всех будто накрывает загадочное гормональное «облако» и они начинают чудить. А потом, конечно, рассказывают об этих анекдотичных ситуациях в сети.