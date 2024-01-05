16 примеров того, как беременность добавляет перца в обыденную жизнь
Беременность — такое чудесное время, что никогда не знаешь, что взбредет в голову не только будущим мамам, но и окружающим людям. Всех будто накрывает загадочное гормональное «облако» и они начинают чудить. А потом, конечно, рассказывают об этих анекдотичных ситуациях в сети.
- Жена забеременела. Пошли мы с ней делать УЗИ. Только перед этим я зашел в магазин шоколадку купить для жены, а там акция. И вот влетаю я в кабинет УЗИ, такой счастливый, ей заявляю: «Дорогая, акция на шоколад: одну покупаешь, две в подарок». А она лежит смеется и мне отвечает: «Да? А тут тоже акция! Одного ребенка делаешь, двоих получаешь!» В общем, двойняшки у нас будут. © Палата № 6 / VK
- В первую беременность я съедала каждый день по 5-6 лимонов прям с кожурой. Потом сбавила обороты — по 3. Месяц такое длилось. А после был период откровенного жора. Сначала завтракала одна, потом с кем-нибудь из родителей. Обеда тоже было два. Ужин один. Ночью ровно в 2 часа мне надо было попить чай, съесть 2 кусочка батона с малиновым вареньем. Хорошо хоть батон не вдоль резала. Вес — как в книжке, ни грамма лишнего. Вторая беременность. Там непросто все было. Был период, когда надо было взять горячий чай и съесть 2 определенные шоколадки из холодильника. Почти не ела тогда ничего. © Олеся / ADME
- Я на третьем триместре. Во время моей беременности муж всегда приносил индийские деликатесы в пятницу. Я никогда не благодарила и не хвалила его за то, что он приносит так много еды, причем без моей просьбы. И вот однажды он ничего не принес — у него было много работы. А я-то ждала его с вкусняшками как ребенок. Мечтала съесть что-нибудь вкусное, острое или сладкое. А тут — ничего. Пошла в спальню и начала рыдать. Через 15 минут удивленный муж спросил, в чем дело-то. Я сквозь всхлипы все ему рассказала, он рассмеялся. Прямо сейчас я тоже смеюсь с этого, хотя тогда было как-то не весело. © Shana / Quora
- Была на седьмом месяце. Захотела яичницу. Разбиваю яйца в сковороду, а желток расплылся. Ну ничего, подумала я, сделаю болтунью. Жарю и понимаю, что испортила идеальную яичницу. В тот момент все было очень плохо. Не было смысла даже пытаться продолжать готовить. Я выключила плиту, убрала сковороду и опустилась на пол, рыдая. Я просто плакала, думая о том, какой неудачницей я всегда была и буду: «Я буду самой плохой матерью на свете! Как я смогу вырастить ребенка, если не могу даже пожарить яйцо?» © Veronica Tuggle / Quora
- Я помешана была на тыкве. На 7-м месяце перетаскала из магазина гору тыкв, чтобы на всю зиму хватило. Каждый день покупала по две-три. Носила по одной штуке, чтобы тяжести не таскать. При первом сильном морозе, как раз в день родов, они, конечно, испортились. А теперь тыквы я терпеть не могу. Прям не переношу их запах. © Zica / ADME
- Была на девятом месяце. Хотела принять ванну, но пол был мокрый. А я хотела, чтобы он был сухой! Муж предложил вытереть его тряпкой. Но это же надо ждать! Это было последней каплей и я расплакалась. Муж стоял с тряпкой в руках, размышляя, что делать в первую очередь — утешить меня или вытереть пол. Неудивительно, что он пока не готов ко второму ребенку. © Shefali Naidu / Quora
- Я была на 38-й неделе беременности и стояла в очереди в кафе, чтобы заказать лимонад со льдом. Передо мной был всего один человек, мужчина средних лет. Он заказывал напитки и еду для семьи. Очень долго он со всем определялся: то не так, это не так. Я ждала. Наконец мужчина все оплатил, но тут вспомнил: «Есть ли на моем аккаунте бесплатный напиток?» Бариста: «Да, есть. Извините, но я уже снял деньги с вашей карты». Начались разборки. Но я уже не выдержала. Положила купюры рядом с мужиком: «Вот деньги на твой бесплатный напиток, только ради всего святого, заканчивай уже, я устала ждать!» Мужчина смотрит на меня с сомнением: «В вашем состоянии нельзя быть такой вспыльчивой». Ответила: «Я на 38 неделе беременности и я хочу пить!» Мужик отошел от греха подальше, а бариста принял мой заказ с едва скрываемым ликованием. © Germaine Eliza Ong / Quora
- Я сейчас на пятом месяце, начали проявляться капризы с аппетитом. Три часа ночи, не могу уснуть, бужу мужа и прошу сделать мне бутербродик. Съела один с колбасой, затем попросила его сделать мне еще один, а потом еще и еще. Муж до четырех утра возился на кухне с моими «бутербродиками», пока я сидела в постели и ела. В 7 утра бедняга проснулся на работу, я услышала это и заставила его сделать мне еще бутербродиков. Наш ребенок еще не родился, но я уже догадываюсь, какое у него будет любимое блюдо. Бутербродик. © Палата № 6 / VK
- Я выпивала каждый день трехлитровую банку магазинного яблочного сока. Это около месяца продолжалось. А на последнем месяце беременности беспричинно плакала, при этом пряталась под стол. © Алена / ADME
- Моя жена была на 8-м месяце. Я вернулся домой с работы. А она только что проснулась и плачет навзрыд: «У меня мамин нос!» Я аккуратно пытаюсь ее успокоить. Хотя тогда мне хотелось ржать. © Robert Warbelton / Quora
- Бегу по магазину с банкой консервированной кукурузы. Распихиваю очередь у кассы с криками: «Мне срочно, пропустите, пожалуйста». Пробиваю без очереди банку кукурузы, кидаю деньги кассиру, ору: «Сдачи не надо» — и дергаю ключ на крышке. На глазах изумленной публики залпом поглощаю содержимое вместе с рассолом. Глубокий выдох: «Спасена». С невозмутимым видом спокойненько вытираю рот платочком, выкидываю пустую банку и ухожу. А что вы знаете о беременности? © Палата № 6 / VK
- Когда мама была беременна, был у нее один случай. Захотелось ей есть, она решила взять яблоко. Но подумала, что яблоки полезные, а пестициды — нет, поэтому решила помыть яблоко. Потом поняла, что пестициды, скорее всего, не смываются просто водой, и решила помыть его с мылом. И тут подумала: «А что, если я не смогу смыть все мыло?» Ведь есть мыло вредно для здоровья. Тогда она решила, что просто очистит яблоко от кожуры. И осознала, что многие полезные вещества находятся в кожуре. Тогда она сдалась и расплакалась из-за того, что не может сделать даже такую простую вещь, как съесть яблоко. © Phoebe Nugent / Quora
- Меня тошнило от запаха булочной, вернее, от деревянных лотков, в которых лежали изделия. Не только не могла зайти в магазин, где хлеб продают, но надо было за версту обходить булочные. Учитывать направление ветра. Даже от машины, которая хлеб развозит, отбегать. © Galina Dolgikh / ADME
- Я зачем-то постоянно клала свою сумочку в холодильник, а потом не могла понять, где ее оставила. Собиралась выходить из дома, не могла найти нигде сумочку и думала, что забыла где-то. И всегда находила ее в холодильнике. © Trishda Wagner / Quora
- Я была примерно на 32-й неделе беременности, работала полный рабочий день в кафе. Стою, набираю свежие чипсы в тарелку. А чтоб удобней было, поставила ее себе на живот. И тут моя дочь решила потолкаться, да так сильно, что тарелка слетела у меня с живота! Я на секунду замерла, а какой-то парень уставился на меня: «Твой живот задвигался, и все чипсы упали». Я, обескураженно: «Дочь пинается просто». Была рада, что не одна я была свидетелем такого представления. © Kelsey Hicks / Quora
- Я, конечно, все понимаю, но мне никто не говорил, что беременность — это так сложно! И это я заявляю со стороны мужчины! Моя любимая на шестом месяце, у нас с ней полный набор: токсикоз, перемены настроения, боль в суставах, странные вкусовые предпочтения. Но я вообще не ожидал того, что она захотела два дня назад. Подходит ко мне вечером — я как раз ужин готовил — и говорит: «Хочу гуся!» Я чуть суп не перевернул! Думал, что шутит, но нет. Она мне уже два дня мозги парит тем, что хочет завести гуся! Понятия не имею, что делать, но гуся покупать в квартиру я точно не собираюсь. © Палата № 6 / VK
Сколько беременностей — столько и историй. Просто почитайте о том, как могут чудить будущие мамы.
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