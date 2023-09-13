16 рабочих переписок с концовкой внезапнее, чем лосось в винегрете

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Общение в мессенджерах и соцсетях занимает огромную часть нашей жизни. Например, всем нам постоянно приходится вести рабочие переписки с директорами, коллегами или клиентами. И, казалось бы, деловой тон должен исключать любые форс-мажоры. Но нет, именно в этих чатах чаще всего и встречаются самые уморительные перлы.

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