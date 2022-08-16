16 работников сферы услуг рассказали о клиентах, которых они до глубокой старости не забудут
Взаимодействие между клиентами и обслуживающим персоналом не всегда укладывается в рамки стандартных деловых отношений. Часто вокруг простой покупки люстры или посещения ресторанчика кипят поистине шекспировские страсти.
Мы в ADME откопали несколько историй, в которых работники сферы обслуживания повествуют о покупателях, заказчиках и посетителях, чье поведение сложно назвать обычным. Надеемся, вам будет любопытно прочесть их и самим решить, кто здесь прав, а кто заслуживает порицания.
- Женщина приносит хрустальную люстру, которая, по ее словам, уже была разбита, когда она открывала коробку. Судя по повреждениям, люстра грохнулась с самой верхотуры лестницы, когда ее пытались приладить. Спрашиваю: «Когда покупали, упаковка была запечатана?» Говорит: «Да». «Тогда странно, что коробка совсем не пострадала». Женщина заходится в истерике, зовет менеджера, который, не выдержав напора, предлагает вернуть деньги. «Нет, я хочу новую люстру!» Окей, достаю товар, демонстративно вскрываю коробку и требую подтверждения, что люстра в идеальном состоянии. Дамочка забирает свою добычу, триумфально восклицает: «Я знала, что добьюсь своего», — спотыкается на пороге и всем своим весом приземляется на коробку с люстрой. © Keith Taylor / Quora
- Клиентка заказала услугу. По телефону надменно говорила, что она педагог и ей нужна бригада вежливая и воспитанная. А после окончания работ просто не заплатила монтажникам. Звоню ей и слышу: «Ваши сотрудники нанесли мне психологическую травму: они при мне ругались. Не считаю нужным платить, так как эти деньги — моя моральная компенсация». © GalinaVist / Pikabu
- Одна тетушка купила телевизор. Проверили в магазине — все работает, все хорошо. На следующий день она принесла его назад с криком: «Вы мне продали просроченный товар!» Мол, в гарантийке написано, что дата выпуска — 2018 год и гарантия производителя — 2 года, — все, сроки вышли. Слова сотрудников о том, что на телевизор действует гарантия магазина, которая начинается со дня покупки, ни в чем ее не убедили. © Мисс Сенджи / Яндекс.Дзен
- Работаю в стейк-хаусе. Пришли как-то к нам 4 бизнесмена, принимаю у них заказ: трое хотят просто воду, а один — чай. Я, конечно, поинтересовалась, с сахаром ему или без. А он мне заявляет: «Такой же, как ты, сладенькая». Вот нахал! Ну я не растерялась и налила ему чай покрепче, без сахара, принесла и сказала: «Пожалуйста, такой же сладкий, как я». Выражение его лица, когда он отпил глоточек, было бесценным. А как ржали его коллеги, когда поняли, что произошло. © bride2022 / Reddit
- Работаю в оживленном ресторане небольшого сельского городка. Наш персонал в основном молоденькие девушки, которые носят шорты, топы, блузки с вырезом. И вот как-то обслуживаю я столик, и женщина начинает делать комплименты моим татуировкам. А их у меня много. Я ее благодарю, а она продолжает: «Какая красивая футболка! Мне так нравятся картинки» — и пытается ущипнуть ткань. В панике я говорю: «Простите, это татуировка. Вы трогаете меня за живот». Дамочка залилась краской и рассыпалась в извинениях, а мне было смешно. Какой вывод можно сделать из этой истории? Господа, не надо тыкать пальцами в официантов! © lialations16 / Reddit
- Я парикмахер. Приходит ко мне девушка, просит: «Можете меня покрасить в блонд так, чтобы слегка отливал перламутром, но чтобы не желтый, не пепельный и не розовый, а нежно-песочный без рыжего, чтобы был слегка холодноватый?» Протягиваю палитру, предлагаю выбрать, а затем крашу ее. Скандал: «Я рыжая! Что вы натворили?» Прикладываю прядь из палитры к ее волосам: «Вот цвет, который вы выбрали, на волосах у вас точно такой же». Она говорит: «Но я же не знала, что на мне он будет смотреться как желтый. Платить не буду». Хорошо, что вопрос оплаты решает администрация. © stilistmd / Pikabu
- Как-то мой коллега принимал заказ у дамы с ребенком лет 5. Мамочка сказала, что выбирать будет малыш. Он просит сыр на гриле себе и лосось для мамы. Приносят еду, и дама заявляет, что ребенок хотел пиццу с сыром. Это не так, но официант извиняется и говорит, что сейчас все будет. Протягивает руку за сыром, но женщина требует, чтобы его оставили: ребенок же должен что-то есть, пока ждет. Затем она устраивает истерику по поводу лосося, утверждая, что ей принесли половину порции. Хотя это тоже неправда, ей приносят дополнительную рыбу. Когда дошло до оплаты, дама заявила, что ей доставили уйму неудобств и денег она не даст, а на все аргументы менеджера ресторана повторяла: «Я же ваш клиент, а клиент всегда прав!» © Lonelylockpicker / Reddit
- За 10 лет работал в разных ресторанах, у меня была одна любимая постоянная клиентка. Сегодня она выиграла в лотерею и на радостях раздала всем знакомым из нашего заведения крупную сумму, назвав ее «чаевыми с процентами». Мне она выдала столько денег, что хватит полгода платить за съемную квартиру. Я в таком восторге, что вот-вот разрыдаюсь. © phantomhatsyndrome / Reddit
- К нам ходила одна дамочка, которая на обед всегда заказывала салат с жареными креветками. Когда ей подавали блюдо, она заявляла, что морепродукты плохие, и просила поменять. И каждый раз получала скидку или бесплатный обед в зависимости от того, кто в тот день был менеджером. В конце концов наш главный сказал, что мы просто не в силах соответствовать ее высоким стандартам, и заставил оплатить еду полностью. После этого мы больше ее не видели. © TheDistrict15 / Reddit
- Знакомый работал установщиком дверей в крупной конторе. Одна заказчица написала на него жалобу: «Бегал передо мной в трусах. К работе претензий не имею». Начальство вызывает его на ковер, мол, совсем обалдел, что ли. Знакомый отнекивается: «Да не бегал я, а переодевался в рабочее, когда она пришла». Начальник спрашивает: «А дверь прикрыть не судьба?» Знакомый: «Какую дверь? Я их ставить и приехал». © ***tonarda / Pikabu
- Работала в мебельном интернет-магазине. Звонит женщина, задает вопросы по спальне с популярным названием, которое есть почти у всех производителей. Уточняю, какой фирмы нужна спальня, женщина не понимает. Окей, бывает. Я эти спальни хорошо помню, сейчас найдем по внешнему виду. Прошу мне описать, из чего состоит набор, какого цвета дерево. Женщина описывает, и я понимаю, что ни одна из наших спален не подходит. Далее диалог:
— У нас нет такой спальни. А как называется сайт, где вы ее нашли?
— Магазин такой-то.
— Простите, это не наш сайт.
— А вы мне ее продать не можете?
— К сожалению, у нас нет такой спальни.
— Но я нашла ваш номер в интернете. Вы что, не можете мне продать спальню из интернета? © Олександра Савченко / ADME
- Пока училась в институте, подрабатывала на кассе в супермаркете. По правилам, если на карте не были указаны Ф. И. О., мы были обязаны попросить документ, чтобы сверить подпись. Однажды женщина на моей кассе пыталась расплатиться такой картой. Когда я попросила документ, она сказала, что это карта мужа. Я спросила, может ли он подойти. Пришел суровый дядька и 15 минут орал на меня, что я тупая, ничего не добилась в жизни, раз работаю на кассе, что я слишком много о себе возомнила. Паспорт он, кстати, показал. После того как я их рассчитала, сказал: «Я бы назвал вас так, как вы заслуживаете, но при девушках (указал на очередь из 3–4 женщин) не выражаюсь», — и все семейство надменно удалилось. © AnnSatan / Pikabu
- Супружеская пара принесла на возврат чайник, мол, неисправен. Открываю коробку. Мало того что прибор выглядит так, будто им нещадно пользовались не меньше 3 лет, так это еще и не тот чайник, что изображен на упаковке. © Dani Camporelli / Quora
- Работаю 10 лет в такси. Историй много, и разных, но одна стоит особняком. Осенний день, дождь поливает как из ведра. Поступил заказ, приезжаю по указанному адресу. Выходит клиент в тапочках и говорит отвезти его от 1-го подъезда до 8-го. Я чуть в осадок не выпал. © Подслушано / VK
- Работаю ветеринаром. Как-то приходят ко мне муж с женой. Мужик закидывает на стол грязного спаниеля и сообщает, что собака бегает по их поселку уже несколько дней и они хотят сделать доброе дело. Поэтому он решил так: пес поживет в клинике, мы его вымоем, подстрижем, вылечим болячки, ну и потом он его пристроит. Наверное. Я ему отвечаю, что мы не берем в стационар бездомных животных, что вымыть и подстричь собаку можно в салоне через дорогу, а болячки они будут лечить дома, своими руками, по моим рекомендациям. Мужик слегка побуянил, потом сменил тактику, сказав, что они так на нас надеялись, и наконец согласился на предложенный осмотр. Когда я вручила жене счет, он ей рявкнул: «Ничего не надо платить, пошли отсюда». Поскольку за штаны я их хватать не собиралась, так они и смылись. © EdvardElenaVet / Pikabu
- Работаю в техническом центре. Принесли в ремонт цветной принтер. И как-то клиент быстро ушел. Ну мало ли спешит человек. Хотела поставить принтер на пол, взяла, и мне начало капать что-то на ногу. Смотрю, а это синяя краска. Решила посмотреть, что там за стойкой, а у меня весь пол голубой. «Прекрасный человек» почему-то мне об этом не сказал. Ладно уже, что не извинился, нет, он вступил в капли, разнес все по светлой плитке и смылся. © Подслушано / VK
А какая у вас есть история столкновения со странными клиентами?
AdMe/Народное творчество/16 работников сферы услуг рассказали о клиентах, которых они до глубокой старости не забудут
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