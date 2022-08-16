16 работников сферы услуг рассказали о клиентах, которых они до глубокой старости не забудут

Взаимодействие между клиентами и обслуживающим персоналом не всегда укладывается в рамки стандартных деловых отношений. Часто вокруг простой покупки люстры или посещения ресторанчика кипят поистине шекспировские страсти.

Мы в ADME откопали несколько историй, в которых работники сферы обслуживания повествуют о покупателях, заказчиках и посетителях, чье поведение сложно назвать обычным. Надеемся, вам будет любопытно прочесть их и самим решить, кто здесь прав, а кто заслуживает порицания.