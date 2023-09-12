16 историй о врачах, к которым пациенты не вернулись бы даже за все деньги мира
Все мы хотим доверять врачам, ведь в их руках наше здоровье. Но не всегда получается это делать. Иногда один отрицательный эпизод с участием нерадивых докторов способен навсегда испортить отношение человека ко всем медикам в принципе. Мы собрали истории от пользователей сети о врачах, к которым они теперь даже врагов не отправят.
- Я пришел в больницу с жалобами на лихорадку и боль в теле. Во время приема я сообщил врачу, что у меня есть аллергия на нестероидные противовоспалительные препараты, и он сказал, что подберет мне что-нибудь другое. После я вернулся домой, принял выписанное лекарство, и у меня моментально началась аллергическая реакция. Еле добрался до неотложки, где меня накачали кучей всяких лекарств. Когда уже другой врач спросил, зачем я принял препарат, на который у меня аллергия, я рассказал ему про первый прием. Мне кажется, что в итоге он написал жалобу на того врача, потому что после этого инцидента я его не видел. © bearyken / Reddit
- Мне было 14 лет. В один из дней у меня сильно заболел живот, я позвонила маме, и она отправила меня к терапевту. Врачом был пожилой мужчина. Как только он услышал мои жалобы, он сказал, что причина боли — месячные. Он заверил, что мне не о чем беспокоиться, и отправил меня домой. Там меня и застала бабушка. Мое состояние ее не на шутку встревожило. Она померяла температуру, и та оказалась повышенной. Затем она выслушала мою историю про врача, сгребла меня в охапку и в срочном порядке повезла к врачу. Там выяснилось, что мне требуется срочная операция по удалению аппендикса. Хирург сказал бабушке, что если бы мы прождали еще час, то аппендикс бы попросту лопнул. © Gail Olive / Quora
- Стали у меня на руках появляться красные пятна. Чешутся, выглядят стремно. Порекомендовали мне какого-то супер-профессора, который вроде как очень умный, знающий и очень старый, но предупредили, что он тот еще фрукт в общении. К нему и записалась. Пришла на прием в клинику: на стенах облезают остатки роскоши, кресла с подранной обивкой, унылая ассистентка разглядывает дождевые капли за деревянным окном. Я ждала доктора в странной приемной. И вот он зашел, взглянул на меня, издалека осмотрел руку и бросил: «У вас лишай от кошки». Идя по коридору, назначил какие-то мази. Самое интересное случилось в конце, когда я уже покинула эту чудную больницу. Мы с этим врачом списывались в мессенджере, так как я уезжала из страны, и это был единственный способ отслеживать прогресс. И вот когда пятна стали сходить на нет, он внезапно спросил: «Вы же мне благодарны, да? И ваши друзья мне благодарны?» У меня немного отвисла челюсть от такой наглости. Он продолжал настаивать: «Я вылечил вас, вы же должны быть мне благодарны, правильно?» Я ответила, что за «прием» и лечение я заплатила, вообще-то, и немало, и добавила, что он ведет себя не очень хорошо. И заблокировала его.
- У моей подруги были изнурительные мигрени. Боль доходила до такой степени, что она не могла работать или что-либо делать. Прием к врачу она ждала почти месяц. После краткого осмотра врач сказал: «С вами все в порядке. Просто занимайтесь спортом, и головные боли пройдут». © wheresmychin / Reddit
- Когда мне было 14-15 лет, я страдала от сильнейших болей во время каждой менструации. Тогда один из врачей в качестве решения проблемы предложил мне родить. С его слов, это должно было исправить ситуацию. Спустя 9 лет мне диагностировали эндометриоз.
© Katie Morgan / Quora
- Я плохо себя чувствовал, так как у меня был сильный и непрекращающийся кашель. В попытках решить эту проблему я обошел множество специалистов — от ЛОРа до онколога. И вот на приеме ЛОР сказал, что для того, чтобы избавиться от кашля, мне нужно просто перестать кашлять. И на это мудрое умозаключение ему понадобилась куча лет в универе. © Mike Gershowitz / Quora
- Поступил я как-то в отделение неотложной помощи с ужасной температурой и рвотой. Врачи осмотрели меня и сказали, что мне следует срочно удалить аппендикс. Так как эта больница была не очень хорошей, я решил делать «срочную операцию» в другой и поспешил туда. Там врачи мне сказали, что у меня серьезная бактериальная инфекция, и аппендикс тут вообще ни при чем. © Maura12345 / Reddit
- Был в моей жизни один хирург. На мои жалобы на боли в коленях он пожал плечами и выдал: «Ну, а я что сделаю? Попейте что-нибудь. Если не поможет, ну... к врачу сходите».
- У меня с начальной школы с «завидным» прогрессом падало зрение. Я была чемпионом во всех поединках «у кого зрение хуже». В моем городе больница была одна, и окулист тоже была одна — вредная старуха. На приеме лет в 12 она орала на меня, что я такая бессовестная, испортила себе зрение, и теперь не смогу родить, потому что есть риск ослепнуть! Но, с ее же слов, лучше быть слепой и с ребенком, чем зрячей и бездетной.
- Так получилось, что до 18 лет я ни разу не была у гинеколога. Просто не было надобности. А тут поступила в универ, начала заселяться в общежитие, и выяснилось, что надо на осмотр. В конце августа пошла на прием. Сама поликлиника представляла собой двухэтажное здание, и на момент медосмотра там проходил плановый ремонт. Кабинет врача находился на втором этаже. Я, стесняясь, зашла, ответила на пару стандартных вопросов и получила команду садиться на кресло. Вид самого кресла привел меня в ужас. Еще больше смутило, что кресло стоит напротив окна. Я, конечно, разделась, уселась, но прикрылась джинсами.
— Так, убираем штаны и не мешаем мне работать, — сказала врач, увидав меня.
И тут в окне показалась рука рабочего, о чем я тут же и сообщили докторше.
— Он на тебя не смотрит, — завопила она и выдернула джинсы из моих рук.
То, что я увидела в окне дальше, надолго лишило меня желания еще хоть раз побывать в данном кабинете. Рабочий стоял за окном и откровенно пялился на меня. © klnk / Pikabu
- Мне делали сканирование плотности костей. Через какое-то время зашел врач и сказал, что у меня остеопороз. Я был очень удивлен, потому что был в больнице совершенно не по этому вопросы. В итоге оказалось, что врач перепутал мою карту с картой пожилой дамы из соседней палаты. У меня же вообще не было никаких проблем, связанных с плотностью костей. © Curleysound / Reddit
- Мой врач посоветовал мне пить газировку, чтобы избавиться от камней в почках.
© Amber333 / Quora
- Мы с отцом тусовались на горнолыжном курорте. В какой-то момент мы разошлись и катались каждый на своем склоне. В итоге во время катания папа упал и сильно повредил спину. Его нашли сотрудники склона, спустили с горы и отправили в ближайший пункт неотложной помощи. Несмотря на подозрение на травму позвоночника, ему даже не сделали рентген. Вместо этого ему посоветовали обратиться к мануальщику. Папа вернулся в наше жилье, где я его и нашла. Он заверил, что с ним все будет хорошо. Однако спустя три дня отек так и не спал. В итоге мы с мамой вызвали ему скорую. Врачи из неотложной помощи обнаружили у него перелом одного из позвонков. Также они сказали, что папе сильно повезло. Любое неловкое движение могло бы привести к серьезным последствиям. В итоге папа еще долго приходил в себя. © Marinette Dupain-Cheng / Quora
- Однажды у меня воспалился вросший ноготь на ноге. На приеме врач пытался разрезать и выковыривать его чем-то вроде плоскогубцев. При этом он не использовал никакого обезболивающего. Было безумно больно. В итоге у него так ничего и не вышло, и мне пришлось отправиться к ортопеду. Тот обезболил палец и решил проблему за две минуты. В конце он сказал больше никогда не ходить к первому доктору. © Sam_i_am_68 / Reddit
- Школьный обязательный медосмотр, сидим толпой у психиатра — несколько мальчиков и две девочки. Долго сидим. Мальчишки трясутся от страха. Потому что каждого психиатр держит минут по 15, спрашивает у них таблицу умножения, задает им хитрые задачки на логику и прочее. Если не отвечают ни на что — может на карандаш взять. Ну и пацаны дрожат, я сижу спокойная, предвкушаю, как он меня поспрашивает. И вот парни прошли, остались девочки, захожу первая. А он берет мою медкарту, ставит отметку там свою и говорит, мол, иди. Я такая: «В смысле? А где задачки?» И он выдает: «Ой, ну вам, девочкам, чтобы кашу варить, много ума не надо.»
- Мой муж мучился от сильной боли в ухе. Когда боль уже невозможно было терпеть, он наконец обратился к врачу. Жена этого доктора была его же медсестрой. И вот на приеме она сказала мужу, что боль в ухе вызвана злыми духами. © Brenda English / Quora
Важно помнить, что не все врачи так безрассудно относятся к здоровью пациентов. Большинство из них ответственные, умные и сознательные люди, которые с гордостью несут свою службу. А иногда они еще и очень веселые.
AdMe/Народное творчество/16 историй о врачах, к которым пациенты не вернулись бы даже за все деньги мира
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