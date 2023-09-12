16 историй о врачах, к которым пациенты не вернулись бы даже за все деньги мира

Все мы хотим доверять врачам, ведь в их руках наше здоровье. Но не всегда получается это делать. Иногда один отрицательный эпизод с участием нерадивых докторов способен навсегда испортить отношение человека ко всем медикам в принципе. Мы собрали истории от пользователей сети о врачах, к которым они теперь даже врагов не отправят.