16 раз, когда сама жизнь решила добавить перчика в обычные встречи
Жизнь — большая шутница. В самый обычный день мы можем столкнуться с весьма неординарными людьми, например, с не в меру требовательной бабулей или молчаливым помощником в метро. И нередко такие встречи становятся лишним поводом для улыбки и доброй иронии.
- Еду как-то ночным поездом: вечером сажусь. рано утром выходить. Рядом — мамаша с 3 детьми. Полночь, дети все еще тусят, уснуть просто нереально. Не выдержала и спрашиваю, мол, отбой-то у них во сколько будет? Ответ просто гениальный: «А нам выходить в 3, я им дала днем полежать подольше, чтобы они выспались и уже не спали до дома!» © Александра Жарикова
- Собралась в отпуск. С чемоданом поехала на метро. А там лестницы, и колесики на чемодане не везде спасают. И вот чувствую я, как чемодан мой уплывает из рук, а мимо меня с моим чемоданом парень проходит. Пока догоняла, успела с вещами попрощаться. Но и я, и он все молча делали. Догнала, он поставил чемодан, улыбнулся и пошел по своим делам. Все же предупреждать надо. © Kukarka / Pikabu
- Гуляю с ребенком, спит в коляске. Подходит какой-то мужик и так приятно говорит: «Какой маленький. Они все хорошие, пока маленькие». А потом резко меняет тон и заявляет: «Вы бы знали, что из них вырастает». Ну и на какую реакцию он рассчитывал? Мне нужно было спихнуть коляску в кусты и убежать? © Lapopa / Pikabu
- Тренируюсь спокойно в парке, выполняю упражнение — подъем, переворот покрышки. Все это время рядом на скамеечке сидит мужичок, в возрасте уже такой, наблюдает за мной и периодически дает советы и комментарии: «Спину прямо держи! Ноги сильно не сгибай!» Во время моей очередной передышки подходит к снаряду и со словами «Смотри, как надо» хватается за покрышку. «Мужик, может, не надо, размялся бы хоть», — пытаюсь его остановить. Отвечает: «Ты давай тут это, не мешай». «Учитель» начинает поднимать покрышку и на полпути затея ожидаемо рушится, а он хватается за спину, при этом хрипя что-то нечленораздельное. Немая сцена. Отдышавшись, сидя на земле, кидает на меня злой взгляд и произносит: «Довыделывался?» © MyTa / Pikabu
- Проходя мимо женщины, я похвалил ее платье. А она остановилась, жестом пригласила меня подойти ближе, крепко обняла и нежно поцеловала. © Greg Johnson / Quora
- Моей тете 40 лет. В любви ей не везло — она мне рассказывала, что влюблялась сильно только раз, когда ей было 12 лет и она в санатории познакомилась с мальчиком. Они вместе гуляли, читали книги и даже один раз ночью сбежали на свидание. Но отдых закончился, они разъехались по своим городам, а тетя даже фамилию его не спросила. На ее день рождения я подарила ей путевку в тот самый санаторий, чтобы она поностальгировала. В итоге она там спустя много лет встретила того самого мальчика — уже не мальчика, конечно, а мужчину, Леонида Николаевича. Их встреча была такой трогательной, они узнали друг друга в столовой. В итоге после отдыха они снова разъехались по своим городам, но уже через неделю Леонид Николаевич переехал к моей тете, и они стали жить вместе, а еще через 2 месяца поженились. © Палата № 6 / VK
- Я пошла на свидание с Олегом. Мы друг другу не понравились, но он дал контакт знакомого: мол, у нас с ним общие интересы и мы подружимся. Окей, пошла на второе свидание с Костей. Но и с ним контакт не заладился. Тогда он познакомил меня с братом Сережей. Вот с этим парнем вроде бы что-то наклевывалось. Мы долго гуляли и много смеялись. Я так хохотала и вертела головой, что в какой-то момент вывихнула шею. Мы поехали в травматологию, где я и встретила своего суженого. Он, Артем, тоже пошел на свидание с девушкой Катей и не заметил табличку «Мокрый пол» в кафе. Теперь с переломом в больнице. Прошло полтора года, мы планируем свадьбу. И как минимум Олег, Костя, Сережа и Катя у нас в списке гостей есть. © Палата № 6 / VK
- Год назад начитался про «делай людям приятное» и решил случайной девушке подарить цветок. В общем, вручил я одной такой белую розу в теплый солнечный день и пошел по своим делам. Вчера иду из магазина домой, и ко мне подходит симпатичная девушка со словами: «Ты ли это?» Cлово за слово, и пошли мы ко мне ужин готовить. © Folomieiev / Pikabu
- Мне было 13 лет, меня с сестрами привезли на выходные к бабушке. Рано утром пошли на рыбалку через лес. Тропинка петляет, мы идем и видим, как из воды выплывает нечто длинное и тощее, похожее на человека. Мы останавливаемся и как по команде двигаемся в обратную сторону. Прибавляем ходу, но это не помогает. Я оглядываюсь и вижу, что оно идет огромными шагами в нашу сторону. Уже было решила бросить все и бежать, как нас в 2 шага обгоняет это существо и, запыхавшись, гавкает «здрасьте», после чего такими же большими шагами скрывается. Господи, каким же жутким мне запомнился этот мужчина! Кто бы мог подумать, что через 7 лет мы с ним поженимся. © lisavetarazyava / Pikabu
- Сидела на лавочке у озерца, любовалась закатом. Рядом была тропинка. Вижу, едет мужчина на велосипеде, а впереди утки по тропинке бегают. Мне стало интересно, как он их объедет. А никак. Мужик засмотрелся на закат, поздно заметил уток и свалился прямо в озеро. Встал, отряхнулся, обвел весь парк взглядом, комично показал кулак уходящему солнцу и уехал. © Палата № 6 / VK
- В метро заходит женщина лет 55–60, нескромных габаритов, с сумкой и пакетом. Мест свободных нет. Дама встала, осмотрелась, заметила молодую девушку. Подходит, поворачивается спиной и садится ей на колени. Девчонка такого явно не ожидала. Она опешила, немыслимыми усилиями столкнула эту женщину с колен, вскочила и так и осталась стоять с глазами размером с блюдце. А та как ни в чем не бывало плюхнулась на ее место. И все это без единого слова. © ReiVargas / Pikabu
- Сегодня была необычная встреча. Мужчина спросил, можно ли называть меня Лилу, как девушку из «Пятого элемента», а его просил называть Ник, хотя он совсем не Ник. © plyumBus / Twitter
- Где-то неделю переписывалась с парнем и считала, что нашла идеального мужчину: музыкант, спортсмен, работает, учится — с ним было о чем поговорить. И вот мы решили встретиться, и это была наша первая и последняя встреча: ругается матом, имеет вредные привычки, ведет себя некультурно. Убежала при первой возможности. А потом оказалось, что все это время писал его друг. Я с ним познакомилась, встретилась. И что бы вы думали? 2 года живем вместе. © Подслушано / Ideer
- Мою двоюродную сестру хотели сосватать за одного парня. Родители будущего жениха очень гордились образованием сына и тем, что в школе он выигрывал все олимпиады. Когда их оставили наедине друг с другом, парень увлеченно рассказывал, что его любимый предмет — математика, и моя сестра решила немного повеселиться. Она взяла блокнот, написала несколько уравнений и сказала: «Я была бы очень признательна, если бы ты смог решить эти задачи». Окаменевший от неожиданности парень, как ни старался, ничего не смог сделать. Он и его родители ушли и больше никогда не звонили. Бедный парень, мне очень жаль его, ведь моя двоюродная сестра просто набросала в блокноте какие-то случайные уравнения, которые в тот момент пришли ей в голову. © Ayushi Singhal / Quora
- Зашла с подругой в кафе перекусить. Смотрю, сидит мой молодой человек. Хотела было подойти, как вдруг к нему садится какая-то малолетка. Я в смятении, бегу к ним. Чуть истерику не закатила. В итоге он сказал, что такая истеричка ему не нужна, и мы расстаемся. А той девушкой неожиданно оказалась его мама. © Подслушано / Ideer
- Дело было, когда я еще училась в универе. Еду на пары в трамвае. Время обеденное (на старших курсах учились во вторую смену), трамвай пустой почти. Я села у окна, слушая музыку в наушниках. И чувствую, что меня нагло кто-то тянет за плечо. Поворачиваюсь и вижу: стоит передо мной бабуля в красной шляпке, в винтажном костюме и с красными губами и что-то пытается мне сказать, при этом продолжая тянуть меня за плечо. Вытаскиваю я наушник и слышу, что не уступаю ей место. Напомню, что трамвай почти пуст, мест навалом. Но суть была в том, что это ее место. И она всегда тут сидит. Знаете, сказать, что я офигела, — ничего не сказать... Пришлось уступить. © Палата № 6 / VK
О других встречах с нестандартным финалом в общественных местах можно почитать здесь.
Мы искренне завидуем героям этой подборки, которые благодаря случайному знакомству обрели свою вторую половинку. А другие пользователи неожиданно встретились со своим кумиром и получили массу ярких впечатлений.
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