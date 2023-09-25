16 раз, когда время оставило след сильнее укуса любимого котика

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Кажется, что твои ботинки еще вполне себе ничего, а потом приходишь в обувной, видишь новые пары и понимаешь, что твои-то на самом деле уже нехило истасканы. И замечаешь подобные изменения в вещах или себе обычно внезапно. Например, разглядывая старые фотографии.

«Три года не стриг бороду. Вот думаю, что делать с усищами»

Не вздумай ничего менять, ну пожалуйста. Ты же просто шикарный волосатый зверь. © beardfull1 / Reddit

«Мы дружим уже 43 года. Заобщались, когда нам было по 14, сейчас по 57. На первой фотке я шафер на его свадьбе, нам по 23. Ну и вторая — это вот сейчас»

Эти красотки спустя 63 года все также восседают на своей машине

«Этот брелок у меня где-то с 2002 года»

Я сама с 2002 года, обалдеть. © Dragon-Brains / Reddit

«Они одинаковые, просто с левым я спала 37 лет. Да, он был розовым»

«Провела целое расследование, чтобы найти такого же нового».

«Моя любимая игрушка с 1998 года. Этот Пикачу ездил со мной повсюду, многое повидал и выглядел посимпатичнее, но никогда его не выброшу»

«Произведение искусства и его создатель, 11 лет спустя»

«Видимо, большинство людей на лестнице сначала ступают левой ногой»

«Два года носил куртку и не замечал никаких изменений, а потом отвернул рукава»

«Вот что стало с моим рабочим комбинезоном за 2,5 года»

Ты зарабатываешь на жизнь борьбой с медведями? © chickcag / Reddit

Вообще я работаю поваром и просто таскала тяжелые кастрюли, мешки с мукой, ну и так далее. © mightymarmalade / Reddit

18-летняя кепка и такая же новая

«5 лет лазил по полям и ходил в походы»

«Моя прабабушка каталась на этих качелях десятилетиями»

«Новая когтеточка, старая когтеточка и, собственно, сам кот»

Народ здесь явно любит поиграть

«Ну что, догадаетесь, в каком кармане я ношу телефон?»