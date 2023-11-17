16 мистических историй, от которых поползут мурашки, даже если сидеть возле батареи
Обычно, если хорошо разобраться, то всему можно найти логичное объяснение. Будь то странное поведение домашних питомцев, леденящие душу звуки в доме или странное нечто в темном коридоре. Однако не всегда получается найти причину загадочного происшествия, и мы просто добавляем его в копилку загадочных историй, которыми можно поделиться.
- Переехали в новую квартиру, и сразу стали происходить странности: то детские игрушки сами включатся, то ночью шум странный, падает что-то, постоянное ощущение чьего-то присутствия. Как-то ночью проснулась от мурашек на ногах, резко открыла глаза, показалось, что увидела призрачный силуэт. Привезла кота от родителей. Сейчас он сидит и смотрит как бы в никуда, шипит, рычит и выгибает спину, будто кого-то видит. Мне страшно. © Подслушано / Ideer
- Один мой знакомый лежал в больнице в критическом состоянии. И вот в один день его пульс остановился. Родственники в панике, врачи тоже. Очевидно — ушел из этого мира. Но тут через минуту пульс появился, знакомый вскочил и заорал. Родственники в шоке, врачи тоже. Далее с его слов: «Уснул. И снится мне, что прихожу я домой, а там жена с тещей выкинули все удочки и снасти. Мою кладовую обклеили розовыми обоями и розовой мишурой. Захожу к ним на кухню и вижу удивление на лицах: „Ты ж умер!“ Ну закричал я и проснулся, врачи сказали, что была клиническая смерть». К слову, знакомый пошел на поправку и вскоре выздоровел. © Mr.Capybara / Pikabu
- Пришла домой с работы, сижу на кровати, отдыхаю, на коленках кот. Слышу, как открывается входная дверь и кто-то заходит. Дверь за углом — особо не видно, но мне кажется, что это зашла мама. Как будто вижу ее куртку, пакеты, сумку. Мама словно поворачивает в другую комнату, ставит пакеты и опять выходит. Звать ее почему-то не стала. Снимаю кота с колен, переодеваюсь, выхожу — никаких пакетов нет, сумки тоже. Подумала, может, мама вышла с ними на улицу. Тогда зачем было заносить их? Проходит время, мамы нет, в дом не заходит. Звоню маме. А она еще у бабушки и домой собирается нескоро. Кто это заходил — вообще не ясно, но стремно. © Палата № 6 / VK
- Отдыхали на курорте. Мы с сестрой поднимались на лифте в отеле, а он остановился и открылся на верхнем этаже, который еще не достроили. Только валялись кирпичи, тачка, а перед дверями лифта из земли росло деревце. Кроме того, висел непроницаемый туман, скрывавший от глаз остальную часть курорта. И довольно ветрено там было.
Мы спустились на первый этаж. На улице светит солнышко, а ветер и туман непонятно куда подевались. Решили вернуться на недостроенный этаж, но он был уже достроен и все было в порядке. Так и не смогли этого объяснить и впоследствии не смогли найти этот полуразрушенный верхний этаж. © lifesnotperfect / Reddit
- Живу один, дома никого нет. Сижу как-то, работаю, решил вставить флешку и слить файлы. Пока файлы перекидывались, отошел на кухню чай сделать. Пока нарезаю бутеры да разогреваю чайник, слышу звук отключения флешки от компьютера. Подумал, может «винда» опять косячит. Прихожу обратно в комнату, смотрю — флешки нет. Самое забавное то, что файлы скопировались. Флешку так и не нашел. © Terentyeff / Pikabu
- Жил один в квартире. Иду как-то по коридору до туалета, и тут мне в спину прилетает монета. В квартире больше никого не было. © kmsc84 / Reddit
- Этот странный глюк произошел со мной, когда я жил в Нью-Йорке. Стою возле 26-го дома и собираюсь идти к 34-му. Дохожу до 30-го и по привычке проверяю карту на телефоне. Геолокация показывает, что я все еще возле 26-го. Думаю, ну тупит телефон. Но поднимаю взгляд на табличку, а там написано, что это 26-й дом! Будто кто-то волшебным образом вернул меня туда, откуда я начал. © Misseskat / Reddit
- Поехали как-то с друзьями чисто мужской компанией на турбазу отдохнуть. Сняли небольшой уютный домик с балконом, выходящим на задний двор. В этом дворе развели костер, пожарили шашлыки. Стало темно, время близилось к полуночи, похолодало. Послали одного за кофтами.
Его достаточно долго не было, мы посмотрели на балкон — дверь была закрыта, но за счет отдернутой почти прозрачной шторы и слабого света лампы мы видели, как он ходит по комнате. Вдруг он остановился прямо в щели между занавесками и стал смотреть на нас, не двигаясь. Мы стали звать его, чтобы выходил уже наконец-то, но он не реагировал.
И тут этот друг выходит из-за угла дома: «Чего орете, дундуки?» А силуэт вот тот постоял еще секунду и ушел вглубь комнаты. Друг не поверил нам. Но когда мы отказались спать в доме и решили переночевать в машинах, ему пришлось поверить. © Подслушано / Ideer
- Шла недавно по улице. Навстречу идет скрюченная и неприятного вида старуха. Холодок пробежал по спине, захотелось развернуться в другую сторону. Но пошла дальше. А она как схватит меня за локоть, да так цепко, что вырваться не могу. Смотрит на мое испуганное лицо и говорит: «Скоро ты потеряешь самое дорогое, что у тебя есть!» Я вырвалась и убежала. Не придала значения. Через 4 дня моего парня не стало — попал под машину, которая появилась из ниоткуда. © Подслушано / Ideer
- В свое время работала в бешеном графике и раз в полгода уезжала на дачу — одна, дней на 5. Дача старая, все скрипит. А на втором этаже, где в принципе и живу, двери не закрываются. Дверь в комнату на замке, а вот коридор открыт. В 2:30 ночи слышу голос матушки: «Открывай, я приехала». И шаги. Спасибо за связь, которая есть там. Звоню тут же маме на мобильный, а она в городе и даже не планировала приезжать. Что это было, я даже не хочу знать. Но кирпичный завод могла уже тогда открыть. © idivodka / Pikabu
- В детстве частенько гостил у бабушки. И однажды она мне рассказала странную историю. Дед очень ждал моего появления на свет, но когда мама была на последних месяцах беременности, сильно заболел. Врачи сказали, что ему осталось несколько месяцев. Затем маму на 9-м месяце положили на сохранение в больницу. В соседний корпус с тем, где лежал дедушка.
Она частенько приходила к нему в палату. И однажды он сказал: «Я чувствую, что скоро покину этот мир». Мама плакала и говорила, что он будет долго жить. А дедушка ответил: «Я уйду, но всегда буду с вами. Вы сами все поймете». Через неделю его не стало.
И ровно через 2 часа после смерти дедушки мама родила меня. У меня были его глаза, нос и даже похожая форма губ. А после выписки маме приснился сон, в котором дедушка сказал: «Теперь я навсегда с вами». Когда бабушка рассказала мне это, я ощутил мурашки. Так вот почему меня всю жизнь сравнивали с дедушкой! © Палата № 6 / VK
- Была я как-то на довольно уединенном пляже, и было очень жарко. Сижу в тени и вдруг замечаю странную фигуру. Будто человек в очень теплой одежде наклонился к воде, что в такую погоду смотрелось как минимум странно. Я так и не поняла, откуда человек пришел-то. Потом у меня возникло такое чувство, будто должно произойти что-то ужасное, но я моргнула и фигура исчезла. © EGgal93 / Reddit
- Как-то в подъезде ко мне подошла незнакомая кошка — очень дружелюбная, будто внимания хотела. Но, приблизившись ко мне она... исчезла! А несколько лет спустя у меня появился котенок. Он вырос в кошку, которая мне очень напоминает вот ту котейку из подъезда. © ThrowawayDewdrop / Reddit
- Много лет проработал в здании, которое на многих наводило ужас. Лестница там скрипела, словно по ней кто-то ходит, когда в здании никого не было. А в саду будто невидимые детки играли — можно было услышать их хихиканье. Часто казалось, будто позади тебя кто-то идет, но никого там не было. Запертые двери оказывались незапертыми, а незапертые — запертыми. Инцидент, который меня потряс, произошел в подвале. Я разогревал обед в микроволновке, дверь в комнату была открыта. А когда я доставал еду, дверь со всего маху захлопнулась. Пол в коридоре там очень скрипел, так что никто не мог незаметно подкрасться и закрыть дверь. Короче, решил поесть прямо там. © ****y****10 / Reddit
- Лет 10 назад листаю соцсети, и тут статья про индусов — праздник у них какой-то. Разглядываю фотки — на одной танцуют девушки на улице, а сбоку стою я и снимаю их на телефон! Но я никогда не была за границей. И не знала про этот праздник. Но вот стоит тетка моих габаритов, с моей прической, в моих очках и даже телефон держит моим жестом! Все, кому показывала фото, абсолютно уверены, что это я. © yadinulya / Pikabu
- Я живу один и много лет слышу в квартире звуки, которые как бы издавать некому. Звук открывания входной двери и дверок шкафчиков, щелканье выключателей, звон тарелок и звук отодвигания стула, звон связки ключей и подобные. В привидений не верю и думал, что мне просто мерещится. Девкам в компании для страху рассказываю про это. А тут пришла ко мне давняя знакомая, она про звуки не знает. Говорит: «У тебя по квартире кто-то ходит, ничего не слышишь?» И тут я офигел. © Подслушано / Ideer
Если вам хочется пощекотать себе нервишки, то у нас есть еще подборка малообъяснимых и от того жутких историй.
AdMe/Народное творчество/16 мистических историй, от которых поползут мурашки, даже если сидеть возле батареи
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