16 мистических историй, от которых поползут мурашки, даже если сидеть возле батареи

Обычно, если хорошо разобраться, то всему можно найти логичное объяснение. Будь то странное поведение домашних питомцев, леденящие душу звуки в доме или странное нечто в темном коридоре. Однако не всегда получается найти причину загадочного происшествия, и мы просто добавляем его в копилку загадочных историй, которыми можно поделиться.