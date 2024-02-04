15 родителей и детей, которые никогда не дадут друг другу заскучать
В каждой семье царит своя особая атмосфера. Одни любят подходить ко всему серьезно и без лишних сюрпризов, а другие не прочь подурачиться и подшутить друг над другом. Смех полезен в обоих случаях, поэтому поднимем уровень эндорфинов вместе с героями сегодняшней подборки.
1. «Первый день рождения моего ребенка. Мы понятия не имели, что в свече был бенгальский огонь»
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4. «Мой 5-летний ребенок сказал, что оставил мне немного»
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7. А ведь так вкусно пахло
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10. Моя мама любит присылать мне фотографии моей 12-летней собаки, чтобы попытаться вернуть меня в свой родной город. Это может сработать
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12. Сегодня был мой день рождения, и мама подарила мне эти печенья
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14. Она еще не знает многих слов, которые можно было бы употребить в этой ситуации
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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью prostooleh / Freepik
AdMe/Народное творчество/15 родителей и детей, которые никогда не дадут друг другу заскучать
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