16 родителей, которые строят из себя пушистых зайчиков, но не тут-то было

Семью не выбирают и из-за этого нам часто и спустя десятилетия приходится разгребать последствия родительских поступков. Говорили «учись на одни пятерки» — и мы теперь боимся ошибаться. Или заявляли «да я на тебя всю жизнь положила» — и теперь разбираться с вечным чувством вины.