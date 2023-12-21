16 родителей, которые строят из себя пушистых зайчиков, но не тут-то было
Семью не выбирают и из-за этого нам часто и спустя десятилетия приходится разгребать последствия родительских поступков. Говорили «учись на одни пятерки» — и мы теперь боимся ошибаться. Или заявляли «да я на тебя всю жизнь положила» — и теперь разбираться с вечным чувством вины.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что чужие родители тоже отжигают еще как.
- Не понимаю, для чего эта жертвенность, которую нам постоянно демонстрируют? Например, у меня детей нет и не планирую. И я понимаю, что в старости будет сложно, но не собираюсь рожать себе сиделку. Сейчас у меня значительная часть дохода уходит на бабулю, которая плохо себя чувствует. Мама тоже еле ходит. Но приехала «смотреть» за бабулей. Отказывается от платной сиделки или помощницы, гробя свое здоровья, приближая день, когда мне придется все бросить и смотреть за ней. Я не понимаю старшее поколение.
- Моя подруга занимается с детьми — ведет английский. Представляете, сколько нужно сил, чтобы дошколят с нуля научить читать на иностранном языке? А у нее получается! Родители не нарадуются, дети ее любят, она счастлива. Но что говорит ее свекровь? Как только девушка жалуется, что устала, та: «Да чего ты придумываешь? Чего ты там устаешь, у тебя ж не работа, а так, финтифлюшки. А вот я бухгалтером на заводе была. Вот это работа».
- К нам на танцы пришла «девочка» 40+. Сына вырастила, есть время для себя. Главный противник танцев не муж, а ее мама. Сначала было: «Да куда тебе в твоем возрасте», а потом: «Лучше б матери помогла». На резонное замечание, что огород можно и на выходных вскопать, слышит лишь недовольное фырканье в телефоне.
- Я не пошла на поводу у матери и поступила в тот университет, в который хотела я, а не она. Мать была категорически против, говорила, что потратила зря на меня время, но потом вроде успокоилась. В универе нам дали задание взять интервью у родителей. Мать выдала: «Раньше я гордилась своей дочерью, а сейчас мне нечем гордиться». Стало очень обидно и до сих пор хочется плакать. © Подслушано / VK
- В детстве ездила в деревню на каникулы. У нас там была соседка баба Аня, древняя старушка. У нее была дочка Галя. Сидя на скамейке около дома, они играли в ладушки — мать за 80 и дочь за 60. В юности за Галей ухаживал хороший парень, и они хотели пожениться, но родители посчитали его «не того сорта». Никуда не отпускали девушку, так и просидела всю жизнь Галя рядом с мамой. © Darja K Graceful Curls
- Уже 5 месяцев без работы, отдыхаю дома, читаю книги, учу языки, гуляю, много готовлю. Живу с мамой, оплачиваю всю коммуналку, покупаю продукты. Маме даю деньги, если нужно. Как же достали эти родственники, которые не дают жизни, которые маме и каждый день говорят гнать меня на работу, чтобы я у нее на шее не сидела. Никакие объяснения, что я живу за свой счет, на ранее заработанные деньги, не помогают! Достали, кто просит этих советов?! © Подслушано
- Я вызвала клининг. Мать: «А самой убраться — нет? Совсем обленилась». Купили робот-пылесос и посудомойку. Мать устраивает тот же самый бубнеж про ленивое поколение. © otstan_ot_menua / Twitter
- Была у меня преподавательница, в молодости вышла замуж, а мужу предложили работу в другом городе. Мама не хотела ее отпускать, на вокзал пришла и сказала выбирать: либо она, либо муж. И преподавательница осталась. Сейчас ей уже 50, больше замужем не была, детей нет, так с мамой и прожила всю жизнь. © Балалайка / AdMe
- Мама долго не отпускала брата от своей юбки. Пылинки с него сдувала. Он очень беспомощен в быту. А тут она всех его девушек критикует, одну за другой. Я говорю: «Мама, так он один останется. Кого ты ему ищешь — мисс совершенство?» А мама такая, подбоченясь: «Да, никто не заслуживает моего сыночка». И тут у меня стали закрадываться нехорошие подозрения: она и не хочет, чтобы он женился. © Лидия Иванова / AdMe
- С детства от мамы слышала: «Ты слабая, ты не потянешь, уходи с кружка / с работы / из университета, сиди дома и лежи на диване». Стоило заболеть — истерика, запирание дома. Чуть задержусь где-то (мне 25, а все надо говорить, во сколько дома буду, да), сразу 20 пропущенных на телефоне, ибо «Я волнуюсь!» И все время: «Ты не сможешь работать, пропадешь одна». Какой я тогда боязливой была. И знаете, чем кончилось? Мне под 30, и я живу за 2 000 км от родителей. © Софочка / AdMe
- С детства я хотела быть переводчиком. Усердно училась — я любила английский. Но в 10-м классе что-то щелкнуло в голове у моих родителей и они решили, что мне нужно выучиться на бухгалтера. Бухгалтеры всегда нужны. Мое мнение? Его просто никто не спрашивал. Но я помню, как плакала в тот вечер. Сейчас я работаю в СМИ, а мой диплом экономиста пылится на полке. Недавно мать закатила скандал отцу: «Почему мы не отправили ее на журналиста?» Просто мать думает, с дипломом журналиста я стала бы начальницей.
- Декан рассказывала. Училась у них девочка, очень умная, «отлично» по всем предметам, участвовала в конференциях. Но в один день прямо на паре у нее случился срыв. Никто не смог ничего сделать. Приехала скорая, ее положили в психлечебницу. Декан спросила врачей, как же так, мол, девочка такая умница, отличница. На что они ответили, что у них в основном только такие и лежат. © Подслушано / VK
- Все детство прошло за учебой. Нас пугали: «Учись хорошо, иначе будешь дворником». И вот мой брат «перевыполнил план». В 27 лет он стал кандидатом наук. Первый человек с ученой степенью в нашей семье. Звонит отцу, чтобы услышать слова гордости. Вместо этого отец ему заявляет: «Ну, это все не важно. Вы когда детей-то заведете?» Брат аж телефон в стену швырнул. Жена его долго успокаивала. Брат мне сказал: «Если им не интересен я, то разве они будут любить внуков?»
- Вот вам история знакомой. Девочке 28. Родители: «Замуж когда? Внуки когда? Посмотри на одноклассниц». — «Ага, а мужья их где? Половина уже в разводе и про алименты только слышали». — «Ну и без мужа давай, мы будем помогать». Девочка съездила на море, ну и сами догадайтесь, с каким результатом. Родила красивого мальчика, чудо и солнышко. Итог через год: девочка на съемной квартире («нам не нужен шумный ребенок в доме»), наняла няню («нам никто не помогал тебя растить, и мы не обязаны»), вышла на работу («какие деньги? мы не обязаны обеспечивать твоего ребенка!»). © kozanostradamys / Pikabu
- Я с 6 лет не ребенок, а «мамина помощница», которая всем должна. У сестры с братом летом отдых, а у меня прополка да поливка огорода. Еще и по завещанию им квартира и куча денег, а мне — этот самый огород, который не продать. Спросила, почему так. А мама заявила, что больше этот участок просто никому не сдался. © Подслушано / Ideer
Бонус: порой от наглых родителей страдают все окружающие
- Заказала сшить свадебное платье. Закупила материала почти на 30 тысяч, жду первую примерку. А швея сообщает, что сшить платье не сможет, так как ее ребенок облил краской мою ткань. Наивно думала, что мне вернут деньги за ткань. Ага, там было фееричное. Эта мамаша заявила: «Как так? Ведь не я же облила, это сделал ребенок, он же не понимает!» Еще и натравила своего мужа на меня, мол, я вымогаю с нее ни за что деньги. © Подслушано / Ideer
А вот еще истории о родительских поступках, которые до сих сложно забыть:
AdMe/Народное творчество/16 родителей, которые строят из себя пушистых зайчиков, но не тут-то было
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