16 родителей, которые выпустили на волю свою бурную фантазию, когда давали имя ребенку
В вопросе выбора имени для ребенка многие родители склонны к экспериментам. Однако не все дети могут полюбить свои необычные имена. Некоторые даже скрывают их от друзей и невест.
- У меня бабушке поставили фиброму. Только вот гинеколог малость так промахнулась со своим диагнозом. А когда эта «фиброма» родилась, бабуля с дедом включили юмор по полной и назвали сына Ромой. © Vakhnevich / Pikabu
- На днях ждала дочку с танцев, и одна бабушка крикнула: «Рамзес, ты куда?» Все родители обернулись на ее зов. Оказывается, Рамзес — это мальчик вполне славянской внешности лет восьми. © Zelebobadee / Pikabu
- Из чата мам. В одной семье назвали первенца именем Енотий. Звучит же: Енотий Пржевальский! Коммент снизу: «Ну что ж вы так, Пржевальского надо было Лошадием назвать». © Rd1976 / Pikabu
- В детстве во дворе жила девушка, все ее называли Эля. Потом оказалось, что зовут ее Электрификация Евгеньевна. © Lassaaire / Pikabu
- Муж познакомил со своим хорошим другом. Серьезный чувак, зовут Викентий. Зашел он в гости, а мы как раз щенка тогда завели. Сидим ужинаем, насыпаю корм щенку. А он ест так, что все летит вокруг миски. Я говорю громко: «Кеша, свинтус, ешь нормально!» Викентий сразу оправдываться начал, типа, извини, не ругайся. Повисла пауза, Викентий смущен. Тишину нарушил смех мужа: «Это она к собаке обращается». Ну забыла я, что Викентий для большинства Кеша. © 2084.34 / ADME
- Знаю сестер Петровых: Николь и Железаида. Старшая думала, что ей не повезло, пока младшая не родилась. А у соседей сыновья: Эдгар, Эдуард и Эдвин. Зовут всех троих дома просто Эдиками. © Понты Деревенские / ADME
- Я знаю девушку по имени Леонида, для друзей — Леня. Причем она умудрилась лет до 20 ни разу не столкнуться с мужским вариантом своего имени и очень удивилась, когда ее познакомили с парнем по имени Леонид. © Таисия К / ADME
- Есть у меня знакомые. До родов имя ребенка серьезно не обсуждали. После выписки из роддома молодая мама говорит мужу, мол, иди и зарегистрируй ребенка Юлей. Папа кивает и регистрирует ребенка Мариной. Когда вскрылся сей факт, мама побежала в ЗАГС и попыталась переназвать дочку Юлей. Там покрутили пальцем у виска: родители, между собой разберитесь сначала. Они переругались и развелись. Но самое интересное, что папа дальше называет ребенка Мариной, а мама — Юлей. Девочке уже 16. На всю эту ситуацию она смотрит с юмором: «Зато ни у кого из моих знакомых такого нет». © Lar888 / Pikabu
- У друзей сын Северин. Родители у него Сергей и Вера — получился СЕрежин и ВЕРИН ребенок. Ну и еще они любители поттерианы. © Ну неееет... / ADME
- Меня маменька думала Изидой назвать. Была бы Изидавасильна. Но в итоге мне повезло иметь простое, незамороченное имя Дина. Хотя вариантов я наслышалась много: Диана, Зина, Динаида, Зинаида. Зато, если кто-то окликнет меня на улице, обернусь я одна. © Dedee / ADME
- А я составляю список коверканья моего имени. Правильный вариант — АйнАра. Но называют меня АйнУра и АйнурА, иногда и АйнОра. Ну и самый забавный случай. Один человек долго-долго смотрел на мое имя, записанное на листочке, и в итоге произнес: «Анастасия!» © Айнара Рахимова / Яндекс.Кью
- Сестру зовут величественно: Леоника Константинова. Мама — большой интеллектуал, журналист и оригинал. Родив, она нашла имя по святкам: Клеоника. Но произносить неудобно, спотыкаешься на К. Тогда решили оставить Леонику. У сверстников никогда не было вопросов, современные дети быстро окрестили ее Лео, Лика, Ника. А у взрослых глаза буквально лезут из орбит. Многие пытались заниматься нравоучением типа: «Это ж надо было так ребенка назвать». Сейчас Лео учится на режиссера, и имя наверняка поможет ей стать если не известной, то запоминающейся точно. © Daria Kakovkina / Яндекс.Кью
- У меня знакомый есть с фамилией Зеленый. А зовут его как? Правильно: Гена! Родители те еще шутники. © DencherS / Pikabu
- Я работал в банке, управляющей у нас была Лада Глинка. А нашим территориальным руководителем был мужчина по фамилии Калина (имя не вспомню). Мы в шутку предлагали ей выйти за него замуж и взять его фамилию. © Camarade / Pikabu
- Меня зовут необычным даже для Республики Татарстан именем Диляфруз. После родов маме приснилось, как она общается с кем-то с таким именем. Имя постоянно коверкают. Однажды вся группа лежала под столом, потому что препод назвала меня Дельфинур. Раньше возникали мысли сменить имя, я ругалась с родителями, но сейчас оно мне очень нравится. Даже несмотря на подчеркивание красной волной в Word. © Диляфруз Гарифулина / Яндекс.Кью
- Моего дядю всегда звали Толей. Лишь будучи взрослой, я узнала его настоящее имя. Оно так не нравилось дяде, что он даже своей жене Толей представился. И только в ЗАГСе она узнала, что на самом деле его зовут Август. © Не мудрая Сова / ADME
Если имя не нравится, то его надо менять — иногда и с фамилией. А то казусы могут случиться, вот как с девушкой по фамилии Гнилоедерево.
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