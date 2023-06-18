16 родителей, которые выпустили на волю свою бурную фантазию, когда давали имя ребенку

В вопросе выбора имени для ребенка многие родители склонны к экспериментам. Однако не все дети могут полюбить свои необычные имена. Некоторые даже скрывают их от друзей и невест.

Если имя не нравится, то его надо менять — иногда и с фамилией. А то казусы могут случиться, вот как с девушкой по фамилии Гнилоедерево.