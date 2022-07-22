16 родственников с причудами, которые как будто проверяют нервы на прочность

Как говорят, родственников не выбирают. Поэтому иногда приходится сталкиваться с просьбами тети посидеть с детьми ее подруги, визитами без предупреждения и даже уговорами одолжить большую денежную сумму, чтобы поехать на них отдыхать в круиз.