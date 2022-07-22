16 родственников с причудами, которые как будто проверяют нервы на прочность
Как говорят, родственников не выбирают. Поэтому иногда приходится сталкиваться с просьбами тети посидеть с детьми ее подруги, визитами без предупреждения и даже уговорами одолжить большую денежную сумму, чтобы поехать на них отдыхать в круиз.
Мы в ADME глубоко сочувствуем людям, которым пришлось столкнуться с выходками родственников.
- Недавно была на свадьбе. Там раздавали магниты с фото жениха и невесты. Когда пришла моя очередь за магнитом, то я узнала, что это не просто широкий жест для родственников и друзей, чтобы они запомнили свадьбу. Это коммерческий ход! За магниты надо заплатить. Хорошо, что хотя бы вход в ЗАГС был бесплатным. © Подслушано / Ideer
- Я только что переехал за 1,5 тыс. км от моей девушки, которая заканчивает учебу и тоже скоро ко мне приедет. Моя тетя живет примерно на полпути между нами и связывается только тогда, когда нужна помощь. Она позвонила и сказала, что попросила мою девушку посидеть с детьми ее друзей. Видите ли, ее подруга едет в город, где я раньше жил, и ей нужно, чтобы кто-то присмотрел за детьми. А она в это время будет проходить какой-то курс, да еще 2–3 недели. Я категорически отклонил «просьбу», но тут тетя перезванивает и сообщает, что с моей девушкой все равно договорилась. © SecureThruObscure / Reddit
- Когда мама с отчимом разводились, он бил себя копытом в грудь, говоря, что я всегда могу обратиться к нему за помощью, это все так же мой дом. Оставил мне ключи и сказал, что я могу приходить, когда мне это необходимо, и мы семья. А на следующий день поменял замки и номер телефона. © Подслушано / Ideer
- У меня тетка, сестра матери, вот уж экземпляр. Еще дама такая в теле. Всегда к нам в гости приезжала и из гостинцев никогда ничего не привозила, ну или дешевку такую, что стыдоба. Зато от нас уезжала с баулами еды. Сестра двоюродная, ее дочка, приезжала постоянно. У матери забрала все туфли шикарные. Типа продать, а потом вернуть деньги. Но, естественно, все это на словах. Сейчас моя сестра имеет 2 дома, 2 квартиры и тачку как минимум за 4 млн. Но к нам она перестала приезжать давно, так как взять уже нечего. © WomanMotors / Pikabu
- Моя сестренка живет с родителями, ни копейки на них не тратит. Лекарства и коммунальные расходы я оплачиваю. Рано утром приезжали с женой ставить капельницы, она спала и возмущалась, что мы ей спать не даем. Зато у нее последний iPhone, и одевается она лучше меня. Для мамы она «бедная, ей в жизни не повезло». По мне, так хорошо устроилась. © Zuzikuz / Pikabu
- Моя мама очень нервно водит машину, поэтому каждый раз, когда ей нужно к врачу, отвожу ее я, хотя и живу в 45 минутах езды. Несколько недель назад я повредила колено и думала, что дело идет к операции. Это произошло примерно за неделю до того, как я в очередной раз должна была отвезти маму на прием. Она виделась со мной и знала, что я не могу даже ходить. Я поехала к врачу показать колено, а по дороге домой позвонила маме и сказала, что мне предписан постельный режим и, возможно, мне придется сделать операцию. Ее первыми словами были: «Значит, ты не собираешься меня завтра отвезти?» © monster_bunny / Reddit
- У нас лысый кот. Приехали как-то на неделю к бабушке мужа. Она ему всю плешь проела: «Как ты мог привезти мне это исчадие ада?!» Недавно я забежала к ней в гости ненадолго, а она вежливо так спрашивает: «А где же ваша чудная облезлая кошечка?» © Подслушано / Ideer
- Как-то разбирала старые открытки и увидела, как моя бабушка поздравляла сноху: «Не грусти и не плачь, что тебе 45». И еще одна: «Сегодня вам исполнилось полвека». А мне недавно многоюродная тетя, с которой никогда не встречались, написала поздравление. Оно начиналось со слов: «Не ищи себе бед, не придумывай драм, избавляйся от жалоб фальшивых» — и так далее. Видимо, умение поздравить — это семейная черта. © Lesya Kiss / ADME
- После свадьбы мы с мужем жили с моими родителями около 1,5 лет. Все это время муж помогал моей сестре: присматривал за нашим племянником или отвозил ее на работу. Когда мы сказали ей, что переезжаем, она разозлилась и потребовала, чтобы мой муж остался в нашем родном городе, чтобы быть наготове каждый день на случай, если ее вызовут на работу и ей понадобится няня. © Dani_Daniela / Reddit
- Свекровь сразу сказала, что помогать с ребенком не будет, хватило забот о первой внучке. Пригласили ее как-то на семейный ужин. Все пришли, а бабушки нет, и трубку не берет! Уже места не находили — мало ли что случилось. И тут с опозданием на 2 часа является она и говорит: «Зашла по пути на презентацию сетевой косметики, на звонки не отвечала потому, что неприлично это». © Ползучесть / ADME
- Мой отец попросил у меня крупную сумму, чтобы выплатить гонорар его адвокату по разводу с моей мамой. А через 3 месяца я узнаю, что он отправился в круиз. © flying_giraffe / Reddit
- Меня как-то познакомили с родственницей моего отца. Она, даже не взглянув на меня, сказала: «Я сразу поняла, кто это. Как мать, неприятная». © Leeanna Abraamian
- Когда брат сказал нашей маме, что собирается стать отцом, она ответила, что в данный момент была бы счастливее иметь внука от меня (дочери). Кстати, ему 26 лет, женат, есть стабильная работа, а мне 16, я только заканчиваю школу. © cogumelosnacabeca / Reddit
- Я приехала после школы поступать в другой город. Там жила мамина двоюродная сестра. Они между собой договорились, что жить я буду у родственников, моего мнения вообще никто не спрашивал. Семья была очень зажиточная, огромный дом. Ну что ж, вытерпела я 2 месяца и сбежала оттуда сверкая пятками, ибо: дом весь убирала я, и не один раз в неделю. Стирала (и не только свои вещи) тоже я. Автомата еще не было, поэтому стирка на весь день, а потом все это перегладить надо. Уроки с младшим братом надо было делать каждый вечер. Хорошо, хоть от готовки меня освободили, потому как дядька ел только то, что жена приготовит. Они меня кормили, чем и попрекали, поэтому я лишнюю крошку съесть боялась. На свою учебу времени категорически не оставалось, поэтому ноги в руки — и в общагу, которая раем показалась. © protivnyaka / Pikabu
- Мне мама год назад выдала, что я объедаю семью, хотя я дома только ужинаю, все остальное время на работе, каждый месяц отдаю ей 15 тыс. и продукты покупаю иногда. После скандала мне выделили отдельный холодильник, и я стала питаться отдельно, больше ни крошки у матери не взяла, хотя она постоянно звала за стол. Обидно это все до слез, мы же родные люди, но ее слова были как плевок в душу. © Подслушано / Ideer
- С 23 лет, как я вышла замуж, родня со стороны мужа начала доканывать вопросом: «Когда пополнение?!» И если сначала были просто вопросы, через пару лет это переросло в угрозы: «Вот если не родишь...» В итоге мы с мужем ограничили общение с его родней. Родила я в 32 года, будучи заместителем генерального директора. Второго планирую в 35–37 лет. Мы счастливы, живем в достатке, путешествуем, позволяем себе дорогие вещи и развлечения. Но родственнички не перестали осуждать, мол, как вам не стыдно так жить и отдыхать. © Подслушано / Ideer
А с какими чудачествами своих родственников приходилось сталкиваться вам?
AdMe/Народное творчество/16 родственников с причудами, которые как будто проверяют нервы на прочность
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