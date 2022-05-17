16 счастливчиков, которые отремонтировали свои кухни так, что залюбуешься
Всегда найдутся причины, чтобы отремонтировать кухню. Либо вам кажется, что она устарела, либо просто надоел старый дизайн. Нет ничего хуже, чем раз за разом начинать утро с раздражения из-за внешнего вида одного из самых главных помещений в доме.
Мы в ADME не в силах устоять перед соблазном провести время за рассматриванием фотографий уютных и комфортных кухонь. Особенно любопытно видеть, как, словно по мановению волшебной палочки, скучное и пыльное помещение превращается в настоящую усладу для глаз.
«Закончили ремонт кухни, оснастив ее уютным кофейным уголком и полкой для моей коллекции цветного стекла»
«До и после ремонта кухни своими руками. Возились 2 недели, потому что муж работает, а я сижу с 2 детьми»
«Сделала на кухне такой необходимый косметический ремонт. На душе сразу стало так уютно!»
- Скажу, как человек, который подбирает квартиру и сходит с ума из-за маленьких кухонь: вы сделали свою такой очаровательной! © quamquam11 / Reddit
Еще одно волшебное преображение
- О, это напоминает мне ремонт в игре Sims. Это комплимент, если что. © showerbeer****chug / Reddit
Кухня до и после ремонта
- Респект за что-то необычное и уютное. По моему мнению, на свете слишком много скучных и стерильных белых открытых кухонь. © MiddleTomatillo / Reddit
«Хотела показать свою кухню до и после ремонта. Что думаете?»
«Все на кухне было разработано мной по индивидуальному заказу. У всего есть место и свое предназначение»
- Выглядит здорово. Стало светлее и просторнее. Могу поспорить, готовить там одно удовольствие. © JessabelWasHere / Reddit
«Недавно купил новый дом, и он отчаянно нуждается в обновлении. На прошлой неделе закончил с кухней»
«Немного до и после»
- Такая открытая и воздушная! © freerangedorito / Reddit
«Ремонт на кухне наконец-то закончен»
- Это одна и та же кухня? Выглядит так, будто это совсем другой дом. Отлично сделано. © joe-Horn / Reddit
«Я люблю стиль модерн, а моя жена предпочитает деревенский. Поэтому мы пошли на компромисс»
- Эта кухня будто тыквенное латте. Я бы хотела, чтобы у меня была такая. © womcave / Reddit
«Ремонт всего дома занял год, из него на кухню ушло около 3 месяцев»
«Удивил жену ремонтом в кухне к нашей годовщине. Это то, что я смог сделать за 44 часа»
«Спустя 7 недель ремонт нашей кухни завершен»
- Вау, мне нравится цвет шкафов! Вы их сами красили или кого-то нанимали? © default_username20 / Reddit
«Ремонт кухни. До и после»
- Мне нравится, что вы не побоялись использовать черный цвет в небольшом пространстве. Получилось уютно и не тесно. © Electrical_Tomato / Reddit
«Когда мы сняли подвесной потолок, нашли записку от предыдущего владельца с таким текстом: „Кухня отремонтирована в ноябре 1976 года“»
А вам какие идеи показались настолько интересными, что вы захотели немедленно воплотить их на своей кухне?
Фото на превью mrhot76 / Imgur
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