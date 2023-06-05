16 счастливчиков, которых будто сама фортуна вытащила из большой беды
Жизнь полна случайностей, как хороших, так и не очень. А порой бывают ситуации, когда человека будто невидимая рука отводит от неприятностей: то незнакомец шепнет что-то важное на ушко, то интуиция подсказывает, как лучше поступить. Вот и с героями нашей подборки приключились необъяснимые чудеса.
- Мне было 7 лет, ехали в поезде. Проснулся из-за желания сходить в туалет, разбудил маму, она меня отвела. И вот только я сел нa унитаз, желание облегчиться резко исчезло. Вышел, признался, что расхотел. Немножко получил, но, когда мы вернулись в купе, я просто обалдел — на моей подушке был огромный булыжник, превышающий размер моей головы раза в четыре. Окно было полностью разбито. Понятия не имею, как такое могло случиться, но я уверен, что на тот момент меня кто-то уберег. © Подслушано / VK
- Друг на работе случайно заметил крошечную родинку на моей шее и сказал, что я должен провериться. Я забеспокоился, посмотрел и убедился, что это меланома. Ее смогли удалить только со второй попытки, но вот я здоров уже более 15 лет. © Scott Rubel / Quora
- В мои 17 папа не хотел отпускать меня на концерт одной рок-группы. Я еле-еле выпросила его купить мне билет, пришлось пойти на обман и сказать, что пойду с друзьями. Пошла одна, да еще и футболку с автографами музыкантов отхватила. А через пару лет группа распалась. Уже семь лет прошло с их последнего концерта, недавно мой папа попал в аварию, нужна была дорогая операция, но денег у нашей семьи не было. Я гениально продала ту самую футболку с автографами распавшейся рок-группы, все деньги ушли на реабилитацию папы. А его первыми словами после операции были: «Не зря я тебя тогда отпустил на тот дурацкий концерт!». © Палата № 6 / VK
- Как-то раз ехала с дочкой восьми лет домой, и нас занесло на трассе. Была буря, снег по колено, вокруг — ни машины, и лопаты с собой не оказалось. А через пару минут откуда ни возьмись подошли два здоровяка, толкнули мою машину сзади и вернули на дорогу. Я вышла из машины, чтобы поблагодарить их, а те ребята были уже очень далеко, а потом и вовсе будто испарились. Я искренне верю, что они были посланы нам в помощь! © Cole Eff / Quora
- Когда я был маленьким, моей маме показалось, что со мной что-то не так. Но доктора по телефону не верили, говорили: «Приходите недельки через две». Она с яростью сказала, что сейчас же привезет меня в больницу, и ей по барабану, что они об этом думают. Мы добрались до терапевта, он послушал меня стетоскопом, понюхал дыхание и сказал: «На лечение срочно!». Оказывается, у меня диабет 1-го типа, и если бы я подождал еще день, то умер. Дыхание связано с кетонами в крови. Когда происходит осложнение диабета, то изо рта пахнет яблоками. © FracturedPixel / Reddit
- Ехала как-то в метро, сижу себе, смотрю в одну точку, начинаю засыпать. Вдруг слышу, что моя остановка, встаю, собираюсь выходить, как вдруг мне какая-то бабуля странная в спину говорит: «Держись крепче, внучка!». Я ничего не поняла, но когда поднималась на эскалаторе, то на всякий случай держалась крепко за поручень. В один момент что-то случилось и эскалатор остановился. Многие люди упали, некоторые сильно ушиблись, одному мужчине даже помощь медицинскую пришлось оказывать. А я удержалась, потому что крепко ухватилась за поручень. До сих пор не могу поверить в то, что случилось за пару минут до этого. © Палата № 6 / VK
- Дважды я прислушивалась к своему телу, и оно спасало меня. В первый раз у меня были очень болезненные менструальные спазмы, на следующий день я записалась на прием к своему акушеру-гинекологу. Там сразу же сделали мне УЗИ и обнаружили опухоль. К счастью, с ней справились. Но пришлось принимать гормоны. Год спустя я сидела в ванной, потянулась за полотенцем и почувствовал странную боль в левой груди. Я уже знала, что это рак. На следующее утро первым делом пошла на маммографию. Все подтвердилось. Я прошла очень тяжелое лечение, но в итоге полностью выздоровела. © ktmbd / Reddit
- Отдыхали на даче. В тот день моя 2-летняя дочь играла у забора, а я отдыхала рядом. Ну, я и задремала. Снится мне покойный дед. Говорит, мол, Анютку от забора убери скорее, нельзя ей ко мне, рано. Тут же просыпаюсь в холодном поту. Позвала дочь к себе, а через несколько минут на то место падает огромная сосна. Ломает уже некрепкий и старый забор. Теперь я поняла, от чего дед правнучку уберег. © Подслушано / VK
- Папа лежал в больнице с серьезными проблемами со спиной. Никто не знал, как ему помочь. Вошел мужчина, задал ему несколько вопросов, провел краткий осмотр, а затем отлучился на несколько минут. Вернувшись, он показал папе упражнение, которое никто раньше не предлагал делать. И ему помогло. Когда он спросил медсестру, что за врач, она лишь развела руками — по описанию такого человека никто не знал. © Sharon Suess / Quora
- Мой биологический отец спас меня, сам того не зная. Нас с сестрой усыновили. В 20 лет я нашел биологических родителей. Встретили они меня тепло. Потом оказалось, что у отца была сложная форма рака, которую тяжело обнаружить при медосмотре. Он узнал об этом совершенно случайно и успел вылечиться. А примерно в его возрасте у меня также начались проблемы со здоровьем. Тесты ничего не показывали, но врачи упорно болезнь искали из-за рассказов об отце. И в конце концов, у меня оказался такой же рак, как у него, с которым в итоге я благополучно справился, так как его вовремя обнаружили. Так что, если бы я не разыскал отца, то сейчас бы уже не жил, скорее всего. А вот моя приемная сестра убедила приемных родителей лишить меня наследства из-за такой «измены». © Jeff Headley / Quora
- Снимала крышку со сковороды, в которой жарились грибы, и в этот момент мой кот неожиданно громко мяукнул. Если бы не повернула голову в его сторону — в глаз бы полетели капли раскаленного масла. А так попали в висок. © Oka-reka / ADME
- Я ночевал у друга за городом. Он спал в одной комнате, а я в другой. Рядом со мной примостилась его собака Иззи. Среди ночи меня будят звуки, похожие на шарканья ног, Иззи тоже вскакивает, смотрит на меня, потом на заднюю дверь и рычит. У моего друга была дочка 4-5 лет, и я подумал, что это она. Я подошел к двери, но вместо того, чтобы открыть ее, наоборот, запер. Тихонько подлез к окну, чтобы посмотреть, кто там. Там стояла огромная медведица. Вряд ли я бы выжил, если бы интуиция меня подвела, и я открыл дверь, как изначально планировал. © fake_f*****ton / Reddit
- Было мне года четыре. Вместе со старшим братом поехали купаться на деревенский пруд. Плавать я не умел и барахтался возле берега. Жара, народу тьма, брат про меня забыл, как приехали. И вдруг я стал сползать по глинистому дну на глубину. Пытаюсь выбраться, а не выходит. Растерялся, естественно, что-то мычу, пытаюсь руками внимание привлечь, но только хуже становится — быстрей сползаю. Народу — море, а дела до меня никому нет. Проходил мимо парень, лет пятнадцати, подхватил и к берегу швырнул. Так — между делом. Швырнул и не оглядываясь дальше в воду полез. Уверен, он про меня тут же забыл. А ведь спас! Жизнь подарил. Пятьдесят лет его вспоминаю. Ни имени, ни лица даже его не помню, а всем ему обязан. © lem02 / Pikabu
- Было мне лет десять, жил в небольшом городе, где самостоятельно ездил на автобусе через весь город на занятия. Однажды по пути я перебегал дорогу в неположенном месте и угодил в ситуацию, которая грозила закончиться для меня плачевно: я стоял на разделительной линии посреди двусторонней дороги, а слева и справа приближались два автобуса. Обычно они расходились, чуть ли не чиркая зеркалами. Осознав опасность я испугался и остолбенел, уже представил худшее, как вдруг кто-то сильно толкнул меня в спину, но толчок был, не сбивающий с ног, а именно придающий правильный импульс — я в мгновение ока перелетел через полосу перед капотом едущего справа автобуса и оказался на обочине в безопасности.
А когда я обернулся посмотреть, кто меня вытолкнул с дороги — там никого не было! © Jly4e3apHblu / Pikabu
- Надо было сходить в магазин. Дорога до магазина прошла нормально, а вот назад... На выходе из сего чудесного здания мне пришло сообщение от друга, и я остановился его прочитать. Прочитал, иду дальше. Слышу скрип. Передо мной в двух метрах врезается в забор машина. Теперь мне кажется, что мой друг спас мне жизнь! © Подслушано / VK
- Зимой на маму напали грабители, она не могла закричать, они закрыли ей рот. Вдруг раздался голос: «Оставьте ее в покое», — и грабители убежали. Рядом стояла старушка в ночнушке и тапочках. Мама велела ей идти домой. Потом мы пошли поблагодарить старушку, а жители этих домов сказали, что никаких старушек тут нет. Мы обошли несколько домов, но никто не узнал женщину. И тогда я сказал маме: «Это был твой ангел-хранитель». © Susan Mcdermott / Quora
Иногда и правда кажется, что некоторых неприятностей люди избегают по необъяснимым обстоятельствам. Поэтому важно прислушиваться к интуиции.
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