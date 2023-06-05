16 счастливчиков, которых будто сама фортуна вытащила из большой беды

Жизнь полна случайностей, как хороших, так и не очень. А порой бывают ситуации, когда человека будто невидимая рука отводит от неприятностей: то незнакомец шепнет что-то важное на ушко, то интуиция подсказывает, как лучше поступить. Вот и с героями нашей подборки приключились необъяснимые чудеса.