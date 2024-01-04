16 шедевральных отзывов от покупателей, которые могут дать фору комедийному фильму
Многие из нас хотя бы раз в жизни оставляли отзыв на товар, услугу или заведение, где побывали. Кто-то предпочитает лаконичность и ограничивается изложением фактов, кто-то изливается в подробностях, описывая свои эмоции от покупки. А кто-то и вовсе подходит к написанию отзыва с юмором и даже капелькой сарказма так, что дадут фору любому анекдоту.
Конечно, это все носки
Профессионалы не зря едят свой хлеб
Овечку жалко
В одном месте убыло, в другом прибыло
И это радует
Когда качество товара не имеет значения
Похоже, она хочет заполучить все эти легинсы
И блендер хочется купить уже немного меньше
Вот это сервис!
Сначала посмеялся, а потом подумал о себе и загрустил
«Всегда бы так»
«На корпоративе нужно есть и можно сразу идти без белья»
Когда слегка ошибся с заказом
Вот умеют найти подход к покупателю
«Поэтому 3 звезды»
«Про восторг и носовые платки»
Еще больше отзывов, которые оставили покупатели с отменным чувством юмора и острым языком, можете почитать в этих статьях:
AdMe/Народное творчество/16 шедевральных отзывов от покупателей, которые могут дать фору комедийному фильму
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