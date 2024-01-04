16 шедевральных отзывов от покупателей, которые могут дать фору комедийному фильму

Многие из нас хотя бы раз в жизни оставляли отзыв на товар, услугу или заведение, где побывали. Кто-то предпочитает лаконичность и ограничивается изложением фактов, кто-то изливается в подробностях, описывая свои эмоции от покупки. А кто-то и вовсе подходит к написанию отзыва с юмором и даже капелькой сарказма так, что дадут фору любому анекдоту.

Конечно, это все носки

Профессионалы не зря едят свой хлеб

Овечку жалко

В одном месте убыло, в другом прибыло

И это радует

Когда качество товара не имеет значения

Похоже, она хочет заполучить все эти легинсы

И блендер хочется купить уже немного меньше

Вот это сервис!

Сначала посмеялся, а потом подумал о себе и загрустил

«Всегда бы так»

«На корпоративе нужно есть и можно сразу идти без белья⁠⁠»

Когда слегка ошибся с заказом

Вот умеют найти подход к покупателю

«Поэтому 3 звезды»