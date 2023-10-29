16 ситуаций, когда людям попались такие незнакомцы, о которых хоть легенды складывай

Мы в жизни постоянно пересекаемся с людьми, которых совершенно не знаем. Но порой они так себя проявляют, что встреча с ними намертво врезается в память. Например, консультант из автомагазина подарил посетителю редкую модель игрушки. А незнакомая женщина помогла нашей читательнице вылечить проблемную кожу. Хотя иногда незнакомцы запоминаются благодаря своим странным поступкам, читайте о них в конце статьи.