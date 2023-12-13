16 женщин показали, что макияж — это не только «оп, и красавица», но и маленький вагончик с проблемами

С помощью косметики всегда можно закрасить неприглядный прыщик или подчеркнуть глаза. Однако любая женщина знает — не все так просто. С макияжем нередко возникают проблемы, о которых не говорят ни в рекламе, ни в косметических магазинах. А вот героини нашей подборки без прикрас показали, что в любой момент что-то может пойти не так.

«Теория цвета в действии. Слева то, как блеск выглядит на блогере, а справа — на мне»

«Одна из проблем в макияже — сложно накрасить глаза одинаково»

«Это была единственная помада с идеальным оттенком в моей косметичке. Кот сбросил ее на пол, а собака погрызла»

«Хотела сделать макияж в корейском стиле, но получилось не то, чтобы удачно»

«Купила новую палетку и не могу понять, как вообще пользоваться этим оттенком посередине»

«Мне кажется, что мне не идет ни один цвет помады»

«Вот почему красные тени для глаз — плохая идея»

«Заказала накладные ресницы, а они оказались какие-то шибко большие. Назвала бы такой макияж „чрезмерным“»

«Выходила замуж на роскошном курорте и вот такой, на секундочку недешевый, макияж мне сделали»

«Как выглядит мой бронзер на упаковке и какой он на самом деле»

«Заплатила визажисту, и она предложила мне идти на бал вот так. В итоге я все смыла и сама себя накрасила»

«Отдала за этот макияж и прическу $100. Линия лба отличается от оттенка лица, да еще и ресницы отклеиваются»

«Купила мини-палетку, и она реально мини! Я думала, что до этого у меня и была мини-версия, но теперь понимаю, что нет»

«Пересмотрела кучу уроков, как делать стрелки, но они все равно смотрятся на мне как-то нелепо»

«На свадьбу подруги делала макияж у профессионального визажиста. До сих пор не могу поверить, что я за это деньги заплатила»

«Ночью дети забрались в мою косметичку. Теперь ее нужно спасать»