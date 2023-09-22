16 случаев, когда родительский чат стал кладезем потешных историй
Школьная пора — это стресс не только для детей, но и для родителей и учителей. Помимо того, что все привыкают к расписанию, новым правилам и условиям, в жизнь взрослых приходят родительские чаты, в которых драмы смешиваются с бессмысленными спорами, а странные вопросы — с экстраординарными репликами. Кстати, родители дошкольнят тоже на стенку лезут из-за подобных чатов.
- Подруга жены вступила в школьный чат. Еще даже 1 сентября не наступило, а уже сотни сообщений. Ну, она и решила переименовать чат для себя в «Бестолковые курицы». Думала, что переименовывает только у себя в телефоне... Полчаса была гробовая тишина, а потом чат чуть не треснул от кудахтанья. Не знаю, сколько косых взглядов она на 1 сентября словила, но ни в какие инициативные группы ее после этого не звали. Правда, она была только рада этому. © v.tatarsky / Pikabu
- Работаю в школе. Как же меня достал чат учителей и администрации! Там постоянно что-то пишут! Я отключила уведомления и звук, но чат наполняется постоянно. И ладно, в будние дни, так еще в выходные! Мало того, мне постоянно прилетает за то, что я не изволю отвечать в выходные или вечером. И в этот чат присылают замены заболевших учителей. Вот как я должна приехать в школу к 8 утра, когда сообщение о замене прислали в 11 вечера, когда я уже спала? Спала спокойным сном, зная, что мне завтра к пятому уроку, я могу вставать в 10 утра. Но нет, в 8 меня будит звонок и истошный крик завуча: «Вы где?! Ваш класс разносит кабинет!» Я уже устала бороться с ними. Я за прогресс, телефоны и интернет — это удобно невероятно. Но иногда хочется обратно в эру дисковых телефонов, которые и то не у всех есть. © Подслушано / Ideer
«Воспитательница в чате отжигает»
- Началась школа. Вчера потерялась пропись... Супруга написала в родительский чат. Родители устроили глобальную тревогу! Пропись нашлась — соседка ребенка по парте случайно положила к себе в портфель. Сейчас пришел с работы, читаю чат. Потерялась жилетка... © Procurator2 / Twitter
- Бесит молодая девушка из нашего родительского чата. У нас достаточно дружная группа, многие общаются в жизни, поддерживают друг друга и детей, можем вместе посмеяться. Но когда эта особа в сети, она сводит все общение к обсуждению ее маникюра, прически и фигуры. Была в шоке, когда она кинула свое фото, спросив у мужчин из чата, стоит ли ей худеть. Вот что в голове у человека? Создали отдельный чат без нее, уже сутки ржем с этих потуг обратить на себя внимание. © Подслушано / Ideer
«Не могу не поделиться, сижу рыдаю над родительским чатом. Встречайте: новый друг ничоси — вужаси!»
- В школьном чате одна из учениц уезжает, другая мама желает: «Успехов Эммочке и покарать мир». Блин, Эммочка, давно пора! © lotareva3 / Twitter
- Когда мой друг Леша, отец троих детей, отдал свою дочку в первый класс, его тут же добавили в родительский чат. В чате рулила активная мамаша — из тех, которые всегда в курсе всего. Она написала: «1. Необходимо сдать по 800 рублей на охрану школы.
2. Уже на следующей неделе, 15-го числа, у Тамары Михайловны день рождения. На подарок предлагаю собрать по 1000 рублей. Пока ума не приложу, что ей дарить.
3. Нам нужно выбрать председателя родительского комитета класса». Недолго думая, Леша принялся отвечать: «1. Дорогие друзья, по моему скромному мнению, пока преждевременно сдавать по 800 рублей на охрану. Я сам свяжусь с департаментом образования и доложу, в каком количестве выделяются деньги на охрану школ и кто за выделенные средства отвечает. 2. Считаю, что по 1000 рублей на день рождения скинуться вполне можно. Что любит Тамара Михайловна, я не знаю, но ничего страшного, до 15-го времени еще много. Первоочередное сейчас то, что люблю я, а это надувные рыбацкие лодки. Первоочередное, потому что день рождения у меня уже послезавтра. И еще, как-то нехорошо, что мы забыли включить в наш чат саму Тамару Михайловну, она все же классный руководитель. И потом, как она сможет скидываться на подарки на наши дни рождения? Дискриминация какая-то получается по отношению к учителю.» Одна половина родителей тут же выдвинула кандидатуру Леши на пост председателя родительского комитета, а вторая дружно за него проголосовала. © Darkman19 / Pikabu
«Случайно добавили в какой-то родительский чат»
- Моя дочь уже как пять лет закончила школу, с ее классным руководителем мы общались только на родительских собраниях, с другими родителями — аналогично. Сейчас мои подруги постоянно переписываются со всеми родителями из класса в общем чате, пишут учителю по любому поводу, вплоть до «У вас его тетрадка или дома поискать?» Мне кажется, что жизнь учителей стала еще трудней. © Подслушано / Ideer
- В родительском чате детсада споры по поводу утренника и мешков для подарков. Месяц все лежат в обмороке, будет ли дополнительный пазл и аниматор-зайчик. Я периодически спрашиваю, договорились ли они и куда сдавать деньги. Меня винят в безучастности и безразличии к ребенку. Тошно. © mopey_girl / Twitter
«И снова приколы в родительском чате»
- С утра уже в родительском чате женщина возмущается: «Вы что пишите в чат все? Отвлекает! Если у вас нет работы, это не значит, что у других ее нет». Походу, первый ребенок у нее. © zhenis / Twitter
- Мне 25, сын учится в первом классе. Все родители старше меня, но в чате я регулярно вижу: «Здрасьти», «Ни придет», «Званок», «Во скока?», «Пачиму», «Четать и песать», «Сталовая», «После урокав» и прочее. Одна женщина постоянно пишет имя учительницы с ошибкой, а отчество — с маленькой буквы. У другой сын не умеет сам переобуться, у третьей дочка не умеет куртку надевать. Но что бы я ни сказала, меня не слушают из-за моего возраста. Родителям впору самим в школу вернуться. © Подслушано / Ideer
«После исправления стало гораздо лучше, конечно»
«Шла вторая неделя сентября...»
Школа — это то место, в котором без чувства юмора никуда. Не только родителям, но и учителям иногда приходится демонстрировать чудеса выдержки.
AdMe/Народное творчество/16 случаев, когда родительский чат стал кладезем потешных историй
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