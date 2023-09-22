16 случаев, когда родительский чат стал кладезем потешных историй

Школьная пора — это стресс не только для детей, но и для родителей и учителей. Помимо того, что все привыкают к расписанию, новым правилам и условиям, в жизнь взрослых приходят родительские чаты, в которых драмы смешиваются с бессмысленными спорами, а странные вопросы — с экстраординарными репликами. Кстати, родители дошкольнят тоже на стенку лезут из-за подобных чатов.