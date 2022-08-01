16 случаев, после которых от дружбы осталась только дырка от бублика
У всех, наверное, бывали в жизни такие озарения, когда мы понимали, что наш друг или подруга на самом-то деле не желают нам добра. Конечно, такое печально осознавать и в 16 лет, и в 30, и в 50. Но лучше избавляться от токсичного окружения, если на самом деле с тобой не дружат, а используют тебя.
Мы в ADME сделали подборку, в которой пользователи сети рассказывают о том, что стало для них поворотным моментом и поставило точку в дружбе.
- Звонит друг. Приезжай, говорит, нужно срочно поднять холодильник на этаж. Это друг, значит, надо помочь! Отменяю все дела, сажусь на велик и кручу педали к нему минут 30. Приезжаю и час стою у закрытого подъезда. Трубу не берет ни он, ни его жена. Думал уже уезжать, идет его сын, я к нему: «Ну что там с холодильником?» А он в ответ: «А мы его давно уже подняли сами». И пошел по своим делам. Что ж, а я пошел по своим. © FastFantasy / Pikabu
- В средней школе я была кем-то вроде «некрасивой подружки»: была полновата и не знала, как укладывать свои вьющиеся волосы. А выросла — похудела, стала делать укладку и макияж. После этих изменений школьная «лучшая подруга» все время злилась на меня без причины и однажды выпалила: «Ты мне больше нравилась, когда была толстой». Моя жизнь стала гораздо лучше без нее. © Frolic-A-holic / Reddit
- Звонит мне как-то друг и говорит: «Слушай, дай мне денег в долг. Вы ведь богатые, квартиру недавно купили». И голос у него такой взволнованный был. Квартиру мы действительно тогда купили. В ипотеку. На 25 лет. Денег даже на кровать не хватало, спали на старом матрасе на полу. «Что случилось?» — спрашиваю. Отвечает: «Да я машину разбил, буду новую брать». «Прости, братан, — говорю. — Денег действительно нет». «А я-то думал, что ты мне друг», — говорит Димон. Удалил меня из друзей во всех сетях и звонки сбрасывал. © TheAlexNomad / Pikabu
- У меня была лучшая подруга. Она часами могла говорить о себе, а когда я хотела поделиться чем-то важным, переводила разговор. Однажды я была ужасно расстроена и рассказала ей о своей проблеме, а она мне в ответ поведала прикол, как начальник пожурил ее за опоздание на работу. Это стало последней каплей. Знать ее не желаю. © freakybe / Reddit
- Подруга выходила замуж. У нее очень высокий брат, и она хотела, чтобы я на фото стояла рядом с ним на каблуках. Как назло, я упала и получила травму лодыжки, в итоге на свадьбу пришла в сандалиях. Она жутко взбесилась. Тогда я списала это на предсвадебный стресс, но потом поняла, что ей всегда было плевать на мое благополучие, главное — чтобы фоточки красивые вышли. © Undead_Mistress / Reddit
- Был у меня друг детства Саша. Разъехались по разным городам, и как-то общение сошло на нет. И вот Саша женится. Звонит: «Давай ты свидетелем будешь?» У нас, к слову, свидетели больше всех денег кладут на свадьбах. Тут его невеста начинает моей жене в соцсетях строчить: «Саша говорил, твой Дима богатый. Вон у него мама на „крузаке“ ездит». Машина-то отчима, да и я живу без помощи родителей. В общем, показала мне моя эту переписку... Там от нас, по ходу, денег больших ждали. Почесал я тогда репу и написал Саше, что денег у меня особо нет. Ну и как-то прекратили мы общение. © Longdm1 / Pikabu
- Звонит знакомый, просит мебель поднять на этаж. Говорит, угостит нас за свой счет. Ну и собралось нас, таких помощников, 3 человека. Как только подняли все, нам пожали руки и хлопнули дверью перед носом со словами: «Извините, мужики, жена не пускает». © RonnieD / Pikabu
- У меня был день рождения, мне исполнялось 16. Я позвала 3 подруг в кино, а потом мы собирались где-нибудь посидеть. Прождала их час, и только потом одна из них написала СМС: «Прости, кое-что случилось». Оказалось, они просто пошли в торговый центр за шмотками. Я с ними больше не общалась. 7 лет прошло, а до сих пор обидно. © spacialHistorian / Reddit
- Дружеская помощь заканчивается, когда одна сторона решает не помогать другой. Один раз ездил аж за 500 км к родителям друга: делали там крышу. Старую убирали, клали утеплитель и закрепляли новую. Вымотался капитально. А потом я попросил друга помочь перетащить 2 дивана с одного дома в другой, расстояние между которыми было 20 м. Он сказал, что мама не разрешает. Ему больше 30 лет. После этого я пересмотрел многие вещи в жизни. Это прям знаковая точка была. © YAP*** / Pikabu
- Пошли с подругой в гости к девочке знакомой. Купили вкусняшек, фруктов, я за все заплатила, и подруга должна была мне половину отдать. Сидим болтаем, я сказала, что хочу купить крем для лица определенной фирмы. Тут хозяйка квартиры подскочила и сказала, что вот как классно, у нее как раз есть такой крем, но он ей не подошел. И подарила его мне. В общем, моя подруга не стала отдавать мне деньги за еду, потому что «ну вот, тебе же крем подарили». © Яна Синицкая / VK
- Подруга подвозила меня домой, и тут на улице мы увидели моего бывшего. Прошло лет 6 с тех пор, как мы с ним расстались. Подруга призналась, что он тоже ей нравился и она пыталась его закадрить. Выболтала кое-какие подробности. Я вышла из машины, и, пока шла до квартиры, меня осенило: она же всегда пыталась меня с ним рассорить. Больше я на ее звонки не отвечала. Лучше держаться от такой мадам подальше. © Undead_Mistress / Reddit
- Был у меня товарищ. Как-то сел ко мне в машину на переднее пассажирское, открыл бардачок, а там у меня всегда наличка на всякий непредвиденный случай лежала. И вот берет он пару тысяч и кладет к себе в карман. «Ничего, что я рядом сижу?» — спрашиваю. А он: «Да у тебя же еще есть. А эти деньги все равно здесь просто так лежат». Я в шоке: «Ты что, прикалываешься?» Нет, он не прикалывался, как выяснилось. Выгнал его восвояси. © AlexanderNed / Pikabu
- Мы дружили компанией уже 3 года. И у одного парня был день рождения, куда он пригласил всех наших, кроме меня и моего парня. © ellebee83 / Reddit
- Мне было 12. Карманных денег у меня тогда было мало, экономила каждую копейку. Как-то раз мы с друзьями пошли в кино, и подруга попросила одолжить ей денег на автобус. Конечно, я заплатила за нее. На обратном пути она еще раз попросила денег, и я снова дала. Но она стала шептаться с ребятами, хихикать и коситься на меня. Позже мне объяснили, что у нее были деньги, просто ей было прикольно «развести» меня. На этом наша дружба закончилась. © Laconophilia / Reddit
- Раньше у меня были хорошие отношения со старой школьной подругой, а потом началась эпопея: «Да-да, я очень хочу тебя увидеть, но сейчас нет времени, давай как-нибудь в другой раз». © I_Ace_English / Reddit
- Был у меня друг школьный, дружили с ним с 1-го класса. Занял он у меня как-то денег на неделю, сумма была немаленькая. А у меня тогда ремонт был, ипотека. Короче, 2 месяца я этот долг из него вытрясал. Потом он на месяц пропал. И вдруг раздается звонок: «Помощь нужна. Мы тут для одного сайта интерфейс по кредитованию тестируем. Ты можешь на свой паспорт кредит на 300 тысяч оформить, а я проверю, все ли работает?» Спрашиваю, мол, а что ж ты свой паспорт не используешь. Он мне: «А я не могу, меня во всех банках заблокировали из-за плохой кредитной истории». Не общаемся мы с тех пор. © Egikara / Pikabu
А как складываются ваши отношения с друзьями?
AdMe/Народное творчество/16 случаев, после которых от дружбы осталась только дырка от бублика
Поделиться этой статьёй