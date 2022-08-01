16 случаев, после которых от дружбы осталась только дырка от бублика

У всех, наверное, бывали в жизни такие озарения, когда мы понимали, что наш друг или подруга на самом-то деле не желают нам добра. Конечно, такое печально осознавать и в 16 лет, и в 30, и в 50. Но лучше избавляться от токсичного окружения, если на самом деле с тобой не дружат, а используют тебя.