16 раз, когда беспардонные люди наконец-то напоролись на тех, кто сумел поправить корону на их голове

Даже случайная встреча с невоспитанными людьми способна омрачить целый день, что уж говорить о том, как тяжело жить или работать с ними бок о бок. Поэтому истории от тех, кто умеет вернуть потерявших берега в приличные рамки, узнавать и приятно, и полезно: вдруг их опыт пригодится и нам.

Мы в ADME верим, что бумеранг добра настигнет каждого, кто хамит и наглеет, будь это беспардонная мамочка или распоясавшийся начальник. А пока он летит, можно налить себе чашечку чая и почитать о том, как находчивые люди ставят таких персонажей на место.

До сих пор с улыбкой вспоминаю, как муж в начале нашей совместной жизни пытался капризничать на тему еды. Оно и понятно: молодые мы были, я-то пожила в общежитии, а он мальчик из хорошей семьи, жил с мамой, которая с ним нянчилась. Пельмени он хотел исключительно домашние, котлеты тоже, никаких полуфабрикатов. Вчерашнее он не ел, супы не любил, лук ему не нравился, и так далее. Я с самого начала сказала: «Окей» — и готовила то, что ем сама. Просто спрашивала: делать на него или нет. Ответ «нет» сменился на «да» через 3 недели на сардельках. Сейчас уплетает и вчерашнее, и позавчерашнее, и сам научился готовить. © Подслушано / Ideer

В первую беременность стала как бегемот, и девушка, которой я не нравилась в колледже, села позади меня и стала с подругой шутить о том, какая я толстая. Меня это не задевало, но преподаватель вышел, стало тихо, и все услышали их колкости. Так что я сказала: «Ты права, но я-то беременна, а у тебя какое оправдание? Плюшки сами лезут тебе в рот?» © Puzzleheaded-Pipe353 / Reddit

На работе кто-то все время таскал мою еду. Тогда я добавил в нее слабительное. Один парень подошел ко мне и пообещал нажаловаться HR: у него было совещание, а ему пришлось провести его в туалете. Я пожал плечами, сообщил, что у меня проблемы с желудком и я не предполагал, что кому-то придет в голову брать мой перекус. © BowsNToes21 / Reddit

Как бесит, когда заходишь на какой-нибудь сайт, хочешь посмотреть, прицениться, а тебе сообщают, что и цены, и каталоги пришлют после того, как вы оставите номер телефона. Да идите вы лесом. Я сразу закрываю этот сайт и ищу другие с нормальной инфой типа: есть товар — вот цена. Все предельно просто. Нужно будет — сам вам позвоню. © hotdog13 / Pikabu

Стою в очереди на почте. Я беременна, живот есть, но под пуховиком не особо видно. Влетает женщина с коляской наперевес, пытается лезть без очереди с аргументом: «У меня маленький ребенок, он кушать хочет, мне срочно надо». Выпрямляюсь, чтобы живот было видно, и говорю: «Моего ребенка пока не видно, но есть он тоже очень хочет! Орать вот только пока не умеет». Не прокатило у дамочки, пришлось ей развернуться и уйти. © Frezija / Pikabu

Съехался с девушкой. Поначалу все было отлично, но через несколько месяцев ее родители повадились с неожиданными визитами. Иногда они буквально вламывались, будили нас, да еще притаскивали с собой 5-летнюю дочку. У меня созрел план мести. Однажды ранним утром мы взяли с собой нашу самую бестактную и громкоголосую подружку и тоже пошли в гости. Мы влетели в родительский дом с криками «Подъем!», вытащили их с постели, попросили завтрак и проторчали до 10 утра. С того дня они предупреждают, если собираются к нам. Похоже, нам удалось преподать кому-то урок хороших манер. © Lucas Matthews / Quora

Когда работал за стойкой в кафе и клиент подходил и «выплевывал» заказ, продолжая разговаривать по телефону, я понижал голос почти до шепота и задавал максимально возможное количество вопросов, чтобы человек в конце концов отвлекся и сосредоточил все внимание на мне. © ImAFingScientist / Reddit

Дедушка как-то пришел в банк, а там девушки своими делами неспешно занимаются, на него ноль внимания. Он начал задавать вопросы, и одна дева окинула его взглядом, скривилась и выдала надменным тоном: «Чего вам надо? Пенсию получить? Ждите!» Деда это так задело, что он взял и вывел оттуда все деньги. А он был, на секундочку, директором крупного предприятия. Началась беготня, звонки, но было уже поздно. © Pururinum / Pikabu

Мужчина, которого я видела первый раз в жизни, сделал грубое замечание о том, как я одета. Было особенно обидно, так как в тот день на мне был деловой костюм в консервативном стиле. Я повернулась к нему и со всей искренностью, на которую была способна, сказала: «Большое спасибо за ваш комментарий. Раз уж вы так добры, не могли бы одолжить мне на секундочку телефон?» Он был в замешательстве, но неохотно дал трубку. Я быстро нашла среди его контактов абонента «Мама», позвонила и сообщила: «Это вы научили сына делать бестактные замечания женщинам, которых он видит первый раз в жизни? Нет? Тогда, я думаю, вам есть что ему сказать». Вернула телефон ошеломленному мужичку и убежала счастливая как пташка. © unknown author / Quora

Сигнализация моей новой машины срабатывала случайным образом в любое время суток. Я отправился в салон и попросил полностью и навсегда отключить ее. Механик сказал, что это невозможно. Я припарковал машину прямо у выставочного зала, запер ее, хорошенько ударил и пошел обедать. Через какое-то время меня отыскали и выяснилось, что невозможное возможно. © Adam Frankl / Quora

Жила по соседству с парой, которая очень любила громкую музыку в стиле регги. Я не против, но проблема заключалась в том, на какую громкость они выкручивали басы. Тяжелые картины падали со стен. Мы приятельствовали, поэтому я со смехом попросила немного приглушить басовые. Они этого не сделали. Я попросила уже серьезней — с тем же результатом. Через пару месяцев я уехала на все выходные из города, но перед этим загрузила компакт-диск Black Sabbath, поставила на повтор и врубила басы на полную. В понедельник я вернулась к побагровевшим соседям, которые кинулись ко мне с претензиями. Я мило улыбнулась и сказала: «О, я думала, вам нравятся хорошие басовые партии». © Vicky Watson / Quora

Собиралась сесть на свое место в самолете и вдруг обнаружила, что оно занято матерью с 2 детьми. И не просто занято, а усеяно игрушками и коробками из-под сока. «Мы не смогли взять билеты вместе, уверена, вы не возражаете», — сказала мамаша. Я не отказала бы, если бы меня попросили нормально, а не поставили перед фактом, поэтому я заняла ее место и с улыбкой сказала: «Я забронировала место у окна, потому что в проходе меня тошнит». Она не поверила и самодовольно ухмыльнулась. Через 5 минут после взлета я вцепилась в гигиенический пакетик и начала издавать характерные звуки. Минут через 40 маман сдалась и убралась с моего места. © Lisa Shields / Quora

У жены есть знакомая портниха, которая работает на дому. Недавно супруге опять что-то понадобилось, она позвонила, чтобы договориться о визите, и крайне удивилась, когда швея сказала, что на домофоне нужно теперь набирать другой номер: «Ты квартиру поменяла?» Та отвечает: «Придешь — расскажу». Оказалось, ту квартиру начала сдавать, вселилось аж 7 квартирантов, а ключей для домофона у них всего 2. И вот они весь день трезвонят знакомой с просьбой впустить в подъезд. Та поначалу пускала, но скоро ей это надоело, и она попросила их больше не звонить — пусть решают вопрос сами. На что получила ответ, что они квартиры меняют часто и каждый раз делать дубликаты ключей сильно бьет по карману. Так что ничего страшного: будешь открывать, не переломишься. Нашу портниху такой расклад не устроил, она вызвала спецов из обслуживающей компании, и те поменяли ей номер на новый, такой квартиры даже в парадной нет. © imv1979 / Pikabu

Сидели с малышами ползункового возраста на площадке. Пришла мама с ребенком постарше, воткнула его в песочницу и давай болтать по телефону. Наши подняли вой, ведь ее отпрыск технично отжал все игрушки. Я сказала маленькому хулигану: «Надо же делиться, играйте вместе». Он проигнорировал. Подруга попробовала привлечь внимание мамаши. А мадам ей говорит: «Поиграет и отдаст. И успокойте своих жадин, мешаете». Тогда подруга взяла и, пока я жевала свои интеллигентские сопли, схватила сумку той мамаши, начала ее трясти, точь-в-точь как ее ребенок делал с машинкой моего сына. На вопли: «Что вы делаете?» — ответила: «Поиграю и отдам. И нечего орать, жадина, мешаешь». Схватив сумку и ребенка, мамаша умчалась. Подруга уселась со мной рядом и выдала: «Детская площадка не для слабаков». © yatihohodka / Pikabu

Дочке было года 3. Только купили первый велосипед, двухколесный с приставными колесиками, и учились кататься во дворе. Моя устала и полезла на горку. Пока катались, наш велосипед увела какая-то девочка постарше. Моя в слезы. Идем разбираться. Мамочка захватчицы начинает втирать: «Делиться надо. Дочка покатается и вернет. Мы сюда по делам заехали, своего велосипеда с собой нет». Все ее аргументы разом иссякли после моей просьбы дать ключи от ее машины, так как нам с дочкой как раз нужно в магазин сгонять. А то моя в ремонте, да и вообще делиться надо. © Ivitalitys / Pikabu

Пришлось поработать с боссом, который был настоящим монстром. Он моментально выходил из себя, орал, ругался, из-за пустяков впадал в бешенство. Однажды он начал орать на очень милую, интеллигентную девушку, которую мы все любили. Пока он вопил, она взяла и буквально легла на пол. Шеф взревел: «Ты что творишь?» А она ответила: «Ты так стараешься оттоптаться на мне, что я просто решила облегчить тебе задачу». Босс умчался из кабинета. А что ему еще оставалось делать? У девчушки явно был черный пояс по пассивной агрессии. © unknown author / Reddit