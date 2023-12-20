16 СМС от людей, которые уверены, что день прожит не зря, если удалось смачно пошутить

Существуют люди, которым кажется, что без приколов жить скучно. Поэтому даже в СМС-переписках они проявляют все грани своего сарказма и красноречия. Именно такие интернет-беседы мы собрали в этой статье.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

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