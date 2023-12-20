16 СМС от людей, которые уверены, что день прожит не зря, если удалось смачно пошутить
Существуют люди, которым кажется, что без приколов жить скучно. Поэтому даже в СМС-переписках они проявляют все грани своего сарказма и красноречия. Именно такие интернет-беседы мы собрали в этой статье.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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У нас также есть статья с остроумными твитами про родителей и детей.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu
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Многие жизненные моменты действительно связаны с какими-то забавными ситуациями или крутыми шутками. А еще для хорошего настроения у нас есть подборка СМС-переписок с лихо закрученным финалом и истории о родителях, с которыми точно не соскучишься.